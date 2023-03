Chiara Ferragni in gita a Valeggio con la famiglia, le foto

La celebre influencer ha festeggiato ieri il compleanno dalla sua bimba Vittoria a Valeggio sul Mincio. Chiara Ferragni ha pubblicato le foto della gita a Parco Sigurtà, adesso poi è splendido per la fioritura dei coloratissimi tulipani. Con lei il figlio più grandicello, madre e sorelle, manca il marito. Dopo la crisi causata dal bacio alla francese del marito Fedez in diretta nazionale al Festival di Sanremo ad un cantante, la pace è arrivata, ma evidentemente lei ha scelto di passare questa festa senza di lui.

I figli della coppia sono due: Leone nato il 19 marzo che ha compiuto 5 anni nei giorni scorsi, e la piccola Vittoria nata il 23 marzo che ha spento due candeline ieri.

Le foto pubblicate poco fa mostrano la famiglia a passeggio tra i vicoli, mulini e giardini, si sono fermati poi per un pranzo all'aperto a Borghetto: "Una bella giornata in famiglia per festeggiare il secondo compleanno di Vittoria." così Chiara ha descritto la sua permanenza a Valeggio.