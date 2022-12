Giovedì 8 dicembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

L’8 dicembre è il 342º giorno del calendario gregoriano. Mancano 23 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria

Etimologia: Immacolata, come Concetta, anche Immacolata è un nome recente, diffusosi dopo l’istituzione, nel 1854, del dogma dell’Immacolata Concezione della Vergine da parte della Chiesa. Il personale riprende il termine latino “Immaculata”, ovvero “puro non macchiato”.

Oggi è: L’Immacolata Concezione: L’Immacolata Concezione è una festa che ricorda un dogma cattolico, proclamato da papa Pio IX nel 1854. Con questo dogma la chiesa sancisce che la Madonna è stata preservata, sin dalla sua nascita, dal peccato originale. La tradizione dedica questo giorno alla realizzazione dell’albero di Natale e del Presepe.

Accadde Oggi

1816 – Atto di Unione del Regno di Napoli e del Regno di Sicilia: nasce il Regno delle due Sicilie

1841 – A Torino San Giovanni Bosco inizia la fondazione del suo oratorio

1914 – viene combattuta la Battaglia delle Isole Falkland

1941 - Shoah: I nazisti usano i camion a gas per la prima volta nel campo di Che?mno, nei pressi di ?ód?

Seconda guerra mondiale: Dopo l’attacco di Pearl Harbor del giorno precedente, il Congresso degli Stati Uniti approva una dichiarazione di guerra contro l’Impero giapponese. La deputata Jeannette Rankin è l’unica a votare contro. In risposta, tre giorni dopo, la Germania nazista e l’Italia fascista dichiarano guerra agli Stati Uniti

Seconda guerra mondiale: i giapponesi lanciano un attacco contro Hong Kong

1970 – Fallito tentativo di colpo di Stato in Italia, capitanato dal principe Junio Valerio Borghese

1976 – Gli Eagles pubblicano uno degli album più venduti di tutti i tempi, Hotel California

1980 – Mark David Chapman uccide l’ex Beatle John Lennon

1980 – John Lennon viene assassinato: Una voce dall’ombra «Mr Lennon!» e subito dopo sei colpi di pistola, cinque a segno nella schiena di John Lennon, che cade a terra esanime sotto gli occhi della moglie Yoko Ono, all’ingresso del Dakota Building.

1970 – Golpe Borghese: Un attacco al cuore delle istituzioni democratiche per instaurare un governo reazionario e di stampo neofascista (sul modello greco). A quest’obiettivo miravano gli ideatori del golpe Borghese, così chiamato dal nome della mente organizzatrice dell’atto eversivo, l’ufficiale Junio Valerio Borghese.

1976 – Gli Eagles pubblicano “Hotel California”: Una pietra miliare della musica e tra le massime espressioni del country rock. Con Hotel California gli Eagles sfornarono il loro capolavoro assoluto, con 32 milioni di copie vendute annoverato tra gli album più venduti di sempre.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 8 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, in questa giornata potrete rendervi utili per gli altri ed essere anche molto produttivi. Le cose iniziano finalmente ad andare per il verso giusto anche se oggi potrete risentire di un po' di stress e rallentamenti.

Toro - Cari toro, quella di oggi è una giornata in cui tutto andrà per il meglio, attenzione solo alla vostra pazienza che potrebbe vacillare un pochino. Ce'è un po' di stanchezza nell'aria ma nulla di grave con un po' di riposo tornerete come nuovi.

Gemelli - Cari gemelli, in questa giornata potrete risolvere dei conflitti d'amore che vi stavano mettendo i bastoni tra le ruote. Cercate di rilassarvi e staccate un po' dal lavoro.

Cancro - Cari cancretti, oggi sarete abbastanza pungenti con le parole ma attenzione a non esagerare, a volte, è meglio stare in silenzio. Vi sentite un po' stanchi a livello psicologico ma oggi potrete ricaricare le batterie.

Leone - Cari leone, ogi è una giornata importante per fare delle scelte che condizioneranno la vostra vita privata. State vivendo forti emozioni in questo periodo e proprio per questo potreste anche sentirvi affaticati.

Vergine - Cari vergine, i dubbi che avevate in amore iniziano piano piano a scomparire. Siete dinamici in questi giorni e la cosa potrebbe anche causare invidie da parte di chi vi sta intorno. Bella questa sicurezza ritrovata e vedrete che ne trarrete solo benefini.

Bilancia - Cari bilancia, non fidatevi di tutti anche perché non tutti sarenno in grado di capirvi e condividere le vostre gioie. Avete una bella energia ma non incanalatela solo nei pensieri, cercate di renderla pratica.

Scorpione - Cari scorpioncini, in questo periodo potete iniziare a mettere le basi per una storia d'amore importante. Sul lavoro vi trovate in un ambiente allegro e ne state risentendo positivamente sia a livello di umore che di prestazioni.

Sagittario - Cari sagittario, state vivendo a pieno l'amore in questi ultimi giorni e voi amate vivere di emozioni forti. Sul lavoro siete in una fase di relax ma la calma è necessaria per ripartire con le vostre solite rivoluzioni.

Capricorno - Cari capricorno, in questi giorni siete particolarmente riflessivi e state cercando di analizzare la vostra situazione sentimentale. Sfruttate l'energia che avete a disposizione per fare un piano per il futuro.

Acquario - Cari acquario, c'è bisogno di controllare meglio le vostre emozioni ma non al punto da diventare inavvicinabili. Continuate a vivere con ottimismo e se non vi sentite al top della forma iniziate una dieta riequilibrante.

Pesci - Cari pesciolini siete molto più energici del solito e anche belli determinati. Continuate così anche perché avrete modo di riposarvi durante le feste natalizie. Dedicate questa giornata al puro relax.

Nati 8 dicembre

Sei nato oggi? Sei dotato di grande intelligenza ma devi imparare ad essere meno caotico e a canalizzare le tue energie in una direzione ben precisa. Ami lavorare, sei capace di importi ritmi durissimi e quel che produci suscita sempre ammirazione. La tua carriera ideale sarebbe quella di giornalista e scrittore. In amore sei protetto dalla fortuna e riesci a risolvere sempre brillantemente anche le situazioni più difficili.

1953 – Kim Basinger : È la bionda mozzafiato più famosa di Hollywood e in assoluto tra le donne più affascinanti della storia del cinema. Nata ad Athens, in Georgia.

1943 – Jim Morrison: Non c’è dubbio che sia stato lui il più bohémien degli artisti rock del secolo scorso: una vita breve ma intensa, vissuta da “maledetto” sul palco e fuori.

Scomparsi oggi:

1980 – John Lennon: Icona culturale senza tempo e figura simbolo dei movimenti giovanili pacifisti nel mondo, John Lennon resta una colonna portante della storia della musica, di cui scrisse una pagina fondamentale sia come leader dei Beatles, che come solista.