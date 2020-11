Black Friday e Cyber Monday: il vademecum Adiconsum per acquisti sicuri

Se, da una parte, Black Friday e Cyber Monday rappresentano uno strumento utilissimo per acquistare ciò che serve a poco prezzo, dall’altra c’è sempre il rischio di compiere acquisti avventati o, ancora peggio, di ritrovarsi con articoli contraffatti e pericolosi.

"Innanzitutto se si vogliono fare degli acquisti per Natale - afferma Davide Cecchinato, Presidente Adiconsum Verona - è preferibile effettuarli su piattaforme in grado di far fronte a grandi richieste per evitare che i prodotti arrivino in ritardo".

"Questa scelta - continua Cecchinato - consente anche di non trovare brutte sorprese nel caso ci sia la necessità di cambiare la merce e, per questo motivo, è bene controllare le modalità di restituzione e il servizio post vendita. Inoltre, consigliamo di controllare le recensioni di altri utenti a partire da quelle negative. Se i commenti sono molto esigui, tutti positivi e scritti alla stessa maniera, potrebbero essere opera di un algoritmo".

"Per aiutare i consumatori nella scelta - conclude Cecchinato - abbiamo pubblicato sul nostro sito adiconsumverona.it 10 video in pillole con i consigli per i consumatori realizzati in collaborazione col Centro Europeo Consumatori Italia".

Adiconsum Verona mette in guardia anche sull’entità degli sconti, per cui è bene fare confronti con altri siti. Nel caso di prezzi molto ribassati, bisogna considerare che i siti di e-commerce possono comprare grandi quantità di merce e quindi applicare ottimi sconti, ma è opportuno diffidare da prodotti di marca a cifre irrisorie. Di solito non sono offerte reali.

E’ sempre opportuno pagare con carta di credito o PayPal per essere certi di ottenere la restituzione dei soldi, in caso si verifichi qualche problema. Non è consigliabile effettuare bonifici né utilizzare carte prepagate.



Per quanto riguarda gli acquisti tradizionali, invece, valgono le stesse regole del periodo dei saldi: