Aperto a Verona il primo supermercato senza casse in Italia

La cooperativa trentina Dao ha aperto mercoledì 8 novembre il primo supermercato senza casse in Italia, un punto vendita con insegna “Tuday Conad”, a Verona, nella centralissima Via Stella. È un supermercato di prossimità che si estende su una superficie di circa 200 metri quadrati.

COME FUNZIONA

Il supermercato permette ai clienti di prelevare dagli scaffali i prodotti che intendono acquistare e poi uscire, senza necessità di passarli al nastro cassa. In tutto il negozio, appositi sensori identificheranno gli articoli scelti e li aggiungeranno al carrello virtuale, fino al momento del checkout. L’ingresso al punto vendita è libero: durante la spesa si potranno scegliere i prodotti, riporli in borse, zaini o nelle proprie tasche. Telecamere e bilance “intelligenti” riconosceranno quanto scelto da ogni cliente, che potrà visualizzare gli acquisti su appositi totem una volta raggiunta l’area di pagamento. Qui il saldo avverrà in modo esclusivamente digitale: sarà possibile pagare con carte di credito di ogni circuito oppure con la app “Tuday Prendi & Vai”. Per concludere il pagamento basterà scansionare il QR code generato in app sotto i totem di uscita. L’identificazione dei prodotti comprati dal cliente e la procedura di addebito vengono gestiti da XPay, il gateway di pagamento di Nexi.

IL PROGETTO

La cooperativa DAO a Verona ha aperto il primo negozio "Prendi&Vai" di Tuday Conad, che offre un'esperienza di acquisto senza casse. Utilizzando tecnologia AI fornita dalla startup portoghese Sensei, i clienti possono raccogliere i prodotti e pagare digitalmente senza attese. Il negozio enfatizza la convenienza e la comprensione delle abitudini di acquisto dei clienti, mantenendo il personale per assistenza. La tecnologia è stata sviluppata in meno di un anno con l'aiuto di partner locali ed europei. La cooperativa DAO opera nel settore retail da oltre 60 anni. Nata in Trentino, oggi è presente nelle province di Trento, Bolzano, Vicenza e Verona nelle quali, dal 2004, gestisce il marchio Conad per oltre 230 punti vendita associati.