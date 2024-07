Oroscopo Paolo Fox & Almanacco di oggi 5 luglio

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo Paolo Fox 5 luglio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete: Oggi la giornata ha una marcia in più, favoriti gli incontri! Sul lavoro ci sono delle belle opportunità sul tavolo, fai sentire la tua voce!

Toro: Sei un fiume in piena di idee e la tua verve potrebbe attirare le attenzioni di una persona carina. Sul lavoro le novità non mancano anche se ultimamente torn a casa stremato.

Gemelli: Oggi cerca di non alimentare inutili polemiche in amore. Sul lavoro invece potrebbero esserci dei rallentamenti, non prendere le cose di petto ma sii comprensivo.

Cancro: Oggi hai davvero una bella grinta, se ti interessa una persona non esitare a farti avanti e a dichiarare i tuoi sentimenti. Sul lavoro favoriti i liberi professionisti.

Leone: Per i sentimenti quella di oggi è una giornata positiva, se sei in coppia da tempo hai voglia di legalizzare l’unione.

Vergine: Oggi cerca di non incaponirti con il partner se qualcosa nel rapporto non va come desideri. Sul lavoro è tempo di cambiamenti e inizi a sentire il peso di nuove responsabilità.

Bilancia: Il cielo di oggi, con il bell’aspetto di Venere, parla d’amore! Quindi se sei single guardati intorno. Sul lavoro invece favoriti i nuovi progetti e i contatti con altre città.

Scorpione: In amore sei protagonista, se hai da poco conosciuto una persona questa volta potrebbe essere quella giusta. Sul lavoro invece se hai delle trattative in corso concludi tutto entro domani.

Sagittario: In amore oggi ti senti molto passionale, se vivi una storia di lunga data desideri dare una scossa al rapporto. Sul lavoro invece sono possibili rallentamenti, cerca di non perdere subito la pazienza.

Capricorno: Le coppie di lunga data vivono una sorta di stasi, il rapporto richiede maggiori attenzioni e talvolta può essere fonte di malumori. Sul lavoro invece la situazione è stabile, i nuovi progetti appaiono favoriti.

Acquario: In amore se hai da poco conosciuto una persona carina non temere nell’esprimerle ciò che provi. Sul lavoro invece via libera alla creatività, potrebbe essere davvero un prezioso asso nella manica.

Pesci: In amore ultimamente sei davvero preso da una persona ma allo stesso tempo non riesci a capire fino in fondo i suoi atteggiamenti e temi di essere deriso. Sul lavoro cerchi maggiori sicurezza, in arrivo delle importanti novità.

Il 5 luglio è il 186° giorno del calendario gregoriano. Mancano 179 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: S. Filomena

Etimologia: Filomena, dal greco “philoméla”, mitica figlia del re ateniese Pandione, amata da Tereo, riprende un termine significante “amante del canto”. Estremamente diffuso in tutta Italia sin dal secolo scorso.

Sei nato oggi? Sono molto rari i momenti opachi nella vita dei nati il 5 luglio, poiché, grazie all’energia di Mercurio, essi saltano continuamente da un’attività all’altra, provando e riprovando ogni volta, per poi passare subito oltre. Amano la varietà e lo scintillio della vita, le persone e le attività strane e fuori dal comune, le combinazioni di colore, i panorami. Sempre in rapido movimento, dal punto di vita fisico e mentale, i nati del 5 luglio sanno affascinare e catturare il cuore di chi sta loro accanto. Queste persone non solo sanno riconoscere le occasioni ma sono addirittura in grado di cercarle, sono abilissimi nell’arte della persuasione, carismatici e influenti.

