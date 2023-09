Apre il nuovo '12 Apostoli' firmato Perbellini, ecco com'è diventato il ristorante

Quaranta i coperti e per gli ospiti una doppia esperienza: tre percorsi degustazione ispirati a stagionalità e memoria, proposti nelle due sale storiche del ristorante, e la novità più attesa, l’inedito Chef’s Table, riservato a soli 12 ospiti riuniti a un unico tavolo conviviale fronte cucina, con un menù tutto da scoprire.

L’attesa è finita: martedì 5 settembre Giancarlo Perbellini aprirà al pubblico le porte di Casa Perbellini 12 Apostoli, in vicolo Corticella San Marco. Un altro grande sogno che si avvera per il cuoco, che in questi anni continua ad appassionarci a sfide ambiziose. Superati i limiti strutturali del locale di piazza San Zeno, lo chef punta ora a una nuova evoluzione del suo percorso nei più ampi spazi della storica insegna veronese, pietra miliare della ristorazione, nella cucina dove iniziò a muovere i primi passi insieme all'indimenticato Giorgio Gioco. Un ritorno che ha il sapore di un nuovo emozionante inizio in un luogo in cui passato e presente convivono in un costante dialogo di richiami e rimandi, valorizzato dal sapiente intervento dell’architetto e designer di fama mondiale Patricia Urquiola che ha curato il restyling con la direzione lavori dell’architetta Silvia Bettini.

Nella nuova Casa di Giancarlo Perbellini gli ospiti potranno scegliere tra i tre percorsi degustazione proposti nelle due sale storiche del ristorante, le sale del Vòlto e degli Affreschi, e l’inedito Chef’s Table, che rappresenta la novità più attesa di questo progetto. Un’esperienza in continuità con l’intuizione di Casa Perbellini, tra i primi locali d’Italia ad avere una sala con affaccio sulla cucina. La formula prevede un menù a sorpresa, un orario di convocazione uguale per tutti e un servizio che va in scena a pranzo e cena come uno spettacolo per un ristretto numero di ospiti, dodici, come gli apostoli che danno il nome al ristorante. Un ambiente intimo e conviviale dove ammirare la brigata all’opera da una prospettiva unica e lasciarsi stupire dall'estro dello chef, seduti a un unico tavolo, con accesso esclusivo al dietro alle quinte.

CASA PERBELLINI 12 APOSTOLI

In una visione di grande rispetto per l’impianto architettonico preesistente, Patricia Urquiola ha tradotto in chiave contemporanea l’atmosfera ricca di tradizione del luogo. Ad ispirare le scelte progettuali sono gli stessi locali storici del ristorante 12 Apostoli, conservati e valorizzati da Urquiola, mantenendo vivo il dialogo con il concept di Casa Perbellini.

All’ingresso, al suono del campanello, i clienti vengono accolti in un salotto intimo con libreria a soffitto, che crea fin da subito un’atmosfera conviviale e da cui si accede alle due sale storiche del ristorante. Le tonalità calde della terracotta e del legno, i materiali naturali, gli arredi su misura e i preziosi dettagli evidenziati a contrasto, fanno da fil rouge nelle sale del ristorante.

Proseguendo si raggiunge la cantinetta del ristorante, concepita come un tempio contemporaneo innestato nell’atmosfera ricca di tradizione del luogo. Al centro della stanza decorata di affreschi a soffitto, un cubo di vetro e metallo color ruggine ospita una selezione di preziose etichette, tra vini pregiati e rarità assolute. Al piano di sotto, nella sala voltata con testimonianze di epoca romana e medievale, la cantina storica del ristorante custodisce un'ulteriore selezione di oltre 300 pregiate referenze, tra vini locali e internazionali.

Dalla cantinetta si giunge infine allo Chef’s Table, in cui il progetto di Patricia Urquiola interpreta perfettamente la visione e i valori di Giancarlo Perbellini. La cucina è disposta ad elle con al centro cinque tavoli, realizzati ad hoc. Da questa prospettiva, sotto la grande cappa storica, rivestita di luci wallwasher che conferiscono allo spazio un carattere scenografico, gli ospiti assistono al rituale di preparazione dei piatti. Il pavimento, proprio in corrispondenza dello Chef’s Table, ospita un tappeto ceramico composto da piastrelle dall’effetto vissuto e caldo. Le sedute, a firma di Patricia Urquiola per Andreu World, caratterizzate da un design grafico e al contempo delicato, contribuiranno a ricreare un momento particolarmente conviviale. Lungo le pareti sono allestite numerose nicchie progettate per ospitare libri e oggetti doneranno ulteriore profondità alla sala.

I PERCORSI ENOGASTRONOMICI

Giancarlo Perbellini ha ideato tre percorsi degustazione che si ispirano a stagionalità e memoria, proposti nelle sale storiche del ristorante. Io e Silvia, dedicato alla moglie e al sogno condiviso di una nuova Casa per gli ospiti; Io e Giorgio, in omaggio a Giorgio Gioco, che racchiude alcuni piatti simbolo di Giancarlo Perbellini come il Wafer e piatti iconici del ristorante 12 Apostoli rivisitati dallo chef, come la Sfogliatina, sedano, gorgonzola e tartufo; e L’Essenza, menù vegetariano, senza glutine, latticini, pesce e carne, proposto agli ospiti con allergie e intolleranze. Per chi lo desidera, si potranno ordinare due piatti a scelta dai tre menù degustazione à la carte. Nella nuova pasticceria, Giancarlo Perbellini ha dedicato anche una carta ai dessert.

Diversa l’esperienza riservata agli ospiti dello Chef’s Table: lo chef ha ideato per loro un menù speciale, SoloX12, che include tutte le tappe del percorso degustazione Io e Silvia con l’aggiunta di 3 portate jolly a sorpresa, che possono variare di giorno in giorno. Il menù è proposto in abbinamento a una selezione di vini, da scoprire al momento.

ORARI DI APERTURA

Il ristorante è aperto da martedì a sabato, a pranzo e cena, negli orari 12:30-14 e 19.30-21. Lo Chef’s Table è aperto da martedì a sabato, a pranzo e cena, negli orari 12:45 e 19:45.

LE FOTO DEL NUOVO CASA PERBELLINI 12 APOSTOLI