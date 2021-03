Be My Eyes: diventa volontario, condividi la tua vista con chi ha bisogno

Registrai e diventa volontario dell’app Be My Eyes, aiuta le persone non vedenti o ipovedenti direttamente da casa tua

Ogni giorno c'è bisogno di nuovi volontari, se pure tu vuoi dare una mano a chi ha bisogno, ora lo puoi fare direttamente da casa tua. Se vuoi condividere la tua vista, con persone non vedenti o ipovedenti, registrati come volontario di Be My Eyes e rispondi alle chiamate degli utenti.

Che Cosa è Be My Eyes

Be My Eyes è stato creato per aiutare persone non vedenti o ipovedenti. L'app è formata da una comunità globale di non vedenti o ipovedenti e da volontari normovedenti. Be My Eyes cattura il potere della tecnologia e della connessione umana per portare la vista alle persone che non dispongono della vista. Attraverso una video chiamata i volontari forniscono agli utenti non vedenti e ipovedenti assistenza visiva per compiti che vanno dall'abbinamento dei colori, al controllo se le luci sono accese, alla preparazione della cena. L'app è gratuita e disponibile sia per iOS che Android.

Come Funziona l'App Be My Eyes

Quando l'utente non vedente o ipovedente richiede assistenza attraverso l'app, Be My Eyes invia la notifica a diversi volontari. L'app funziona collegando il non vedente o ipovedente a un volontario normovedente a seconda della lingua e del fuso orario. Il primo volontario che risponde alla richiesta viene connesso con quello specifico utente e riceve il segnale dalla camera posteriore del telefono dell'utente. La connessione audio permette all'utente e al volontario di assolvere al compito insieme.

Come aderire a Be My Eyes

Aderisci alla comunità Be My Eyes, scarica l'applicazione Be My Eyes dall'App Store o Google Play e iscriviti come non vedente/ipovedente o volontario normovedente.

