Apre Crocca a Verona, la pizza che scrocchia

Crocca, nuovo format di pizzerie del Gruppo Pizzium, inaugura un nuovo punto vendita a Verona tutto dedicato agli amanti della pizza sottile e leggera. Dopo la vera Napoletana in due punti vendita, ora nella città scaligera si potranno gustare anche le pizze crunch.

Aperta in Piazzetta Alcide De Gasperi 3, la nuova pizzeria accoglie con i suoi 85 coperti e le preparazioni sono fatte con materie prime eccellenti e lavorazioni accurate, per garantire ai clienti un'esperienza indimenticabile.

Caratterizzate dal bordo basso e croccante, un impasto di base altamente digeribile, le pizze tonde di Crocca vengono proposte con abbinamenti e farciture diverse per palati esigenti. Dalla classica Margherita alla Bufalina, disponibile anche in versione senza lattosio, fino alle proposte più in linea con la stagione estiva.

Nel menu estivo una vasta scelta di pizze leggere e croccanti, dalla classica e intramontabile Prosciutto Cotto e Funghi alla Bresaola e Rucola, fresca e decisa perfetta per l’estate. Per gli amanti dei sapori audaci la Salsiccia, Patate e 'Nduja è un tripudio di sapori intensi e speziati, mentre la Fiori di Zucca e Alici è un’esplosione di sapori mediterranei che si fondono insieme in modo armonioso. Altra novità prevista per la stagione più calda sono le scrocchiarelle, un particolare tipo di pizza tipica della tradizione romana super croccante, proposte con ripieno in due nuove varianti: con cicoria ripassata oppure con prosciutto crudo San Daniele, fior di latte d’Agerola, pomodoro ramato e olio EVO.

L’ambiente è informale e accogliente con ampie sale interne, arredamento semplice in legno e poster dell'epoca alle pareti, per un mood dal sapore vintage e contemporaneo al tempo stesso.

CROCCA

Crocca è un nuovo format di pizzerie nato nel 2020 da un’idea di Stefano Saturnino e Nanni Arbellini che ha come obiettivo offrire ai propri clienti un'esperienza indimenticabile attraverso il cibo. Il piatto forte è la pizza tonda, sottile e croccante creata con materie prime eccellenti e lavorazioni accurate per palati esigenti, con un menu che ricorda quello delle classiche pizzerie degli anni '70 e '80. L’ambiente dei locali è informale e accogliente, con un ampie sale interne, arredamento semplice in legno e un mood dal sapore vintage e contemporaneo al tempo stesso. Crocca è presente con un punto vendita a Milano, Brescia, Gallarate, Verona e due locali a Torino.