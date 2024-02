All'Antico Vinaio, la famosa osteria fiorentina apre a Verona, ecco il menù

All'Antico Vinaio, celebre punto di riferimento per gli amanti della schiacciata a Firenze, è pronto a conquistare anche Verona. Tommaso Mazzanti, fondatore e anima del brand, ha annunciato inginocchiandosi davanti a Giulietta, l'apertura di un nuovo locale nel cuore del centro storico della città scaligera, in Via Mazzini, prevista per marzo. L'osteria è famosa per le lunghe file di avventori provenienti da ogni dove, ansiosi di assaporare le rinomate schiacciate. L'Antico Vinaio si distingue anche per il suo motto intrigante: "Bada come la fuma", ed è il più recensito al mondo.

Il Menù

Il segreto del successo dell'Antico Vinaio risiede nella fedeltà alla tradizione toscana, proponendo schiacciate farcite con prodotti locali di alta qualità. Tra le proposte più amate, troviamo "L'Italiana", con prosciutto crudo di Parma, mozzarella di bufala, pomodoro e basilico, e "La Paradiso", con mortadella, crema di pistacchio, stracciatella e granella di pistacchio. Non mancano opzioni vegetariane e limited edition che arricchiscono periodicamente il menù, come "La Tricolore" con carpaccio di manzo, crema di pistacchio, stracciatella e granella di nocciole. La "Joe Bastianich" è un'invitante schiacciata che combina la croccantezza della pancetta con la morbidezza della crema di pecorino, arricchita da pomodorini secchi e un tocco di freschezza dato dalla rucola. La "Boss", con l'elegante crudo, accompagnato da pecorino semi stagionato della Maremma, una raffinata crema di tartufo e la freschezza della rucola.

L'osteria

I locali fiorentini dell'Antico Vinaio sono una vera istituzione: turisti e residenti sono disposti ad attendere anche un'ora per assaporare le celebri schiacciate, testimonianza dell'alta qualità e della fama mondiale raggiunta. La schiacciata, focaccia toscana all'olio d'oliva, viene servita riccamente farcita con ingredienti tradizionali come finocchiona, pecorino, crema di lardo, arricchiti da salse gustose come quella al tartufo o ai porcini. L'avventura inizia nel 1999 in Via de Neri, a Firenze, quando la Famiglia Mazzanti trasforma una storica vineria in quello che diventerà un punto di riferimento gastronomico. Nel 2015, di fronte al locale originale, apre l'Osteria dell'Antico Vinaio, ampliando l'offerta culinaria. L'Antico Vinaio, già conta tre affollati punti vendita a Firenze e ha varcato i confini nazionali con aperture a New York e, prossimamente, a Los Angeles. L'arrivo a Verona segna un nuovo capitolo per l'Antico Vinaio, porterà un pezzo di cuore toscano nella città di Giulietta e Romeo, deliziando i palati con la sua inconfondibile offerta gastronomica.