Boom interesse online per le biciclette. Le donne più interessate degli uomini

Affrettatevi, maggio il mese più conveniente per acquistare

ciclismo è da sempre uno degli sport più praticati dagli italiani e nell’ultimo anno, grazie ai bonus e a causa della necessità di spostarsi in sicurezza, anche in ambito urbano si è tornati ad apprezzare la bicicletta come mezzo di trasporto.

L’interesse online degli italiani verso l’acquisto di una bicicletta è, infatti, quasi triplicato nell’ultimo anno con un aumento del +192,4%secondo i dati dell’ultima ricerca condotta da idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa.

Non solo, secondo un recente sondaggio condotto da idealo, oltre il 40% degli intervistati ha detto di aver cambiato il proprio comportamento da quando è iniziata la pandemia di COVID-19 aumentando l’utilizzo della bicicletta (28,1%) o iniziando ad usare per la prima volta la bicicletta per gli spostamenti (13,8%).

Di seguito alcuni interessanti dati emersi dall'indagine: