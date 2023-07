Oggi 7 luglio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 7 luglio: amore, fortuna, lavoro, ecco cosa dicono le stelle.

Ariete - Cari ariete, è arrivato il momento di tirare fuori il vostro asso nella manica in amore. Sul lavoro pensate a un obiettivo alla volta e vedrete che la confusione sparirà.

Toro - Cari toro, in amore avete perso un po' di motivazione ma niente paura è solo un momento passeggero. Sul lavoro le opportunità sono tante, adesso bisogna scegliere.

Gemelli - Cari gemelli, in amore potreste stare mettendo in dubbio tutto ma riflettete bene. Sul lavoro siete sotto stress e tutto risulta insormontabile, forse è arrivato il momento di prendersi una pausa.

Cancro - Cari cancretti, in amore andrà meglio dalla prossima settimana, per adesso bisogna avere pazienza e ricaricare le batterie. Sul lavoro sei sempre troppo disponibile, fatti rispettare di più.

Leone - Cari leoncini, in amore c'è qualche piccolo intoppo ma non perdete le speranze. Sul lavoro puntate in alto, è il momento di rischiare.

Vergine - Cari vergine, la luna vi sostiene quindi approfittatene per organizzare qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro non ascoltate gli altri ma solo il vostro istinto.

Bilancia - Cari bilancia, cercate di rilassarvi in amore e ritrovare il vostro equilibrio. Al bando i pensieri negativi. Sul lavoro arrivano belle sorprese.

Scorpione - Cari scorpioncini, pensate un po' di più a voi stessi che a questa continua ricerca di un partner. Sul lavoro siete concentrati ed è un buon momento per ottenere qualcosa in più.

Sagittario - Cari sagittario, c'è un po' di agitazione nell'aria, soprattutto in amore ma bisogna essere sinceri con il partner. Sul lavoro tutto procede per il meglio e adesso vi state godendo il vostro meritato relax.

Capricorno - Cari capricorno, la determinazione nel vivere bene è un vostro grande pregio, sfruttatela. In amore non perdete la fiducia e sul lavoro seguite l'istinto.

Acquario - Cari acquario, attenzione in amore perché il partner potrebbe sentirsi trascurato. Sul lavoro continuate così e le soddisfazioni arriveranno.

Pesci - Cari pesciolini, siete un po' confusi oggi ma presto troverete le risposte che cercate sia in amore che sul lavoro. Non mollate proprio adesso.

Almanacco

Il 7 luglio è il 188° giorno del calendario gregoriano. Mancano 178 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: oggi si venera San Claudio

Nati 7 luglio

Sei nato oggi? La rivelazione è un tema ricorrente nella vita dei nati il 7 luglio: forse infatti è la loro urgenza di svelare a sottoporre a esame fantasie, sentimenti e pensieri più intimi di sé stessi e dagli altri. Rivelando tanto di se stessi, essi possono provocare negli altri tutta una gamma di reazioni. Qualunque sia la loro professione manifestano la tendenza a semplificare le cose attraverso la loro esposizione e anche se spesso possono essere autoritari e tesi, mantengono istinti umani molto sviluppati.

1901 – Vittorio De Sica: una delle figure preminenti del cinema italiano come attore, regista e sceneggiatore. Calca le scene fin da bambino, recitando in teatro. I capolavori: Sciuscià, Ladri di biciclette, Miracolo a Milano e Umberto D. Si tratta di pietre miliari del neorealismo cinematografico. Vince tutti i premi possibili: Nastro d’argento, David di Donatello, Palma d’oro a Cannes e l’Oscar.

1922 – Pierre Cardin: Stilista italiano, nato a Sant’Andrea di Barbarana (nel Trevigiano), il vero nome è Pietro Cardin.

1887 – Marc Chagall: Le tradizioni della natia Russia, i ricordi dell’infanzia, l’amore per gli animali domestici. Questi i temi ricorrenti della produzione di un artista di straordinaria suggestione.

Accadde Oggi

Collodi pubblica le prime storie di Pinocchio, rappresaglia partigiana a Schio, attentato terroristico a Londra, nasce a Treviso lo stilista Pierre Cardin.