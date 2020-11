Bonus Bici: le migliori biciclette elettriche

Le migliori biciclette elettriche stanno trasformando la mobilità nelle città, tanto che sempre più persone vogliono averne una. Sei stufo di ingorghi inutili al mattino per andare al lavoro? Hai difficoltà ad attraversare pendii in salita sia in città che in montagna? Vuoi davvero contribuire alla lotta al cambiamento climatico?

Allora non puoi fare a meno di una bella bicicletta elettrica.

Oggi è possibile acquistare una bicicletta elettrica, senza spendere una fortuna grazie al bonus mobilità; un contributo pari al 60% della spesa sostenuta (non superiore a 500 euro) valido anche per l’acquisto di normali biciclette e veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway).

Come scegliere la migliore bicicletta elettrica

Numerosi sono i fattori da prendere in considerazione in fase di acquisto di una e-bike. Tra questi i principali sono l’autonomia (di almeno 20 Km) e il peso delle batterie (meglio se rimovibili) e della bici. Infine non dimentichiamo le modalità di assistenza alla pedalata (possono essere molteplici e anche personalizzabili) ed il computer di bordo; è preferibile scegliere modelli con ampio display e complete informazioni su autonomia residua della batteria e chilometri percorsi.

Di seguito, cinque interessanti modelli per tutte le esigenze, da compatte bici pieghevoli ed eleganti e-bike dalla lunga autonomia.

i-Bike: una divertente fat bike bike elettrica

Iniziamo la nostra rassegna dalla i-Bike: una mountain bike elettrica Made in Italy, con freni a disco idraulici e ruote fat da 26". Ricordiamo anche la batteria con un'autonomia fino a 55 km, il cambio a 7 velocità Shimano con 3 livelli di pedalata assistita e il telaio in alluminio nero con forcella ammortizzata.

Scopri di più su Amazon a 1.099 euro

MoovWay: una bicicletta elettrica pieghevole low cost

Proseguiamo con la MoovWay: una bicicletta elettrica pieghevole low cost, con ruote da 14”. Tra le sue caratteristiche citiamo l’autonomia fino a 20 chilometri, il peso di 19 Kg, la batteria da 36V-6 Ah e il display LCD. Ricordiamo anche la luce LED verticale anteriore e il doppio freno a disco.

Scopri di più su Amazon a 364 euro

NCM Hamburg: un elegante modello per la città

Nella nostra rassegna troviamo anche la NCM Hamburg; una bici a pedalata assistita con forcella ammortizzata e ruote da 28 pollici. Passiamo alla batteria con un'autonomia fino a 90 chilometri ed il cambio Shimano a 7 velocità.

Scopri di più su Amazon a 999 euro

FIIDO D2S: una simpatica bicicletta elettrica

Da FIIDO una bici a pedalata assistita pieghevole con pneumatici da 16" e cambio meccanico Shimano a 6 velocità. Ricordiamo, inoltre, le tre modalità di guida e il peso di 24 Kg.

Scopri di più su Amazon a 699 euro

AMDirect: una versatile bici elettrica pieghevole

Concludiamo la nostra rassegna con la AMDirect, una completa bici elettrica pieghevole con ruote da 26” e autonomia fino a 50 km. Bici con batteria removibile e freni a disco. Non mancano, infine, parafanghi anteriori / posteriori ed un pratico portapacchi.

Scopri di più su Amazon a 849 euro