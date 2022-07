Martedì 5 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 5 luglio è il 186° giorno del calendario gregoriano. Mancano 179 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: S. Filomena mart.

Etimologia: Filomena, dal greco “philoméla”, mitica figlia del re ateniese Pandione, amata da Tereo, riprende un termine significante “amante del canto”. Estremamente diffuso in tutta Italia sin dal secolo scorso.

Accadde Oggi

1294 – Dopo 27 mesi di Conclave viene eletto papa Celestino V

1687 – Isaac Newton pubblica il trattato in cui enuncia le leggi della dinamica e la gravitazione universale . Una inestimabile eredità, lasciata al genere umano.

1841 – Cook inventa il viaggio organizzato: I soli a potersi permettere uno degli affascinanti viaggi del Grand Tour, con cui si andava alla scoperta della cultura e dell'arte dei diversi popoli europei erano i ricchi. A questo si ribellò Thomas Cook, un tipografo inglese di umili origini, assai devoto alla fede battista e membro della Società della Temperanza, di cui sposava la crociata contro l'alcolismo. Con l'idea di dare sollievo ai poveri operai sfruttati dalla nascente economia capitalista e rinfrancarne lo spirito, in senso religioso, organizzò un'escursione in treno da Leicester a Loughborough per 570 persone, al costo di uno scellino a testa; la quota comprendeva oltre al biglietto anche il pasto della giornata. Era il 5 luglio del 1841, passata alla storia come data di nascita del primo viaggio organizzato, nella visione moderna, e della prima forma di turismo di massa.

1928- Arturo Ferrarin e Carlo Del Prete, a bordo di un Savoia-Marchetti S.64, si aggiudicano il primato di volo su distanza in linea retta volando, per 7.188 km, tra Montecelio (Roma) e Port Natal (Brasile).

1943- Seconda guerra mondiale: inizia la battaglia di Kursk il cui nome in codice è Operation Zita delle "Operazione Cittadella" il più grande scontro tra carri armati della storia. Le forze tedesche della Wehrmacht e l'Armata Rossa sovietica si affrontano nelle vicinanze della città russa.

1946 – Esordisce a Parigi il Bikini costume in due pezzi. Una novità dalla portata "esplosiva". Animato da questa intenzione, il sarto francese Louis Reard presenta il nuovo costume da bagno, destinato a cambiare radicalmente, e per sempre, la moda estiva femminile. Per rimarcare l'effetto dirompente del due pezzi, si rifà alle due bombe all'idrogeno testate dagli Stati Uniti sull'atollo di Bikini. La reazione iniziale della gente è di vergogna ad indossare un costume così piccolo e che lascia scoperto l'ombelico. Tant'è che Reard fatica a trovare una modella disponibile a indossarlo.

1947 – Prima edizione del premio letterario Strega. Vince "Il tempo di uccidere" di Ennio Flaiano.

1950 – Viene ucciso a Castelvetrano in un conflitto a fuoco con i carabinieri a 27 anni il bandito Salvatore Giuliano.

1951 – Viene eletto sindaco di Firenze il professore Giorgio La Pira, esponente della Democrazia Cristiana,

1996 – Nasce Dolly, primo mammifero clonato: Il primo essere vivente nato grazie alla scienza e all'ingegno umano. La pecora Dolly è entrata nella storia, oltre che nei trattati di biologia, in quanto primo mammifero creato con successo attraverso la clonazione.

2005 – Anna De Toni è la prima donna arbitro di una partita di calcio maschile.

2005 – Pubblicato in Inghilterra uno studio da cui risulta che la prima traccia di Homo sapiens, rinvenuta in Messico, risale a 39.000 anni fa. Finora si era ritenuto che la prima comparsa di Homo sapiens fosse quella rinvenuta nelle Americhe risalente a 11.000 anni fa.

2007 – Viene presentata al Quirinale la nuova 500 Fiat, che richiama nelle forme il primo modello creato negli anni 50, che rappresentò per l'Italia uno dei simboli di una rivoluzione sociale e culturale.

2012 – Apertura ufficiale a Londra dello Shard, la più alta costruzione abitabile dell'Unione Europea (di cui il Regno Unito faceva ancora parte) – 72 piani, 304 metri (più 6 di guglia) – progettata dall'architetto italiano Renzo Piano, costata 435 milioni di sterline.

2016 – La virologa Ilaria Capua, direttrice dell'One Health Center alla University of Florida, viene completamente prosciolta dalla falsa accusa di procurata epidemia ed altri 11 reati, per cui aveva rischiato l'ergastolo e per la vergogna e l'umiliazione aveva lasciato l'Italia.

Nati

Sei nato oggi? Sono molto rari i momenti opachi nella vita dei nati il 5 luglio, poiché, grazie all’energia di Mercurio, essi saltano continuamente da un’attività all’altra, provando e riprovando ogni volta, per poi passare subito oltre. Amano la varietà e lo scintillio della vita, le persone e le attività strane e fuori dal comune, le combinazioni di colore, i panorami. Sempre in rapido movimento, dal punto di vita fisico e mentale, i nati del 5 luglio sanno affascinare e catturare il cuore di chi sta loro accanto. Queste persone non solo sanno riconoscere le occasioni ma sono addirittura in grado di cercarle, sono abilissimi nell’arte della persuasione, carismatici e influenti.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 5 luglio

Ariete: Oggi la giornata ha una marcia in più, favoriti gli incontri! Sul lavoro ci sono delle belle opportunità sul tavolo, fai sentire la tua voce!

Toro: Sei un fiume in piena di idee e la tua verve potrebbe attirare le attenzioni di una persona carina. Sul lavoro le novità non mancano anche se ultimamente torn a casa stremato.

Gemelli: Oggi cerca di non alimentare inutili polemiche in amore. Sul lavoro invece potrebbero esserci dei rallentamenti, non prendere le cose di petto ma sii comprensivo.

Cancro: Oggi hai davvero una bella grinta, se ti interessa una persona non esitare a farti avanti e a dichiarare i tuoi sentimenti. Sul lavoro favoriti i liberi professionisti.

Leone: Per i sentimenti quella di oggi è una giornata positiva, se sei in coppia da tempo hai voglia di legalizzare l’unione.

Vergine: Oggi cerca di non incaponirti con il partner se qualcosa nel rapporto non va come desideri. Sul lavoro è tempo di cambiamenti e inizi a sentire il peso di nuove responsabilità.

Bilancia: Il cielo di oggi, con il bell’aspetto di Venere, parla d’amore! Quindi se sei single guardati intorno. Sul lavoro invece favoriti i nuovi progetti e i contatti con altre città.

Scorpione: In amore sei protagonista, se hai da poco conosciuto una persona questa volta potrebbe essere quella giusta. Sul lavoro invece se hai delle trattative in corso concludi tutto entro domani.

Sagittario: In amore oggi ti senti molto passionale, se vivi una storia di lunga data desideri dare una scossa al rapporto. Sul lavoro invece sono possibili rallentamenti, cerca di non perdere subito la pazienza.

Capricorno: Le coppie di lunga data vivono una sorta di stasi, il rapporto richiede maggiori attenzioni e talvolta può essere fonte di malumori. Sul lavoro invece la situazione è stabile, i nuovi progetti appaiono favoriti.

Acquario: In amore se hai da poco conosciuto una persona carina non temere nell’esprimerle ciò che provi. Sul lavoro invece via libera alla creatività, potrebbe essere davvero un prezioso asso nella manica.

Pesci: In amore ultimamente sei davvero preso da una persona ma allo stesso tempo non riesci a capire fino in fondo i suoi atteggiamenti e temi di essere deriso. Sul lavoro cerchi maggiori sicurezza, in arrivo delle importanti novità.