Instagram stories: come aumentare le visualizzazioni

Instagram Stories è uno strumento estremamente potente per il personal branding. Tuttavia non importa quanto siano belle le tue storie su Instagram, non otterrai più copertura o coinvolgimento senza un aumento delle visualizzazioni. Aumentare le visualizzazioni su Instagram Stories a volte può sembrare quasi impossibile.

Ma oggi ti lasciamo 4 semplici trucchi per aumentare le visualizzazioni sulle tue storie di Instagram! Trucchi imparati dopo anni e anni come social media manager, oggi responsabile comunicazione di in-Sane!, la prima Accademia di aspiranti influencer guidata da Roberto Buonanno, manager dei più famosi youtuber italiani.

Vediamo assieme i 4 trucchi!

1) Consenti alle tue storie di essere condivise

Questo è forse il consiglio più importante di tutti, perché se lo segui, puoi ampliare la portata potenziale delle tue pubblicazioni. Per fare ciò, devi solo seguire queste istruzioni: Vai sulla tua storia, entra in impostazioni. Cerca l'opzione "Consenti condivisione" e attivala. In questo modo, i tuoi fan potranno condividere con i loro follower ogni storia che pubblichi su Instagram.

2) Attiva il tag della posizione

Se ti interessa davvero la qualità dei tuoi seguaci è interessante includere il luogo nelle tue storie quando appropriato, in quanto ciò catturerà l'attenzione del pubblico interessato alla tua area di azione. In tal caso, non escludere di includere anche la tua posizione negli hashtag popolari (ad esempio #dubaigram).

3)Approfitta delle menzioni

Un modo per incoraggiare gli utenti a interagire con le tue storie e persino a condividerle per raggiungere più persone è menzionarle in un argomento correlato che può generare conversazione. Inoltre, fintanto che hai uno stretto rapporto con la tua comunità, puoi implementare altri tipi di azioni come: Invita i tuoi fan a condividere una storia relativa ad alcuni contenuti che hai pubblicato. Promuovi collaborazioni professionali per richiedere successivamente che le condividano nelle loro storie con menzione del tuo profilo. Crea una nuova storia fornendo risposte o mostrando le interazioni generate nelle storie precedenti (cosa molto popolare con l'etichetta "domande").

4) Mantieni una relazione tra il contenuto della tua storia e gli altri strumenti

Tutti i contenuti che metti nelle storie devono avere la possibilità di essere condivisi o di utilizzare tutti gli strumenti che Instagram offre ai suoi utenti.