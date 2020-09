Spazio Bebè: a Verona un luogo di incontro gratuito per le neomamme e i loro piccoli

Appuntamenti con professionisti ed esperti, momenti d’incontro per condividere la maternità con altre donne, laboratori specifici per mamme e bambini. Spazio bebè è un'iniziativa del progetto Insieme a te dedicata alle famiglie del territorio di Verona con figli da 0 a 11 mesi, per trovare sostegno ed essere accompagnate, passo a passo, durante il primo anno di vita dei bambini. Il tutto in un ambiente sicuro, confortevole e accogliente, presso lo Spazio Famiglie di Corte Molon (in via della Diga 19). Le attività sono completamente gratuite, basta richiedere l'ammissione all'anno educativo Insieme a Te.

Hanno priorità di ammissione i bambini residenti nel Comune di Verona e non iscritti ad altri servizi educativi.

Insieme a te

Insieme a te è un progetto selezionato nel 2018 da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. È nato dalla co-progettazione di Aribandus Cooperativa Sociale, Comune di Verona, Ulss 9 Scaligera, Cooperativa CSA, Pensiero visibile, Cooperativa Azalea e Università degli Studi di Padova. Insieme a te propone anche attività, sempre gratuite, per famiglie con bambini 12/36 mesi (GIROTONDO) e il servizio di supporto a domicilio per neomamme di bambini 0/9 mesi (HOME VISITING). I servizi di Insieme a te sono divisi per fasce d'età, così da poter offrire a ogni bambino l'attività più adatta per la propria fase di sviluppo. L'organizzazione è affidata a educatrici dell'infanzia che creano un contatto con i bambini e con le loro famiglie per farli sentire sempre a casa. Lo spazio è pensato anche come un luogo di confronto e condivisione, per aiutare i neogenitori a incontrare altre persone che stanno vivendo la stessa esperienza. I momenti d’incontro diventano anche l'occasione per combattere l'isolamento e costruire dei momenti di socialità.

L'anno educativo 2020/2021 segna il terzo anno di attività per Insieme a te. Negli ultimi due anni decine di famiglie hanno usufruito dei servizi offerti e sono state accompagnate con costanza nel percorso di crescita. Anche durante il periodo di lockdown le attività non si sono fermate, ma sono continuate in forma digitale attraverso incontri virtuali e altre modalità, come le VideoFavole di Insieme a te lette dalle educatrici e le VideoChat con le famiglie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Contatti di “Insieme a te”