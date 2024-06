Sul Lago di Garda una pallina di gelato costa meno

Secondo lo studio di Preply, i prezzi medi del gelato in Italia si aggirano intorno ai 3 euro a porzione. L'analisi rivela che il gelato più economico d’Europa si può mangiare sulla Riviera turca dove una pallina di gelato costa circa 55 centesimi. Per quanto riguarda i prezzi del gelato in Italia, il più economico si può mangiare sul Lago di Garda, dove una pallina costa solo 2,14 euro, mentre il gelato più caro si trova a Roma, dove una porzione può arrivare a costare fino a 3,62 euro.

Lo studio che fa discutere ha analizzato i prezzi nelle principali località turistiche, il Lago di Garda risulta la località dove una pallina di gelato costa meno, con un prezzo medio di soli 2,14 euro.

Il costo del gelato in Italia

Secondo lo studio di Preply, i prezzi medi del gelato in Italia si aggirano intorno ai 3 euro a porzione. L'analisi rivela che il gelato più economico d’Europa si può mangiare sulla Riviera turca dove una pallina di gelato costa circa 55 centesimi.

Per quanto riguarda i prezzi del gelato in Italia, il più economico si può mangiare sul Lago di Garda, dove una pallina costa solo 2,14 euro, mentre il gelato più caro si trova a Roma, dove una porzione può arrivare a costare fino a 3,62 euro.

Rimini : Una pallina di gelato costa 3 euro.

: Una pallina di gelato costa 3 euro. Sicilia : Il prezzo medio è di 2,52 euro.

: Il prezzo medio è di 2,52 euro. Puglia : Il costo è di 2,60 euro.

: Il costo è di 2,60 euro. Sardegna : Una pallina di gelato costa 2,66 euro.

: Una pallina di gelato costa 2,66 euro. Roma: Qui il gelato è il più caro, con una porzione che può arrivare fino a 3,62 euro.

Costo del gelato in Europa

Gelato in Europa: in media, una pallina di gelato costa 2,39 euro.