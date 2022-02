A San Valentino celebra l'amore con gusto al Ristorante Famiglia Rana 

Il Ristorante Famiglia Rana di Vallese di Oppeano (VR), che ha ottenuto il riconoscimento di 2 Forchette nella prestigiosa guida dei migliori Ristoranti d’Italia 2022 del Gambero Rosso, fa una dichiarazione d’amore ai propri ospiti proponendo per il 14 febbraio uno speciale menù degustazione dello chef Giuseppe D’Aquino. Per celebrare San Valentino e la passione sono stati creati piatti davvero speciali in cui l’armonia di sapori e profumi dà vita a una sinfonia di puro piacere.

Un viaggio romantico e ricercato da percorrere attraverso otto piatti unici, realizzati con ingredienti preziosi e accostamenti sorprendenti per rendere questa serata indimenticabile.

Menù

Ostrica, granita al mandarino, pepe di Timut

Rosa di Gorizia, tartare di scampo

Gyoza di granchio, dashi di verza bruciata

Risotto alle cime di rapa, capasanta e caviale

Secreto di Mora Romagnola, romesco e pannocchia

Perla di agrumi

Soufflé, vaniglia Bourbon, gelato alla rosa

Dolci emozioni

Ad un prezzo di 100€ a persona, il menù degustazione è accompagnato da un piacevole regalo: una bottiglia di “Champagne Brut Sélection, Pannier” con cui le coppie festeggeranno il 14 febbraio e brinderanno all’amore.

Il ristorante coniuga maestria, attenzione alla materia prima, creatività e ispirazione: tutti elementi che si ritrovano perfettamente in questo esclusivo menù creato per San Valentino.

La cornice contribuirà a donare agli ospiti un momento di pace e raffinata eleganza, rendendo speciale il tempo da trascorrere con il partner. La tavola raffinata e gli interni design, in cui la più squisita artigianalità incontra gusto e funzionalità, creano infatti un’atmosfera poetica. Un luogo in continuo dialogo con la natura che lo circonda: il Ristorante Famiglia Rana, collocato nella rilassante campagna veronese, si affaccia sulla splendida oasi naturalistica che consente di godere di piacevoli momenti di tranquillità, lontani dalla frenesia della città.