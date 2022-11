Sabato 5 novembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 309° giorno dell’anno, 44ª settimana. Alla fine mancano 56 giorni.

Santi del giorno: Santi Elisabetta e Zaccaria (Genitori di Giovanni Battista)

Etimologia: Zaccaria, risale all’ebraico “Zakharyàh”, composto da “zackhar”, “ricordarsi”, e dalla contrazione di “Yahvè”, nel significato di “Dio si è ricordato”. Mutuato poi nel greco “Zacharias” e nel latino ecclesiastico “Zacharia”, entrò presto in uso tra i primi cristiani, per il culto del padre di san Giovanni Battista.

Accadde Oggi

333 a.C. – Battaglia di Isso, le forze di Alessandro Magno, sovrano di Macedonia, affrontarono e sconfissero i Persiani di Dario III

1384 – Enguerrand VII di Coucy, dopo averla conquistata, vende la città di Arezzo a Firenze per 40000 fiorini d’oro pagabili a rate

1865: Le truppe francesi lasciano Roma, è la conseguenza della “Convenzione di Settembre” tra Italia e Francia con la quale lo stato italiano si impegnava a rispettare la sovranità del Papa sulla città e spostava la capitale da Torino a Firenze.

1872 – Suffragio femminile: in violazione della legge, la suffragetta Susan Anthony vota per la prima volta (verrà multata di 100 dollari)

1895 – George B. Selden ottiene il primo brevetto statunitense per un’automobile

1911 – Dopo aver dichiarato guerra all’Impero ottomano il 29 settembre, nell’ambito della guerra italo-turca, l’Italia annette Tripoli e la Cirenaica

1913 – Il re folle Ottone di Baviera viene deposto dal cugino, principe reggente Ludovico, che assume il titolo di Luigi III

1925: Un decreto legge sancisce la nascita dell’Istituto Luce, che ha lo scopo di diffondere la cultura per mezzo della cinematografia.

1989 – Muore il grande pianista Vladimir Horowitz

1994 - Il quarantacinquenne George Foreman diventa il più vecchio campione mondiale di pugilato nei pesi massimi, mandando k.o. Michael Moorer

1998 - La rivista scientifica Nature pubblica uno studio genetico che mostra forti prove che Thomas Jefferson fu il padre di Eston Hemings Jefferson, avuto dalla sua schiava Sally Hemings

2002 – Prima edizione di Ballarò: In prima serata, alle 20,50, su Raitre debutta un nuovo talk show dedicato alla politica: si chiama Ballarò e lo conduce un giovane e sconosciuto giornalista, Giovanni Floris, che torna negli studi Rai di Roma dopo una lunga esperienza da inviato negli Stati Uniti d’America.

In prima serata, alle 20,50, su Raitre debutta un nuovo talk show dedicato alla politica: si chiama Ballarò e lo conduce un giovane e sconosciuto giornalista, Giovanni Floris, che torna negli studi Rai di Roma dopo una lunga esperienza da inviato negli Stati Uniti d’America. 2006 - Saddam Hussein, ex dittatore dell'Iraq, viene condannato a morte nel processo di primo grado

1935 – Arriva nei negozi il Monopoli : Fare affari acquistando e vendendo proprietà, sperando in una fortunata pesca tra Probabilità e Imprevisti e soprattutto di non andare in prigione..

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 5 novembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, Venere sta per iniziare un transito particolare quindi attenzione a non essere troppo polemici. Sul lavoro andata avanti con i vostri progetti e impegnatevi per lavorare al meglio.

Toro - Cari toro, bisogna pazientare ancora un po' per vivere a pieno i sentimenti ma già inizia ad andare meglio. Sul lavoro, mantenete tutto sotto controllo come solo voi sapete fare.

Gemelli - Cari gemelli, in amore avete voglia di fare tanto quindi meglio non perdersi d'animo se qualcosa non sta andando come vorreste. Sul lavoro dipende tanto da quello che fate ma il periodo è d'oro per i creativi.

Cancro - Cari cancretti, Venere è opposta e forse state desiderando qualcuno che però è irraggiungibile. Sul lavoro avete perso un po' di tempo con le formalità ma attenzione alle spese di troppo.

Vergine - Cari vergine, la giornata di oggi è ottima per i sentimenti ma non rimandate a domani quello che potete fare oggi. Sul lavoro, il cielo promette bene e ci sono buoni propositi per andare avanti alla grande.

Bilancia - Cari bilancia, in amore non bisogna perdere tempo. Venere sta per iniziare proprio oggi un transito un po' polemico. Sul lavoro, attenzione a non far diventare la propria professione un'ossessione.

Scorpione - Cari scorpioncini, in amore avete bisogno di fare chiarezza e la voglia di lasciarvi andare è tanta. Sul lavoro buone le influenze del cielo. Dedicatevi ai nuovi progetti.

Sagittario - Cari sagittario, la luna sarà dalla vostra parte e aiuterà negli incontri. Sul lavoro avete voglia di avere più certezze e non siete pienamente soddisfatti per ora.

Capricorno - Cari capricorno, Venere inizia un transito positivo quindi sarà ottima la giornata per i sentimenti. Sul lavoro cambiamenti in vista.

Acquario - Cari acquario, la luna è opposta quindi attenzione a qualche piccolo screzio in amore. Sul lavoro arrivano nuovi progeti importanti da cogliere anche se Saturno è ancora opposto.

Pesci - Cari pesciolini, in amore dovete aprire il vostro cuore e parlare di cose importanti. Sul lavoro, buona questa giornata e favoriti i contatti.

Nati il 5 novembre

Sei nato oggi? Sei molto sensibile ed intuitivo, ma devi fare attenzione a non lasciarti dominare dalle impressioni e a non diventare eccessivamente fatalista. Nel lavoro verrai premiato, se metterai a frutto la tua fantasia e avrai il coraggio di assumere iniziative. In amore, cerca un partner forte e sicuro di sé che possa aiutarti nei momenti di scoraggiamento.

1913 – Vivien Leigh: È la Rossella O’Hara della storia del cinema, identificata dai più con l’eroina di Via col vento, che le consegnò fama immortale e il primo Oscar come “miglior attrice protagonista”.

1959 – Bryan Adams : In Canada, il suo paese, è un monumento nazionale della musica. Nato a Kingston, nella provincia dell’Ontario, è un cantautore tra i più apprezzati del panorama rock e le sue graffianti melodie hanno fatto da colonna sonora a decine di film famosi, da “Robin Hood – Principe dei ladri” (1991) a “I tre moschettieri” (1993).