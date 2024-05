Il Caseificio Rama in Lessinia protagonista di una trasmissione della TV giapponese

Ritorna la troupe televisiva giapponese a far visita alla famiglia Rama del Caseificio Punto Verde di Sprea, frazione di Badia Calavena protagonista della puntata numero 437 che andrà in onda prossimamente su Nippon Tv. Un ritorno atteso dopo ben sei anni, per raccontare l'evoluzione di questa famiglia e delle loro attività legate al caseificio.

Un legame speciale con il Giappone

Non è la prima volta che la famiglia Rama viene scelta come protagonista del programma. Un legame speciale quello con la televisione giapponese. La troupe nipponica è rimasta affascinata dalla tenacia e dalla passione con cui i Rama portano avanti le loro attività, valorizzando il territorio e le sue tradizioni. Sprea è un piccolo borgo della Lessinia Orientale, situato vicino a Badia Calavena, in provincia di Verona a 878 metri s.l.m. Un luogo ancora incontaminato, dove la natura esprime la sua forza, donando un’incredibile varietà di piante officinali. Ai giapponesi piace molto questo programma che ha ricevuto l’onoreficienza a commendatore d’Italia dal Presidente Mattarella. Ci tenevano molto a ritornare qui per ritrovare questa famiglia. La famiglia Rama ha avuto il corraggio di credere nel territorio investendo sulle attività tradizionali dell’allevamento, realizzando un caseificio che trasforma il loro latte di montagna in gustosissimi prodotti caseari. Alla tv giapponese interessa oltre all’attività l’aspetto familiare e umano della vita in montagna di queste persone: una famiglia molto unita, con molti bambini, che mantiene vivo il nostro territorio. Vedere i bambini giocare nel cortile e nella casa sull’albero è un segno di speranza

Dal latte di montagna, prodotti caseari genuini

Al centro del racconto c'è il Caseificio e la famiglia Rama, nato dal coraggio e dalla volontà di credere nelle potenzialità del territorio. Il latte di alta qualità, proveniente dalle loro mucche pascolate su prati incontaminati, è la materia prima preziosa da cui nascono freschi yogurt, diversi tipi di formaggi, ogni prodotto è un connubio perfetto tra l'abilità artigianale e la sapienza contadina.

Ma la magia del Caseificio Punto Verde dei Rama non si esaurisce nella produzione di formaggi. Salumi, miele e olio d'oliva completano l'offerta, arricchendo la tavola con sapori genuini e autentici. Ogni prodotto è frutto di una meticolosa selezione delle materie prime, lavorate con cura e passione secondo i dettami della tradizione.

Famiglia e vita in montagna: un messaggio di speranza

Un'azienda immersa nel cuore di un territorio montano difficile per l'agricoltura nasce il Caseificio Punto Verde. Una storia che affonda le sue radici nella passione di una famiglia, i Rama, dediti da generazioni all'allevamento di mucche e alla nobile arte della caseificazione. Fin dai primi passi, il Caseificio si è distinto per la sua fedeltà alle tradizioni, tramandate di generazione in generazione con immutata dedizione. L'amore per la terra e il rispetto per gli animali sono i pilastri portanti della loro filosofia, che si traduce in prodotti di eccellenza, espressione autentica del territorio e della sua anima.

La fama del Caseificio della famiglia Rama ha varcato i confini nazionali, conquistando il cuore e il palato del pubblico giapponese. Un riconoscimento prestigioso che testimonia l'eccellenza del Caseificio e la sua capacità di incarnare l'anima più vera dell'Italia, perché è proprio da qui che nascono i sapori autentici che conquistano il mondo.