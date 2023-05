Cantine aperte a Verona e in Veneto, tutto il programma per sabato e domenica

E' in arrivo un weekend divino, sabato 27 e domenica 28 maggio 2023 due giornate all'insegna del divertimento, del gusto e della convivialità. E ovviamente del buon vino. Un evento che accoglie gli enoturisti nei luoghi di produzione del vino, raccontando storie di bottiglie, territori, famiglie e aziende. Cantine Aperte in primavera è un viaggio tra i filari e le botti, proposte culinarie e abbinamenti, alla scoperta delle Cantine. Il Movimento Turismo del Vino promotore della iniziativa ha organizzato una grande festa. Al via Cantine Aperte 2023 in 15 Regioni Italiane e oltre 530 Cantine, in Veneto sono 38 le cantine partecipanti. Per gli wine lovers sono numerose attività a cui partecipare, degustazioni e visite guidate, barbecue, pic nic tra le vigne, tour in ape-car, in fuoristrada, passeggiate a cavallo, escursione nella laguna in burcio, laboratori di pittura per bambini, concerti, mostre d'arte, yoga tra le vigne, un programma ricco e articolato.

Verona

Accordini Stefano

Domenica 28 maggio 2023 dalle 10:00 alle 18:00 potrete degustare i vini in abbinamento a salumi e formaggi del territorio in collaborazione con l’Azienda Agricola Castellieri della Lessinia. Sarà inoltre possibile visitare la cantina. Alle ore 13:00 si potrà acquistare un primo piatto caldo, il risotto all’Isolana. Alle ore 14:00 sarà possibile partecipare alla speciale masterclass guidata da Giacomo Accordini dedicata all’annata 2015 della linea “Il Fornetto”. La prenotazione è obbligatoria. Loc. Camparol 10, Cavalo, Fumane (VR) – Tel. 045 7760138

Villa Crine

Sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00, al costo di 25 euro a persona, si potrà fare la visita della cantina e una degustazione di 4 calici Villa Crine abbinati a salumi e formaggi locali. Possibilità di acquisto di arrosticini con polenta a cura di Macelleria Lugoboni. Musica live. Via della Contea 46, Pedemonte, (VR) – Tel. 045 7704072.

Novaia

Degustazione vini Classici Biologici Valpolicella, Ripasso, Superiore, Amarone e Recioto. Possibilità di degustazione delle eccellenze della Gastronomia “Toni di Gusto” con il suo American Barbecue. Via Novaia 1, Marano di Valpolicella (VR) – Tel. 045 7755129; info@novaia.it

Azienda Agricola Boscaini Carlo

Domenica 28 maggio 2023, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 13:30 fino alle 18:00, anche senza prenotazione, potrete fare la visita alla cantina. Degustazione di 5 classici della Valpolicella nei bicchieri di vetro della cantina. Via Sengia 15, Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) – Tel. 045 773 1412; vino@boscainicarlo.it

Ca’ Rugate

Domenica 28 maggio 2023 dalle 10:00 alle 18:00 potrete visitare su prenotazione la cantina e l’Enomuseo, degustando i vini dell’azienda. Ad accompagnare grandi e piccini nell’esperienza, i menù d’autore di 616n Drink & Food, l’artista e caricaturista Sbrò, i gonfiabili, la scoperta della fattoria con i suoi animali e le sue erbe officinali e la visita alla vigna di Monte Fiorentine su un trenino turistico. Via Pergola 36, Montecchia di Crosara (VR) – Tel. 045 6176328; carugate@carugate.it

Cantina Mizzon

La cantina sarà aperta con degustazione dei vini della tradizione (Pinot grigio, Valpolicella, Ripasso, Amarone e Recioto). Durata circa 1 ore e mezza, costo a persona 20 euro, visita della cantina e degustazione dei vini Cru (Valpolicella Superiore, Amarone Riserva, Recioto 2015 e Passito Bianco) accompagnata da piatto di degustazione di prodotti locali, costo a persona 35 euro. Via Quar 23, San Pietro in Cariano (VR) – Tel. 045 7725705; Cell. 351 7526663; info@cantinamizzon.com

Fratelli Vogadori

La cantina propone due tipi di esperienze: Percorso Trekking e Percorso Amarone Experience.

Percorso Trekking: Il punto di ritrovo è alle 9:20 presso la cantina Vogadori, da dove si parte per un percorso circolare che passerà non solo per diversi punti panoramici ma anche a fianco della Villa Rizzardi e di Villa Romana, dove sono ancora in corso gli scavi per riportarla alla luce. Si arriverà infine in cantina, dove alle 11:00 inizierà la visita, partendo dal vigneto. Durante la visita verranno messi in degustazione i vini dell’azienda (Valpolicella, 100% Corvina, Raffaello, Amarone Grazie ed il Rita). Sarà una passeggiata informale con il produttore (uno dei tre fratelli Vogadori) che vi trasmetterà la passione e l’amore per il territorio. L’esperienza sarà disponibile sia sabato che domenica, con un costo a persona di 30 euro. Posti limitati.

Percorso Amarone Experience: Alle 11:00 e alle 16:00 del sabato e della domenica si terranno dei percorsi degustazione mentre si visita la cantina, posti limitati. Via Vigolo 16, Negrar (VR) – Cell. 328 9417228.

Flatio

Degustazioni libere, visita guidata al vigneto e alla cantina dove sarà predisposto un laboratorio sull’Amarone con il titolare Flavio, con degustazione di 3 campioni da botte. Entrambi i giorni ci saranno tavoli nel vigneto e in corte così da godersi la campagna e ammirare le colline della Valpolicella. Via Cariano 20, San Pietro in Cariano (VR) – Tel. 045 7702230; Cell. 3460148025/3402596972.

Gerardo Cesari

Domenica sarà possibile assaggiare i grandi vini della Valpolicella e visitare la cantina dall’impianto di pigiatura e fermentazione al fruttaio di appassimento delle preziose uve per l’Amarone e il Recioto della Valpolicella. É gradita la prenotazione. Località Sorsei 3, Cavaion Veronese (VR) – Tel. 045 6260928; Cell. 3371542068; hospitality.fumane@cesari.it

Monteci

Domenica 28 maggio la cantina sarà aperta con tre diverse formule a scelta di Degustazione. A piccoli gruppi sarà inoltre possibile effettuare una visita guidata della cantina alla scoperta dei segreti della vinificazione. La giornata sarà accompagnata da musica e Dj Set. Non mancherà inoltre l’intrattenimento per i più piccini con giochi gonfiabili. L’entrata è libera, prenotazione obbligatoria solo per le offerte gastronomiche. Via S. Michele 34, Pescantina (VR) – Tel. 045 7151188; Cell. 3461186032; eventi@monteci.it

Treviso

Bortolomiol Valdobbiadene

Domenica 28 maggio 2023 il Parco della Filandetta apre i cancelli, dopo la visita in cantina, sarete guidati in un tasting dove protagoniste saranno le Rive. Durante la giornata sono in progarmma vari tour a bordo di una Land Rover d'epoca tra le colline di Conegliano Valdobbiadene, la terra dove nasce il Prosecco, alla scoperta di panorami unici e scorci mozzafiato. Parco della Filandetta Viale Mazzini 2, Valdobbiadene (TV) – Tel. 0423 804258; parcodellafilandetta@bortolomiol.com

Sessantacampi Luigino Zago

Domenica 28 maggio potrete passare una giornata immersi nella campagna trevigiana tra degustazioni guidate, vigneti aperti e street food. Alle ore 11:00 e alle ore 15:00 ci saranno visite di gruppo in vigneto e in cantina, con degustazione guidata di 3 vini (€ 15 a persona); dalle 10:00 alle 18:00 il punto vendita sarà aperto per acquisti e degustazioni al banco; dalle 11:30 alle 16:00 sarà disponibile lo street food di di Paprika Microfriggitoria. Accesso con prenotazione al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/registrazione-cantine-aperte-sessantacampi-590953536937. Loc. Candelà Maserada Sul Piave, Vicolo Battisti 12 (TV) – Tel. 0422 98426; negozio@sessantacampi.it

Ruggeri

Il 27 e il 28 maggio Ruggeri ti aspetta per farti scoprire il meglio del suo mondo, dallo stile al metodo. Dopo aver visitato le fasi del processo produttivo, non mancherà l’assaggio dei migliori spumanti, rigorosamente abbinati al Pan da Vin. Nel costo di 20 euro a persona. Via Prà Fontana 4, Valdobbiadene (TV) – Cell. 345 1692165; hospitality@ruggeri.it

Rechsteiner

Domenica dalle 10:30 alle 18:00 Cantina Rechsteiner propone “La Degustazione Itinerante” con Mattia: “Ti aspetto sotto la Bellussera per raccontarti la vita in vigna!”; Giovanna: “Passeggia nel verde Parco come faceva la Baronessa!”; Florian: “Riapriamo le porte dell’Antica Scuderia di Villa Rechsteiner”; Roberto: “Vieni a trovarmi tra le botti dove i nostri vini rossi maturano”; Elisa: “Scopri la Barchessa che oggi rivive grazie agli eventi”; Patrizia: “Al tuo arrivo, ritira il buono per partecipare alla lotteria!”. Gli orario delle degustazioni itineranti: 11:00 – 12:00 – 16:00 – 17:00. Durante l’evento sarà inoltre presente il Food Truck Osteria Nonna Lille con le sue gustose preparazioni. E’ gradita la prenotazione con specifica dell’orario di preferenza. Via Frassenè 2, Oderzo (TV) – Tel. 0422 752074; Cell. 3335783020; rechsteiner@rechsteiner.it

Castello di Roncade

Domenica 28 maggio 2023 per l’intera durata dell’evento sarà presente un banco di degustazione dove verranno serviti e raccontati i vini dell’azienda. Visite guidate della Villa, del vigneto e delle cantine di invecchiamento su prenotazione. Via Roma 141, Roncade (TV) – Tel. 0422 708736; info@castellodironcade.com

Cantina Pizzolato

L’evento, con ingresso gratuito, si terrà domenica 28 maggio dalle ore 11:00 alle ore 18:00. Visita guidata alla cantina con illustrazione delle due mostre d’arte. Dalle ore 12:00 alle ore 15:00 pic nic tra i vigneti, dove potrete assaporare i vini bio dell’azienda accompagnati da proposte gastronomiche (solo su prenotazione, costo 15 €/persona). Per tutta la durata dell’evento potrete accompagnare i vini con taglieri di salumi e formaggi e cicchetti preparati dallo chef dell’azienda (pagamento a consumazione). Via IV Novembre 12, Villorba (TV) – Tel. 0422928166/04221847211; experience@lacantinapizzolato.com

Conte Collalto

Sabato e domenica 28 maggio: visite alla cantina e bottaia storica, degustazioni di vini, prodotti tipici e tour in vigneto. Durante la giornata troverete in degustazione un’ampia selezione dei vini della cantina (6€ per l’assaggio di 3 vini). A partire dalle ore 11:00 fino alle 15:00 sarà possibile abbinare alla degustazione una selezione di prodotti tipici, hamburger e taglieri di affettati e formaggi, in collaborazione con il bar Pepe Nero. Sarà inoltre possibile fare una visita esclusiva in fuoristrada alla scoperta delle colline adiacenti al Castello di San Salvatore. Inclusa, degustazione di un Prosecco Superiore DOCG godendo del panorama. Via XXIV Maggio 1, Susegana (TV) – Tel. 0438 435811; Cell. 320 3837269; visite@cantine-collalto.it

Tenute Tomasella

Domenica 28 maggio dalle 10:00 alle 18:00 potrete visitare la cantina, scoprire i vini e vivere numerose esperienze all’insegna del relax e del contatto con la natura: tour in vigna in bicicletta e/o apecar, visite guidate, pic nic nel parco, animazione per bambini.Via Rigole 103, Mansuè (TV) – Tel. 0422850043; Cell. 3346720257/3386618051; cantina@tomasella.it

Villa Sandi

Sabato e domenica Villa Sandi attende gli enoturisti per una speciale visita guidata con degustazione nei seguenti orari: 10:30 – 11:30 – 16:00. Durante la visita verranno attraversati gli ambienti della cantina, dalle barricaie del 1700, alle suggestive gallerie sotterranee che collegano l’azienda vinicola alla meravigliosa Villa in stile palladiano, un’esperienza emozionante. Via Erizzo 113/A, Crocetta del Montello (TV) – Tel. 0423 860916; visite@villasandi.it

Vicenza

Tenuta Zai

Sabato 27 e domenica 28 maggio potrete assaggiare i vini rossi e il nuovissimo Spumante Rosè, il tutto ammirando lo splendido paesaggio primaverile della Tenuta. Gli orari di apertura sono i seguenti: al mattino dalle 10:00 alle 13:00 e al pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00. Ingresso libero. Per i più curiosi e appassionati ci sarà la possibilità di partecipare alle visite guidate dal vigneto alla cantina. Via Cori 9, Alonte (VI) – Tel. 351 8682052; info@tenutazai.com

Transit Farm

Sabato visita guidata della cantina con degustazione vini bio, apericena con pizze gourmet di Anima Madre e degustazione vini bio. Dalle 18:30 Doge dj set. Domenica 28 maggio evento itinerante tra i vigneti della tenuta alla scoperta dei vini Transit Farm. Pic Nic e degustazione calici di vino bio. Dalle 14:00 dj set. Ingresso libero, prenotazione consiglia. Via Valle Zaccona 25/A, Fara Vicentino (VI) – Cell. 347 4845958; info@transitfarm.com

Padova

– Maeli

Troverete tutti i vini al calice sia di annate contemporanee che di annate vintage. Sarà infatti possibile assaggiare, nella degustazione verticale dedicata a Bianco Infinito, il Moscato Giallo secco. Ai vini degustati liberamente nel Belveder dell’azienda verranno abbinati spuncioti con i prodotti di piccoli artigiani del gusto della rete Campagna Amica e del territorio. Dai salumi dell’azienda agricola Ai tre Archi di Marano Vicentino, ai formaggi del caseificio Arzarello di Saletto di Borgo Veneto (PD) e di Sapori di Montegnago di Villlaga (VI), alla porchetta d’oca di Michele Littame’ di Sant’Urbano (PD), fino alla trota d’alta valle di Paolo Tibaldo di Crespadoro (VI), si spazierà tra ricercate chicche gastronomiche locali e pedemontane. Per garantire posti a sedere nel Belveder è gradita la prenotazione.Via Dietro Cero 7, Baone (PD) – Tel. 0429 538144; Cell. 3803825750; prenotazioni@maeliwine.com

– Il Pianzio

Sabato 27 maggio: degustazione guidata su prenotazione. Domenica 28 maggio: dalle 10:30 alle 18:30, senza necessità di prenotazione, degustazione libera dei vini (ingresso 13€). Via Pianzio 66, Galzignano Terme (PD) – Tel. 049 9130422; Cell. 340 1763708; info@ilpianzio.it

– Azienda Agricola Veronese

Domenica 28 maggio 2023 la cantina sarà aperta e il pubblico potrà presentarsi all’orario che preferisce, anche se è consigliata la prenotazione. Ci saranno 4 percorsi di degustazione. Via Fattorelle 16, Cinto Euganeo (PD) – Cell. 347 3837111

– Cà del Colle

Domenica 28 maggio dalle 12:00 vi attenda una degustazione con giro a cavallo sui Colli Euganei. Al costo di 15 euro ci sarà un piatto degustazione (cicchetti di stagione, pane, salumi di produzione propria) e degustazione libera. Via G. Marconi 1469, Vo’ (PD) – Cell. 3482349775/3478426278; info@cadelcolle.com

– Cà Lustra

Il 28 maggio dalle 10:30 alle 19:00 sarà una giornata dedicata al gusto, al divertimento e alla scoperta dei sapori tipici della Calabria. Non è richiesta la prenotazione. Il contributo per l’ingresso è di € 15 a persona, comprensivo di tasca e calice. Via San Pietro 50, Cinto Euganeo (PD) – Tel. 0429 94128.

– Quota 101

Domenica 28 maggio dalle ore 11:00 alle ore 19:00 enoturisti e i winelover potranno godersi qualche ora di relax e convivialità immersi nella natura e negli scenari mozzafiato della nuova cantina sostenibile. Con il ticket di ingresso di 15 € si avrà diritto a 5 calici di vino (vengono dati calice e bisaccia). L’accompagnamento gastronomico (a parte) è a cura di Azienda Agricola Bisiola che con il suo food truck delizierà i buongustai con le sue agri-sfiziosità gastronomiche La cantina sarà aperta, come sempre, anche sabato 27 maggio dalle 9:00 alle 17:00, senza bisogno di preavviso. Via Malterreno 12, Torreglia (PD) – Cell. 347 7685162; marketing@quota101.com

– Salvan Vigne Del Pigozzo

Sabato e domenica potrete godervi la degustazione all’ombra del portico dell’antica barchessa, oppure organizzare un picnic tra amici nel prato adiacente, ammirando la vista del cinquecentesco Castello del Catajo. Con l’occasione saranno in degustazione anche vini autoctoni da antiche varietà nonché vecchie annate delle Riserve. Per valorizzare al meglio l’assaggio dei vini, sarà proposta una golosa selezione di salumi e formaggi veneti. E’ richiesta la prenotazione. Via Mincana 143, Due Carrare (PD) – Cell. 335 6625864.

Venezia

– Borgo Stajnbech

Sabato 27 maggio alle 15:00 sarà inaugurata la novità: la Panchina Gigante, parte del Big Bench Community Project. É un progetto internazionale che nasce in Piemonte e che conta quasi 300 panchine giganti in tutto il mondo. Per l’occasione sarà offerto un brindisi tra i vigneti. Domenica in cantina si terranno delle visite guidate. In cantina sarà possibile acquistare dei cestini da portare con sé nelle zone picnic allestite in vigneto, contenenti panini con mortadella e acqua (5€+ costo bottiglia di vino). Via Belfiore 109, Loc. Belfiore, Pramaggiore (VE) – Tel. 0421 799929.

– Casa Paladin

Sabato 27 e domenica 28 maggio ci sarà la possibilità di degustare i vini delle tenute di Casa Paladin: Paladin Vigne e Vini (Veneto), Bosco del Merlo (Friuli), Casa Lupo (Valpolicella), Cantina Castelvecchi (Chianti) e Castello Bonomi (Franciacorta). Via Postumia 12, Annone Veneto (VE) – Tel. 0422 768167; tour@paladin.it

– La Frassina

Sabato e domenica 28 la cantina sarà sempre aperta dalle 10:00 alle 18:00, con visite e degustazioni. Per chi vuole, PicNic in Vigna con affettato, formaggio e pane croccante, perfetto per accompagnare un buon calice: breve tour della laguna di Caorle in burcio, per assaporare a pieno il territorio che origina i nostri vini. Prenotazione al seguente link: https://rb.gy/0dz8d

Cantine aperte in Veneto

Una occasione unica per scoprire le tradizione enologiche e la storia delle aziende, le caratteristiche della cantina, i metodi di produzione del vino e faranno assaggiare i loro prodotti. Il Veneto con oltre 75 mila ettari a vite è la regione con il maggior numero di etichette.

Quest’anno il Movimento Turismo del Vino (fondato nel 1993) festeggia i suoi trent’anni e lo fa con l’evento enoturistico italiano per eccellenza: Cantine Aperte, la “festa del vino più importante d’Europa”, con oltre 800 produttori che, nell’ultimo week-end di Maggio, apriranno le porte delle proprie aziende a milioni di appassionati desiderosi di scoprire il mondo e la cultura del vino direttamente nei luoghi di produzione.

Ad attendere gli enoturisti ci saranno degustazioni, visite in cantina, passeggiate in vigna accompagnati direttamente dai vignaioli; e poi ancora, picnic tra i vigneti, aperitivi, pranzi, relax, divertimento, escursioni a cavallo e in bici, yoga e meditazione tra i filari, cene e incontri di arte, musica e poesia.

Anche nel Veneto le porte delle cantine saranno aperte agli appassionati nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 maggio 2023. Tante le manifestazioni che allieteranno gli enoturisti nelle aziende, che riportiamo di seguito suddivise per province:

