Oroscopo Paolo Fox & Almanacco di oggi 6 marzo

Oroscopo Paolo Fox 6 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, in questa giornata metterete al bando ogni forma di ansia per dare spazio a una bella e inaspettata positività. Siete carichi di voglia di amare e anche di fare quindi sfruttate il buon influsso delle stelle. Sul lavoro non abbiate paura di chiedere un aumento.

Toro - Cari toro, finalmente inizia un periodo molto positivo della vostra vita dove vi sentite di nuovo forti. Lasciatevi andare in amore e sul lavoro sarete pieni di cose da fare ma non vedevate l'ora di avere un po' di adrenalina.

Gemelli - Cari gemelli, in questa giornata siete protetti dalle stelle quindi lasciatevi andare in amore e continuate a impegnarvi sul lavoro. Questa è una settimana che può regalare tanto ma bisognerà fare delle scelte.

Cancro - Cari cancretti, marzo parte col piede giusto. In amore bene per i single che possono fare incontri interessanti e sul lavoro non fatevi prendere da ansie perché avete tutte le carte in regola per sfondare.

Leone - Cari leoncini, c'è un po' di caos e tante cose da fare ma niente paura, riuscirete a portare tutto a termine nonostante qualche piccolo ostacolo. Da domani, però, torna il buon influsso della luna.

Vergine - Cari vergine, preparatevi a vivere una giornata abbastanza impegnativa. In amore ci sono cose da risolvere e sul lavoro dovrete tirare fuori un po' di pazienza.

Bilancia - Cari bilancia, c'è un bel po' di entusiasmo e voglia di fare. Godetevi questo momento di forza anche se in amore avrete qualche battibecco.

Scorpione - Cari scorpioncini, siete molto impegnati sul lavoro e anche piuttosto nervosi. Cercate di avere pazienza e non farvi prendere dall'impulsività. Stringete i denti.

Sagittario - Cari sagittario, dovreste dare un po' più attenzioni al partner che ultimamente avete trascurato. Sul lavoro gli impegni sono tanti ma anche le soddisfazioni.

Capricorno - Cari capricorno, in amore avete tanta voglia di lasciarvi andare e mettere basi per il futuro ma bisognerà fare i conti anche con le volontà dell'altro e se una relazione è finita, non cercate di trascinarla a tutti i costi. Sul lavoro ci vuole ancora un po' di pazienza prima della svolta.

Acquario - Cari acquario, c'è un po' di agitazione ma non perdete le staffe né in amore né sul lavoro. Meglio mantenere la calma e tirare fuori un bel po' di pazienza.

Pesci - Cari pesciolini, in amore se c'è qualcosa che vi manca, parlatene con il partner. Sul lavoro inizia una nuova fase di successi e cercate di curare un po' di più i contatti.

Almanacco

Oggi 6 marzo. E’ il 65° giorno dell’anno, 10ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 299 giorni.

Giornata dei Giusti dell’umanità

Santi del giorno: Santa Rosa da Viterbo (Vergine)

Etimologia: Rosetta, variante del nome Rosa, personale tra i più diffusi in Italia, si ricollega direttamente alla radice etimologica del fiore omonimo. Non compare prima dell’epoca medioevale, anche se, in breve tempo, si guadagna un posto di tutto rispetto nelle lingue occidentali.

Nati il 6 marzo

Sei nato oggi? Stare fermo ti è impossibile e di te si può proprio dire che “una ne fai e cento ne pensi”. La tua ambizione è pari al tuo dinamismo; nel lavoro potrai conseguire buoni risultati, soprattutto sei lavorerai in stretta collaborazione con persone in grado di canalizzare le tue energie. Evita comunque le speculazioni finanziarie per cui non sei decisamente portato. In amore ti mostri molto romantico e forse un po’ troppo idealista: cerca di essere un po’ più accomodante, tutto andrà meglio.

1475 – Michelangelo Buonarroti: Tra i grandi maestri del Rinascimento, portano la sua firma alcuni tra gli esempi più alti dell’arte italiana: dal David al “ciclo di affreschi nella Cappella Sistina”.

1927 – Gabriel Garcia Marquez: Autore tra i più amati del contesto latinoamericano, è stato un esponente di primo piano del realismo magico letterario. Nato ad Aracataca, in Colombia.

1946 – David Gilmour: Chitarrista tra i più valenti della storia del rock, con i mitici Pink Floyd ha venduto circa 250 milioni di dischi in tutto il mondo. Nato a Cambridge, nell’est dell’Inghilterra.

