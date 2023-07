I 50 ristoranti migliori d'Italia per l'estate: uno è veronese

Cè anche La Terrazza del Boff di Costermano, ed è l'unico della provincia di Verona, tra i 50 migliori ristoranti scelti da TheFork. Al mare, in montagna o in città, tra dehors suggestivi e terrazze, la classifica ci accompagna in un viaggio alla scoperta delle gemme nascoste dello stivale per l'estate 2023.

Il ristorante veronese La Terrazza del Boff nel magnifico esterno vista lago serve i piatti tipici della zona, accompagnati dal vino giusto che ne esalta ancora di più il sapore e le caratteristiche. Ogni giorno una cucina legata al territorio, semplice ma allo stesso tempo curata e di qualità.

La classifica di The Fork

TheFork Top 50 Estate è stata stilata tenendo conto di diversi fattori quali il punteggio, le recensioni, le prenotazioni e le visite sulla scheda del ristorante, i volumi nel corso dei mesi estivi. "L’esperienza gastronomica è oggi parte integrante di ogni vacanza. Storia, cultura e identità locale passano infatti anche attraverso il cibo. La Top 50 mette in mostra l’eccellenza della ristorazione italiana nei posti più frequentati in estate".

VENETO

La Terrazza del Boff , Costermano (Verona, Veneto)

, Costermano (Verona, Veneto) Osteria del Guà , Lonigo (Vicenza, Veneto)

, Lonigo (Vicenza, Veneto) Sestante, Osteria di Mare , Venezia (Veneto)

, Venezia (Veneto) Osteria da Donato, Ponte Di Piave (Treviso, Veneto)

ITALIA

Pasigà Restaurant by Claudio Melis, Porto Rotondo (Sassari, Sardegna)

Il Sale, San Vincenzo (Livorno, Toscana)

Mostò97, Cosenza (Calabria)

Ristrante San Domenico, Pizzo (Vibo Valentia, Calabria)

MAGIC- il ristorante del Magic Hotel, Atena Lucana (Salerno, Campania)

Sanfre Rojo, Lipari (Messina, Sicilia)

Coxinendi, Sanluri (Sud Sardegna)

Fichera 7117- Dabbana, Modica ( Ragusa, Sicilia)

Giardino dei tolomei Restaurant, Racale (Lecce, Puglia)

5 Sensi Ristorante Enoteca, San Severo (Foggia, Puglia)

IMORGANTE bottegabistrò, Agrigento (Sicilia)

Gaonas Officine del Gusto, Martina Franca (Taranto, Puglia)

Satricvm Le Ferriere, (Latina, Lazio)

Chiosco di Bacco, Poggio Torriana (Rimini, Emilia Romagna)

Duanima, Cagliari (Sardegna)

Il Tiglio, Montemonaco (Ascoli Piceno, Marche)

Ristorante Sarri, Imperia (Liguria)

Arca, Alba Adriatica (Teramo, Abruzzo)

La Terrazza di Lucullo, Anacapri (Napoli, Campania)

Il Vignale, Rapino (Chieti, Abruzzo)

Masseria Palombana Restaurant- Adults Only, Oria (Brindisi, Puglia)

Palmento del Serra Relais San Giuliano, Viagrande (Catania, Sicilia)

La Pajara Gourmet, Transacqua (Trento, Trentino Alto Adige)

Carletto, Savona (Liguria)

Massimiliano Poggi, Trebbo (Bologna, Emilia Romagna)

Lunasia, Viareggio (Toscana)

Piccolo Lago, Verbania (Piemonte)

Paradiso22, Boville Ernica (Frosinone, Lazio)

Damé Cucina, Bari (Puglia)

La Corte del Noce, Villa d'Adda (Bergamo, Lombardia)

il Cardinale, Colle Val D'Elsa (Siena, Toscana)

Ristorante Sottovoce, Como (Lombardia)

Locanda dei Banchieri, Porredo (Massa-Carrara, Toscana)

22 Cucina Isolana, Cefalù (Palermo, Sicilia)

Il Nazionale di Vernate, Vernante (Cuneo, Piemonte)

Dina, Piazza (Brescia, Lombardia)

Braunwirt, Sarentino (Bolzano, Trentino Alto Adige)

AlMare, Fano (Pesaro e Urbino, Marche)

Casa Corsetti, Magione (Perugia, Umbria)

Organika, Cortona (Arezzo, Toscana)

DaV Mare, Portofino (Genova, Liguria)

Trattoria dei Commercianti, Borgomanero (Novara, Piemonte)

Casa Palladino Enosteria Contemporanea, Guardia Sanframondi (Benevento, Campania)

Neider, Sauris di Sotto (Udine, Friuli Venezia Giulia)

Agriturismo Terra delle Dolomiti, Soverzene (Belluno, Veneto)

Il Palagetto, Volterra (Pisa, Toscana)

La classifica si basa sui dati della piattaforma utilizzata per le prenotazioni che conta 20.000 locali in Italia, oltre 30 milioni di download della app, 20 milioni di recensioni pubblicate dalla community e più di 20 milioni di visite mensili.