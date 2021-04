Non siete soli: lettera canzone dedicata agli studenti

Dopo il successo di Lezioni Online con oltre 1 milione di visualizzazioni e migliaia di condivisioni e interazioni in pochi giorni, pubblicato sulla pagina Facebook di Skuola.net, il Prof. cantautore Alex Fusaro torna con un nuovo brano inedito, “Non siete soli”, una lettera canzone dedicata ai propri studenti e che vuole condividere con i ragazzi che frequentano tutte le scuole d’Italia. Il distanziamento, la mancanza di socialità, la paura del futuro e di rapportarsi con nuove persone ha causato disagi in tutti noi, ma sempre più spesso la cronaca ci sta raccontando episodi di allarme in cui gli adolescenti ne sono purtroppo protagonisti.

“Non siete soli vuol essere un messaggio di vicinanza e comprensione verso i ragazzi, specie per quelle giornate in cui ci si sente spenti, soli, incompresi e senza nessuno con cui parlare”, così dichiara il Prof. Alex Fusaro, in forza presso la scuola superiore “Istituto Medici” di Verona, che prosegue “ho sentito i disagi di tanti studenti legati sia alla situazione covid ma anche alla fase di smarrimento adolescenziale di cui la pandemia ne ha amplificato l’effetto sfociando in fenomeni di apatia, depressione o paura e rabbia. Non ultimo il triste episodio di rissa a Colleferro di qualche giorno fa…”

L’iniziativa è stata realizzata insieme a Skuola.net, portale di riferimento per migliaia di studenti e famiglie, che da sempre sostiene i giovani con valori positivi, materiale didattico e contenuti creati ad hoc per i ragazzi.

Nel videoclip Alex Fusaro parla frontalmente ai propri studenti nella palestra di scuola esprimendo comprensione ed empatia verso tutti loro raccontando situazioni come la felicità fake mostrata sui social, che dura il tempo di una story, e l’incomprensione tra madre e figlio, che sfocia in un litigio familiare, oltre alla noia e solitudine avvertita da molti.

Le riprese e il montaggio del videoclip sono ad opera di James D. Dawson, talentuoso videomaker di Padova che ha saputo raccontare in modo cinematografico l’idea del Prof. Fusaro. La produzione audio è a cura di Alberto Rapetti, noto produttore del settore discografico, realizzata presso gli Orange Studios di Verona. Le chitarre sono di Raffaele Barberio, ex studente di Alex Fusaro durante la sua docenza presso il Conservatorio di Trento e che ora ha voluto coinvolgere per valorizzarne il talento.

Il testo di ‘Non siete soli’ è quindi una lettera a cuore aperto di un insegnante che ricorda bene le sensazioni di quando era egli stesso uno studente che ha attraversato tante difficoltà e che ora, da Prof, vuole essere portavoce di valori positivi verso le nuove generazioni. Il brano conclude con la frase “A volte basterebbe un sorriso o un abbraccio di chi abbiamo vicino” e il messaggio del video e della canzone sta proprio nel dire che tutti questi ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati e compresi, solo così si può evitare questa sensazione di essere soli.