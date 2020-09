Andrea Denver e Daniele Del Moro: sulla poltrona del trono di Verona

Ricorderete sicuramente, che alla finale dell'ultimo Grande Fratello Vip, arrivò pure un veronese, il modello Andrea Denver, pseudonimo di Andrea Salerno, modello italiano, con più di un milione di followers su Instagram.

Nato a Verona il 3 maggio 1991, ma residente negli Stati Uniti, dove é stato nominato per tre anni consecutivi (dal 2015 al 2017) "The Model of the Year Award - Social Media Star Men" su Models.com, Andrea, ha acquisito negli anni una grandissima fama internazionale.

Durante l'edizione dell’epoca, il bel modello era fidanzato con l’altrettanto affascinante modella statunitense Anna Wolf. Ma oggi, non ci sono più dubbi, tra i due giovani è tutto finito, a confessarlo lo stesso Andrea, rispondendo a qualche domanda delle fan su Instagram. Il modello, ha dichiarato come di sua natura, senza tanti giri di parole:

Sono single- dichiara Andrea

E mentre la bella Anna Wolf, sembra già essere alle prese con altre questioni di cuore, Andrea Denver si mostra spesso in compagnia di un compagno di reality, Daniele Dal Moro.

I due veronesi, non hanno partecipato alla stessa edizione, infatti Del Moro è stato uno dei concorrenti più chiacchierati dell'edizione del Grande Fratello 16, ma tra una cena e un allenamento in palestra sono spesso assieme. Che siano alla ricerca entrambi di una nuova fiamma?

Sappiamo bene che entrambi sono molto difficili di gusti, Daniele Dal Moro, si era infatti ritirato dall'esperienza come tronista di Uomini e Donne, non scegliendo nessuna candidata! Insomma, diciamo che per i due ragazzi i "casting" sono aperti, per la corte del "trono" di Verona!