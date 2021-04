L'Acqua in uno scatto: concorso a premi

L’acqua immortalata in uno scatto. Che sia quella di un paesaggio marino o lacustre, piuttosto che delle gocce di pioggia sul finestrino o di un bicchiere traboccante. Arriva il concorso fotografico dedicato a una delle risorse fondamentali del nostro pianeta. Un’iniziativa per la sensibilizzazione al risparmio idrico e per non far calare l’attenzione su quello che è il bene primario per eccellenza. In palio fino a mille euro per l’istantanea più bella.

Come partecipare al concorso: L'Acqua in uno scatto

Acque Veronesi, insieme agli altri 11 gestori idrici pubblici del Veneto riuniti in Viveracqua, lancia il concorso ‘AcquaProtagonista’. Per partecipare basta inviare il proprio scatto, entro il 16 maggio, all’indirizzo e-mail comunicazione@viveracqua.it. Le fotografie che saliranno sul podio si aggiudicheranno mille euro, se prima classificata, 600 per la seconda e 400 per la terza.

Il concorso, giunto alla terza edizione, nasce in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua, che ogni anno si celebra a fine marzo.