Blue Monday 2021: la formula che lo dichiara il giorno più triste dell'anno

Secondo una formula ideata dallo psicologo Cliff Arnal questo lunedì, 18 gennaio, è il Blue Monday: il giorno più triste dell'anno. In verità, si tratta di un calcolo senza basi scientifiche ideato nel 2005 per una campagna pubblicitaria, ma è ancora presente e viene utilizzato da alcuni marchi e stabilimenti.

Cos'è il Blue Monday 2021?

La sua origine viene dal Regno Unito e dall'anno 2005, quando lo psicologo Cliff Arnal ideò una formula matematica secondo la quale valorizzava i fattori "particolarmente deprimenti" che in teoria accomunavano questa data, ovvero il terzo lunedì dell'anno. Il dottor Arnall stesso ha sottolineato che è quasi una "profezia che si autoavvera" e ha ammesso di aver scelto questo giorno per una campagna pubblicitaria . Ciò è avvenuto dopo una richiesta di un cliente - l'ormai defunta agenzia Sky Travel - sul giorno migliore per prenotare una vacanza estiva.

"Quando ho iniziato a pensare ai motivi per prenotare una vacanza, riflettendo su ciò che migliaia di persone mi avevano detto durante le sessioni di gestione dello stress o della felicità, [ho visto che] c'erano alcuni fattori che indicavano in particolare il terzo lunedì di gennaio deprimente ", spiega.

Blue Monday: perchè il terzo lunedì dell'anno

Le varianti che collocano il terzo lunedì del mese come il giorno più triste dell'anno sono: il tempo, il debito, lo stipendio mensile, il tempo trascorso da Natale, il tempo trascorso dal fallimento dei propositi per il nuovo anno, la scarsa motivazione e l'urgenza di agire su questo. Nonostante il Blue Monday sia solo una trovata pubblicitaria, ancora oggi viene ricordato anno dopo anno, sui social network e viene utilizzato da alcuni marchi per promuovere i loro prodotti e servizi e incoraggiare il consumo in nome della felicità.