Da Valeggio sul Mincio, Metz canta la storia della pandemia di Covid-19

“Andrà tutto bene”: non è solo un mantra che continuiamo a ripeterci da Marzo, ma anche il titolo del nuovo singolo di Mattia Aldrovandi, in arte Metz.

Ventotto anni, originario di Valeggio sul Mincio, dove ha mosso i suoi primi passi nella musica come batterista alla scuola CEA, chitarra e voce nel gruppo indie-folk Shehungryluv, Mattia inizia ora un nuovo percorso da solista in italiano.

“Andrà tutto bene” è un pezzo nato quasi per caso. Un groviglio di sentimenti ed emozioni che si traducono in musica e parole, arrivando direttamente alla pancia di chi ascolta.

Andrà tutto bene

Torneremo A ballare

Ma ora sento sirene

E sono quelle vere come iene

Tornerà il luna park

Riapriranno anche i bar

E saremo ancora i re

Delle città

Ma ti ricordi un anno fa

La canzone racconta una storia collettiva, in cui è facile identificarsi. Una storia fatta di incertezze, paure, ricordi e speranze.

Incertezze e paure verso un nemico invisibile che ci ha costretto in casa, destabilizzandoci completamente da un giorno all’altro.

Ricordi di momenti di intimità e famiglia, di una vicinanza che tanto ci manca e che sembra così lontana.

Speranze in un futuro più sereno e “normale”, in cui potremo tornare a fare progetti.

«È stata una questione di pochi giorni. È stata una sorpresa anche per me. Questo pezzo è nato come un’esigenza naturale, un bisogno di esorcizzare questo delicato momento della mia vita, della nostra vita».

Il brano è stato registrato e prodotto tra le luci soffuse della taverna di casa Aldrovandi. Il videoclip è stato girato dallo stesso Mattia con lo smartphone, in un giorno qualunque, senza copione, con la sola pretesa di far sorridere, “che ne abbiamo tutti bisogno”.

Tutto sa di casa e di cose semplici, e ci fa sentire immediatamente più vicini e meno soli.

Canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCa_LHLqN5J8R-4a8lWRaVJw

Instagram: https://www.instagram.com/metzofficial/

Missaggio e mastering: Simone Laurino

Elaborazione grafica: Irene Albertini

Copywriting: Giulia Simionato