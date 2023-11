Chiaretto di Bardolino, il vino rosato con il migliore rapporto qualità-prezzo d'Italia

Il Chiaretto di Bardolino è stato riconosciuto dal Gambero Rosso come il vino rosato italiano con il miglior rapporto qualità-prezzo, con un costo inferiore ai 10 euro. Proveniente dalle zone vicine al Lago di Garda, il Chiaretto di Bardolino Classico Vigne Alte '22 ha ottenuto il Premio Nazionale per il Miglior Rosato Qualità Prezzo nel Berebene 2024. Questo vino, prodotto principalmente dalle uve Corvina e Rondinella, si distingue per il suo colore chiaro e i profumi di frutti rossi e fiori, offrendo un gusto succoso e piacevole, ideale per accompagnare piatti di pesce e primi piatti a base di ragù di carni bianche.

La storia della famiglia Zeni, legata alla viticoltura, ha visto un'evoluzione significativa con l'ingresso di Gaetano "Nino" Zeni nel secondo dopoguerra. Oggi, l'azienda è gestita dai suoi figli Elena, Federica e Fausto Zeni, che hanno portato avanti la tradizione familiare sulle sponde del Lago di Garda. L'azienda si estende per oltre 25 ettari, con una produzione che si divide tra i vini leggeri e fragranti del Garda e i potenti rossi della Valpolicella, sempre con un focus sulla bevibilità.

IL CHIARETTO DI BARDOLINO

Il termine "Chiaretto", riferito ai vini del territorio del Lago di Garda, appare per la prima volta nel Dizionario dell’Accademia della Crusca del 1806. La tradizione di produrre vini rosati in questa zona risale all'epoca romana, legata all'uso del torchio che limitava la macerazione delle bucce e quindi il rilascio di colore nel vino.

Il Chiaretto di Bardolino è principalmente prodotto con uva Corvina Veronese, fino al 95%, con una piccola quota di Rondinella. Questo vino si caratterizza per i suoi profumi di agrumi, frutti di bosco, fiori di campo, con note di clorofilla, mela acerba e spezie leggere. Al palato, offre freschezza agrumata e una marcata sapidità.

Per quanto riguarda gli abbinamenti, il Chiaretto di Bardolino è versatile: è ottimo come aperitivo o con antipasti di salumi, pesce o verdure. Si abbina bene con primi piatti di pasta, ravioli, insalate estive come la caprese, prosciutto e melone, e insalata di riso. È eccellente con pesce cucinato o crudo, paella, vongole, crostacei e si adatta bene anche alla cucina orientale e al sushi. Con l'invecchiamento, guadagna complessità e può essere abbinato a piatti a base di tartufo nero estivo, servito a una temperatura fresca ma non fredda.