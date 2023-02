Oggi 9 febbraio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Paolo Fox oroscopo 9 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete: avrete il Sole in ottima posizione e ciò può aiutarvi nelle relazioni interpersonali e in amore. Dovete essere più ottimisti e credere maggiormente nel futuro. Cercate di stare attento alle spese.

Toro: sarà una giornata un po’ confusa. Avrete bisogno di emozioni particolari e non riesci ad accontentarvi dell’ordinario. Cercate di evitare sperperi di denaro.

Gemelli: sarà una buona giornata per quanto riguarda l’amore grazie all’influsso positivo della Luna e di Venere. Se ci sono stati liti o contrasti adesso si superano. Sul lavoro c’è un bel recupero.

Cancro: sarà una giornata particolare in amore, specie se state vivendo una crisi. Per questo motivo avete un certo malumore. Sul lavoro vorreste cambiare qualcosa, ma non è questo il momento.

Leone: sarà un’ottima giornata per i nuovi incontri che saranno favoriti dalla Luna. Finalmente sono favoriti i viaggi e gli spostamenti, anche per lavoro.

Vergine: cercate di dare più spazio all’amore: cercate di trovare più tempo per il partner. Sul lavoro è il momento giusto per fare passi importanti.

Bilancia: fate attenzione in amore dal momento che avrete Venere opposta che dà qualche pensiero. Cercate di allentare un po’ dal lavoro, dedicatevi maggiormente a voi stessi.

Scorpione: sarà per voi una giornata nervosa e sottotono in amore: dovreste cercare di superare una fase di crisi imparando a perdonare e a comprendere. Sul lavoro cercate di andare a fondo alle questioni.

Sagittario: sarà una giornata che potrebbe rivelarsi interessante ed emozionante, a patto che vi lasciate andare. Sul lavoro cercate di non essere pessimista e di non ingigantire i problemi.

Capricorno: un transito negativo di Venere potrebbe creare qualche problema in amore. Ma se ricevete un invito non rifiutarlo. Fate attenzione alle spese.

Acquario: inizia per voi una fase di recupero in amore, dopo alcuni giorni in cui sono state possibili delle tensioni in amore. Per quanto riguarda il lavoro valutate diversi aspetti.

Pesci: l’amore andrà molto bene: se c’è qualcosa da chiarire questo è il momento giusto. I single devono guardarsi intorno: l’incontro giusto è nell’aria. Finalmente ci sarà un recupero sul lavoro.

Almanacco

E’ il 40° giorno dell’anno, 6ª settimana. Alla fine mancano 325 giorni.

Santi del giorno: Sant’Apollonia (Vergine e Martire) è protettrice dei dentisti.

Proverbio: A Sant' Apollonia, santa e beata, scopri le rustiche e semina l'insalata.

Nati

Sei nato oggi 9 febbraio? Simpatia e gentilezza ti procurano moltissimi amici. La curiosità ti porta a viaggiare molto e ad avere relazioni con persone straniere. Al lavoro, di cui non ti importa eccessivamente, dedichi il minimo indispensabile di energie e ti prodighi invece in opere di volontariato e di assistenza. Il tuo amore per l’umanità è talmente accentuato che forse sceglierai, volontariamente, di rinunciare a un rapporto di coppia per dedicarti con tutto te stesso a chi soffre.

1943 – Joe Pesci: Una star del genere gangster che lo vede protagonista negli anni Novanta, diretto dai registi più rinomati di Hollywood. Nato a Newark, nello stato del New Jersey da genitori italiani.

1941 – Little Tony: Essere l’Elvis italiano, con passaporto sammarinese, è stata la sua eterna sfida, imitando nei costumi e nelle movenze il “re del rock” di Memphis.

1945 – Mia Farrow: Ha fatto parlare molto di sé, sia per le doti di attrice drammatica, sia per la “movimentata” vita sentimentale, in particolare per la lunga relazione con il celebre regista Woody Allen.

Scomparsi oggi:

1881 – Fyodor Dostoyevsky: Padre nobile della letteratura occidentale, Fëdor Michajlovi? Dostoevskij, il nome completo, è da molti stimato come lo scrittore più geniale di sempre. Nato a Mosca.

Accadde Oggi