Steakhouse: i tre migliori di Verona

Verona oltre ad essere la culla dell’arte, della musica e dell’amore, è conosciuta per la sua ottima cucina, che porta in tavola i sapori della tradizione.

A Verona, esistono diversi ristoranti particolarmente apprezzati per la cucina di carne.

Abbiamo consultato Tripadvisor per scoprire quali, secondo le preferenze degli utenti, sono gli steakhouse migliori della città.

Qui vi faremo la classifica dei 3 più apprezzati

Primo in classifica: Butcher

Punteggi e recensioni 4,5

4,5 CertificatoEccellenzaVincitore 2018

Recensioni (242)

Qualità 100% naturale, per questo utilizziamo solo carne grass fed.

Il ristorante, preferisce i piccoli allevatori, ancorati alle tradizioni, discostandoci dalla produzione industriale. Animali allevati a pascolo, free range, con una dieta a base di erba e fieno, in condizioni ottimali e assolutamente naturali, nel rispetto della loro crescita.

CUCINE : Italiana, Steakhouse, Mediterranea, Peruviana, Europea, Sudamericana

: Italiana, Steakhouse, Mediterranea, Peruviana, Europea, Sudamericana DIETE SPECIALI : Opzioni senza glutine

: Opzioni senza glutine PASTI: Pranzo, Cena

Indirizzo: via Leoncino, 7A, 37121, Verona Italia +39 045 468 2130

Secondo in classifica: Ai Salvi

Punteggi e recensioni 4,5

598 recensioni

Certificato di EccellenzaVincitore 2015 – 2018

Specializzati da sempre nella preparazione della carne e nella tradizionale e creativa cucina Veronese. Antipasti, primi piatti e altre specialità prodotte in loco: pane e focaccie, pasta e ravioli, formaggi e ricotte, tutto rigorosamente fatto in casa con i prodotti dell’Azienda Agricola per garantire sempre la Bontà, la Freschezza e la Genuinità che si legano all'esperienza e alla tradizione culinaria della Trattoria. Tutti piatti accompagnati da un'ottima selezione di vini veneti, italiani e dal mondo

CUCINE : Italiana, Steakhouse, Mediterranea, Barbecue

: Italiana, Steakhouse, Mediterranea, Barbecue DIETE SPECIALI: Per vegetariani, Opzioni senza glutine

Per vegetariani, Opzioni senza glutine PASTI: Pranzo, Cena, Dopo mezzanotte

Via Lugagnano 160, 37139, Verona Italia +39 045 868 0351

Terzo in classifica: Special Mr Martini

Punteggi 4,5

108 recensioni

Lo Special offre un menù in linea con il suo nome, in sintonia con l’ambiente On the Road della vecchia Gas Station in cui ha preso vita. Vi sorprenderanno l’originalità e la bontà dei piatti. L'intera proposta di Special Mr Martini è basata sulla ricerca quasi maniacale della qualità dei prodotti utilizzati e della genuinità dei cibi. La cucina, seguita con passione e dedizione, è internazionale e originale, mantenendo comunque un pizzico di tradizione.

CUCINE: Italiana, Steakhouse, Bar, Pesce, Mediterranea, Pub, Internazionale

Italiana, Steakhouse, Bar, Pesce, Mediterranea, Pub, Internazionale PASTI: Bevande, Pranzo, Cena

Bevande, Pranzo, Cena FUNZIONALITÀ: Accetta prenotazioni, Servizio al tavolo

Via Tombetta 39/B, 37135, Verona +39 045 820 1607

