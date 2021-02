Concorso San Valentino Gourmet: in palio cene per due persone

Lo lancia Folletto il concorso per vincere un voucher valido per una cena di coppia in un ristorante a scelta fra 700 proposte stellate e gourmet

Un febbraio all’insegna dell’amore, per la propria dolce metà, per il buon cibo, per la casa che ci accoglie e ci protegge, soprattutto in questi mesi. Si avvicina la festa degli innamorati e Folletto, la divisione di Vorwerk Italiache commercializza il celebre sistema di pulizia, lancia un concorso che mette in palio cene di coppia nei migliori ristoranti italiani.

San Valentino Concorso 2021

Si chiama San Valentino Gourmet e per partecipare non c’è nessun obbligo di acquisto: basta infatti assistere a una dimostrazione del prodotto, a casa propria oppure a distanza, nel periodo fra il 1° e il 28 febbraio. In questo modo si riceve una cartolina valida per partecipare all’estrazione di voucher della durata di 12 mesi validi per una cena per due in uno fra 700 ristoranti in tutta Italia, stellati e gourmet.

«Con questo concorso portiamo nelle case degli italiani l’occasione di vincere una cena romantica in un ristorante italiano di alto livello – commenta Michela Caristia, responsabile Marketing Folletto –. Al centro dell’iniziativa c’è il cuore del nostro metodo di vendita, la dimostrazione del prodotto condotta dai nostri consulenti esperti in pulizia e benessere della casa. Un servizio che offriamo anche in tempi di restrizioni anti-Covid in modalità da remoto».

La dimostrazione del Folletto, infatti, può essere effettuata sia al domicilio del cliente (laddove possibile e con tutte le misure di sicurezza), sia a distanza, attraverso una videochiamata in grado di creare un’esperienza d’acquisto personalizzata anche da remoto.

«Proprio questo “human touch”, mantenuto anche attraverso i mezzi digitali – sottolinea Caristia – ha permesso a Folletto in questi mesi di rispondere all’alta richiesta di prodotti top di gamma per pulire e igienizzare la casa, tema al quale gli italiani riservano una grandissima attenzione».

Come partecipare al concorso San Valentino Gourmet di Folletto

Peravere la possibilità di vincere occorre assistere, dal 1° al 28 febbraio, a una dimostrazione del sistema di pulizia Folletto, distribuito esclusivamente tramite la vendita a domicilio. La visita a casa o la videochiamata di un consulente può essere richiesta attraverso il sitohttps://fal.cn/RichiediDemo

Al termine della dimostrazione, senza alcun obbligo di acquisto, verrà consegnata una cartolina con i codici da inserire nel modulo di iscrizione online. L’estrazione avverrà il 23 marzo 2021.

Pagina web del concorso:https://fal.cn/SanValentinoGourmet

Regolamento completo: https://fal.cn/RegolamentoConcorso