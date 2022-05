Eleonora Barbacini: la star veronese di Dubai

Uscirà su tutte le piattaforme digitali, il 20 maggio, il brano "Rise Above". Canzone scritta e cantata da Eleonora Barbacini.

Con le Musiche di Roberto Formentini, produttore Etichetta Grecords Italy, la canzone è stata registrata tra Italia e Dubai.

Chi è Eleonora Barbacini

Figlia d’arte (il padre è il pianista e compositore Maurizio), originaria di Verona, Eleonora inizia sin da piccola ad appassionarsi alla musica e al teatro.

Dopo aver studiato 10 anni di danza e canto, si specializza per due anni a New York alle scuole Steps on Broadway e Bdc, studia canto con Seth Riggs, William Rieghly, e studia recitazione all’Actor Studio. Rientrata in Italia è parte del cast di We will rock you, come ensemble e cover di ruolo di Killer Queen, interpreta Wendy in Peter Pan, e zia Dete nel musical Heidi. Recita in In fuga dal senato, al fianco di Dario Fo.

Ma è solo dopo il tentato successo con Forte Forte Forte il talent ideato e condotto da Raffaella Carrà, che Eleonora parte alla volta di Dubai. Appena trasferita a Dubai la bella veronese ha iniziato subito ad esibirsi in uno dei locali più famosi, il Billionaire Mansion, di Flavio Briatore aperto ad aprile 2016.

Oggi Eleonora è una vera e propria star a Dubai, dove si esibisce 3 volte a settimana nei locali più rinomati dell'eclettica città.