Compie 70 anni la Colomba Melegatti e ora arrivano le uova

Compie 70 anni la prima Colomba Melegatti: è infatti il 1953 quando l’iconica azienda dolciaria di Verona - dal 1894 sinonimo di classico dolce italiano grazie al brevetto del pandoro - amplia la propria gamma di prodotti, creando un morbido impasto per accompagnare la Pasqua con infinita dolcezza. In occasione di questo anniversario Melegatti, forte dell’ingrediente principe di ogni lavorazione, il Lievito Madre Melegatti 1894, punta a rinnovare il lievitato dedicato alle festività pasquali valorizzando l’utilizzo delle migliori materie prime selezionate: l’arancia candita, le uova fresche e le creme di farcitura, rigorosamente made in Italy, il burro e il finissimo cioccolato, entrambi di origine belga, e l’uvetta turca. Inoltre, per garantire un alto standard di qualità, all’interno dello stabilimento vengono eseguiti continui test durante le diverse fasi del processo produttivo grazie alle risorse umane, ricche di sapienza e di esperienza artigianale, elementi preziosi non sostituibili dalla tecnologia.

Il risultato, dato non solo dalla lunga tradizione pasticcera, ma soprattutto dalla voglia di innovare dal punto di vista sia del prodotto sia del processo produttivo, è racchiuso nella Colomba Classica Melegatti, un soffice lievitato reso gustoso da una deliziosa copertura di glassa di zucchero e mandorle, granella di zucchero e mandorle intere, disponibile anche nella versione senza canditi (Colombadoro). Alla ricetta classica, per far fronte alle esigenze dei consumatori, si affiancano quattro varianti: la Colomba al Limoncello di Capri, arricchita da una profumata e fresca bagna dell’originale liquore di Capri 100% naturale, ricoperta di cioccolato bianco e granella di zucchero; la Colomba al Caffè Borbone, frutto della collaborazione con l’azienda leader nel settore della torrefazione; la Colomba Cioccolato, impreziosita con deliziose gocce di cioccolato fondente e ricoperta con glassa al cacao, mandorle e granella di zucchero; e la Colomba Tiramisù, il cui impasto a lievitazione naturale è farcito con crema al mascarpone e profumata bagna al caffè.

A conferma dell’impegno di Melegatti, sempre più orientata a una produzione sostenibile, rispettosa delle persone e del Pianeta, tutte le colombe sono confezionati in un pack esterno totalmente in carta, grazie anche alla rimozione della maniglia in materiale plastico.

Infine, accanto al dolce per eccellenza della ricorrenza pasquale, grazie alla rinnovata partnership con Mattel, Melegatti propone, per grandi e piccini, le Uova di Cioccolato. Tre le sorprese in versione pocket disponibili all’interno del finissimo cioccolato (al latte o fondente extra) per giocare con tutta la famiglia: Scrabble, gioco da tavola di parole crociate; Uno, il gioco di carte in cui si devono abbinare colori e numeri; e Pictionary, un gioco classico con divertentissimi disegni.

La Melegatti di San Giovanni Lupatoto è l’iconica azienda dolciaria italiana veronese specializzata nella produzione di pandoro, dolce ideato dal fondatore Domenico Melegatti, di cui l’insegna vanta il brevetto. Sei le linee di prodotto - pandoro, panettoni, colombe pasquali, croissant, torte e uova di cioccolato - unite da un filo invisibile che le accomuna tutte: il fare bene.