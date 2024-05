Adunata Alpini a Vicenza: migliaia di veronesi in partenza, tutte le cose da sapere

L’Adunata Nazionale degli Alpini è un evento annuale che riunisce gli ex-alpini, ovvero i membri delle truppe da montagna italiane. Quest'anno il raduno si tiene questo fine settima a Vicenza, 10,11,12 maggio 2024. Oltre alla dimensione celebrativa e festosa, l’Adunata Nazionale degli Alpini, il più antico corpo di fanteria attivo al mondo, vuole ricordare i caduti e dei feriti nelle guerre. È un’occasione per mantenere viva la tradizione e lo spirito degli Alpini. Ecco tutte le cose da sapere sull'adunata di Vicenza.

I cori veronesi all'Adunata degli Alpini sono:

Coro Scaligero - Si esibisce il Venerdì 10 maggio alle ore 21 nella Chiesa di Camisano Vicentino.

Coro Ana Vigasio - Si esibisce il Venerdì 10 maggio alle ore 21 nel Teatro Roy a Cavazzale.

Coro alpino Verona - Si esibisce il Venerdì 10 maggio alle ore 21 nella Chiesa di S. Croce Bigolina a Vicenza.

Questi cori rappresentano la tradizione corale e la cultura alpina della provincia di Verona, partecipando attivamente a questo importante raduno alpino.

Programma della 95ª Adunata nazionale

Venerdì 10 maggio

• Dalle 9 Alzabandiera e deposizione corona ai Caduti - Piazza dei Signori

• Ore 10:30 Inaugurazione della Cittadella degli Alpini - Campo Marzo

• Dalle18:30 Sfilata dei vessilli, dei gonfaloni, del Labaro Ana, del vessillo della Sezione di Vicenza “Monte Pasubio” e della Bandiera di guerra - da Piazza Castello a Piazza dei Signori

• A seguire discorso di benvenuto del sindaco di Vicenza e onori alla Bandiera di guerra e ai gonfaloni - Piazza dei Signori

Sabato 11 maggio

• Ore 10 Incontro tra il presidente nazionale, le Sezioni all’estero, le delegazioni Ifms e i militari stranieri (su invito) - Teatro Olimpico

• Ore 13 Lancio di paracadutisti - Parco Querini

• Ore 16 Messa - Duomo di Vicenza

• Ore 17:30 Sfilata con il Labaro Ana e il vessillo della Sezione di Vicenza - da Piazza Duomo al Teatro Olimpico

• Ore 18 Saluto del sindaco di Vicenza e del presidente nazionale alle autorità (su invito) - Teatro Olimpico

• Ore 20.45 – Concerto Fanfare Alpine (ingresso libero) – Stadio Menti

Domenica 12 maggio

• Dalle 8 ammassamento e onori alla massima autorità – Viale Verona

• Dalle 9 inizio della sfilata che proseguirà per l’intera giornata – da viale Verona a viale Roma

• Ore 19.30 Passaggio della stecca con la città di Biella, ammainabandiera e chiusura Adunata - Viale Roma

Dove si mangia

Campo Marzo - Villaggio dell'Adunata: Grande ristorazione con stand di cibi tipici e specialità alpine.

Cittadella degli Alpini: Spazio ristoro con cucina funzionante per militari e volontari.

Altri punti di ristoro: Piazzale De Gasperi, Piazza San Lorenzo, Contra' Garibaldi, Piazza Duomo, Contra' Catena e Piazza Matteotti: stand gastronomici con cibi di ogni tipo.

Food truck e gazebo: Accanto a Parco Querini (viale Rumor e piazza Araceli), Viale dello Stadio, Contra' Barche, Contra' Burci

Bar: molti bar in centro saranno aperti 24 ore su 24 durante l'Adunata.

Ristoranti: molti ristoranti proporranno menù speciali per gli Alpini.

Viabilità e parcheggi

Parcheggi: Gratuiti disponibili presso Fiera di Vicenza, Stadio Romeo Menti, Palasport Palexpo, Parcheggio Campo Marzo e Parcheggio San Lazzaro. Zona ZTL attiva in tutto il centro storico.

Trasporti: Potenziamento del servizio di trasporto pubblico con biglietti speciali a tariffa ridotta.

Eventi culturali: Mostre gratuite, orari prolungati dei musei e promozioni speciali. Cori e fanfare da tutta Italia con un centinaio di appuntamenti.

Il Villaggio dell’Adunata e la Cittadella degli Alpini

Campo Marzo è il cuore pulsante dell’Adunata, non solo con la maestosa sfilata lungo viale Roma, ma anche con la vivace “festa alpina” che ospiterà.

Il Villaggio dell’Adunata - Si estenderà tra Campo Marzo e piazza Castello, troveranno spazio la grande ristorazione, il Villaggio dei partner e l’Expo del territorio. Ulteriori punti ristoro saranno dislocati in piazzale De Gasperi, piazza San Lorenzo, contra’ Garibaldi, contra’ Catena e piazza Matteotti. Il Villaggio dell’Adunata sarà aperto al pubblico da giovedì 9 a sabato 11 maggio dalle 9 alle 24, mentre domenica 12 maggio dalle 9 alle 20.

La Cittadella degli Alpini - Sempre in Campo Marzo, qui si potranno esplorare da vicino i moderni mezzi, gli equipaggiamenti e le attività svolte dalle truppe alpine. La Protezione Civile dell’Ana presenterà le varie specialità, gli equipaggiamenti e le tecnologie disponibili. Spazio sarà dedicato anche ai moduli dell’ospedale da campo, con una cucina funzionante per militari e volontari presenti nella Cittadella. La struttura sarà aperta giovedì dalle 10 alle 16 per le scuole, mentre venerdì e sabato sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 20 e domenica dalle 9 alle 18.