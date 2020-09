Scuola calcio Asd Caprino: ritorna il calcio giovanile a Caprino Veronese

La nuova società sportiva Asd Caprino, del presidente avv Lino Maestrello, ha ripreso ciò che aveva lasciato quasi vent’anni fa.

Riteniamo che il settore giovanile per una squadra calcistica dilettantistica ma soprattutto per la comunità di un paese sia un valore inestimabile da preservare.- commenta avv Lino Maestrello

La vecchia società U.S. Caprino vantava un numero di 350 bambini iscritti. Numero che nel tempo è diminuito fino a sparire completamente negli ultimi anni. Questo é stato proprio uno dei motivi per i quali i vecchi dirigenti del Caprino e i giovani, tutti ex giocatori del Caprino, hanno scelto di creare questa nuova società, che vuole riportare il calcio giovanile agli splendori di un tempo.

I partecipanti alle prime due giornate sono stati molti, non ci aspettavamo tanto entusiasmo da parte delle famiglie, penso sia un segnale di riconoscenza per come si è lavorato in passato, nell’interesse dei nostri giovani e nell’interesse dello sport e del calcio da sempre nostra grande passione.- spiega Avv. Lino Maestrello

A tale proposito, abbiamo chiesto un parere al consigliere, con delega allo sport, Davide Maestrello:

Lo sport a Caprino da sempre riveste un ruolo essenziale, è mia intenzione valorizzare non solo il calcio ma tutte le discipline, come l'atletica, il tennis, la pallavolo e tutte le attività sportive in generale che ritengo essenziali per lo sviluppo e la crescita dei nostri giovani.- conclude il consigliere

