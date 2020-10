Amazon Prime student: 10 euro di sconto per tutti gli studenti

Il periodo dell’università è il più bello, ma anche il più stressante. Lezioni, esami ed esoneri mettono alla prova le abilità degli studenti. Per questo motivo Amazon arricchisce ancora di più il servizio Prime Student.

Condizioni e Termini

Ai ragazzi che si iscriveranno tra il 2 ottobre e il 14 ottobre 2020, verrà erogato un buono sconto di 10€ utilizzabile entro il Prime Day, acquistando prodotti sino al raggiungimento della soglia minima di 50€. Tutti i nuovi iscritti avranno diritto a questo buono, inserendo semplicemente il codice PRIMEDAYSTUD durante l’acquisto.

Come ottenere lo sconto

La procedura è semplice e veloce basta iscriversi per la prima volta ad Amazon Prime Student, selezionare gli articoli desiderati e aggiungerli al carrello. Prima di pagare, non dovete fare altro che inserire nell’apposito riquadro dedicato agli sconti: PRIMEDAYSTUD e attendere il corriere con il vostro attesissimo pacco!

Come utilizzare il bonus

Una volta iscritti potrete utilizzare il buono entro le ore 23:59 del 14 ottobre 2020, e acquistare su www.amazon.it qualsiasi prodotto venduto e spedito da Amazon tranne libri, prodotti digitali come ebook ed MP3, alimenti per neonati, buoni regalo, e-reader Kindle e tablet Fire.

L'offerta non è trasferibile né convertibile in denaro e in caso di cancellazione anche parziale dell'ordine da parte del cliente o di restituzione di uno degli articoli promozionali, Amazon potrebbe trattenere dal rimborso un ammontare pari allo sconto ricevuto.