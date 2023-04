Pizza quanto mi costi: il prezzo ìn tutte le città

L’inflazione causata dall’aumento dei costi dell'energia e delle materie prime ha fatto diventare poco conveniente anche uscire per mangiare una pizza. Si fa presto a spendere anche 12 o 13 euro. Lo dimostra il Rapporto ristorazione 2023 della Fipe, la Federazione dei pubblici esercizi, che ha stilato una classifica del prezzo della pizza, si tratta del costo medio, non di quelle speciali o gourmet che possono arrivare a cifre doppie o triple. La città più cara dove mangiare la pizza in Italia è Reggio Emilia con 15,59 euro, in Veneto è Venezia, la più economica in assoluto è Rovigo.

A Verona una pizza costa più che a Napoli, ma meno che a Padova e Venezia, è nella parte della lista dei 10 euro, quindi tra le città convenienti.

La classifica Veneto

Venezia la più cara in media 12,76 euro.

Padova 12,08 è la seconda per costo alto

Treviso con 11,30 euro si classifica al terzo posto

Vicenza 10,75 euro al quarto posto

Verona 10,11 euro al quinto posto

Belluno 9,52 euro al sesto posto.

euro al sesto posto. Rovigo la più economica 8,09 euro a pizza (con bibita).

CLASSIFICA ITALIA

Rovigo 8,09

Livorno 8,39

Reggio Calabria 8,58

Ascoli 8,61

Vercelli 8,70

Pescara 8,84

Napoli 8,99

Lucca 9,34

Belluno 9,52

Catanzaro 9,71

Bari 9,75

Cagliari 9,97

Messina 10,11

Verona 10,11

Roma 10,15

Lodi 10,18

Trieste 10,18

Alessandria 10,19

Bergamo 10,22

Brescia 10,23

Genova 10,31

Torino 10,34

Lecco 10,39

Aosta 10,42

Arezzo 10,46

Udine 10,48

Ferrara 10,49

Novara 10,50

Cremona 10,63

Mantova 10,63

Pordenone 10,63

Perugia 10,67

Vicenza 10,75

Grosseto 10,82

Ravenna 10,95

Rimini 10,99

Forlì 11,15

Siracusa 11,15

Biella 11,24

Bologna 11,28

Treviso 11,30

Terni 11,40

Cuneo 11,55

Piacenza 11,59

Firenze 11,67

Ancona 11,85

Parma 11,96

Padova 12,08

Sassari 12,11

Bolzano 12,15

Avellino 12,22

Trento 12,23

Modena 12,29

Milano 12,30

Cosenza 12,39

Venezia 12,76

Varese 13,01

Macerata 13,43

Siena 14,36

Reggio Emilia 15,59

A dicembre 2022 sono 336 mila le imprese attive nel mercato della ristorazione. 9.688 imprese hanno avviato l’attività nel corso dell’anno mentre 20.384 l’hanno cessata portando il saldo a -10.696 unità. Il recupero in termini assoluti ha interessato tutti i settori ma sono i ristoranti a crescere di più e a superare i livelli occupazionali del 2019.