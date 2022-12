Lunedì 5 dicembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 5 dicembre è il 339º giorno del calendario gregoriano. Mancano 26 giorni alla fine dell’anno.

Giornata Mondiale del Suolo, “World Soil Day”

Accadde oggi

1456 – Il 5 dicembre un immane terremoto sconvolge la Campania e le regioni circostanti, con epicentro nella zona del Sannio ebbe una magnitudo di circa 7.1, con ripetute scosse secondarie nella zona dell’Irpinia e del Molise. Migliaia le vittime (oltre 30.000), probabilmente si tratta del terremoto più forte che si è avuto sulla terra ferma in Italia nell’ultimo millennio, ad eccezione del Terremoto di Messina del 1908 e del Terremoto del Val di Noto del 1693 in Sicilia.

1484 – Inizia la caccia alle streghe: “È recentemente giunto alle nostre orecchie che in alcune regioni dell’alta Germania, molte persone di entrambi i sessi, rinnegando la fede cattolica, si sono abbandonate a demoni maschi e femmine, e che, a causa dei loro incantesimi, lusinghe, sortilegi, e altre pratiche abominevoli, hanno causato la rovina propria, della loro prole, degli animali, e dei prodotti della terra, così come di uomini e donne”. Recita così un passo significativo della bolla Summis desiderantes affectibus (“Desiderando con supremo ardore“), promulgata “nell’anno del Signore 1484, cinque dicembre” da papa Innocenzo VIII, con cui venne messa definitivamente al bando la stregoneria. Qui nacquero i presupposti della famigerata caccia alle streghe, che per quasi due secoli provocherà migliaia di vittime in tutta Europa. Il documento papale, in concreto, nominò due figure di inquisitori, i domenicani tedeschi Heinrich Kramer Institor e Jacob Sprenger, incaricati di perseguire con estrema durezza maghi, guaritori e streghe che “infestavano” la Germania con i loro malefici e sortilegi.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 5 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, attenzione in amore perché potrebbe esserci una gara di rivalità con una vecchia fiamma. Sul lavoro se c'è stato qualche problema economico non vi preoccupate troppo perché il prossimo anno porta soluzioni.

Toro - Cari toro, approfittate di questa giornata per parlare con il partner di questioni importanti lasciate in sospeso. Sul lavoro non siate troppo pignoli o polemici.

Gemelli - Cari gemelli, questa giornata è un po' sottotono ma niente paura, si recupera già da domani. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero esserci tensioni per diversità nel modo di pensare.

Cancro - Cari cancretti, questa giornata è abbastanza controversa quindi attenzione soprattutto se avete a che fare con qualcuno dell'ariete o del capricorno.

Leone - Cari leoncini, attenzione in amore perché una relazione nata in modo intrigante potrebbe rivelarsi con il tempo piuttosto tranquilla. Sul lavoro ci sono un po' di spese di troppo quindi valutate bene le vostre prossime mosse.

Vergine - Cari vergine, il consiglio per oggi è quello di essere prudenti e riflettere prima di agire. Sul lavoro le idee sono buone e aspettatevi qualche novità in arrivo.

Bilancia - Cari bilancini, è ora di chiarimenti in amore e se avete qualcosa da dire fatelo subito. Sul lavoro se sono arrivate nuove proposte non sottovalutatele.

Scorpione - Cari scorpioncini, Venere è favorevole e regala bellissime emozioni. Sul lavoro è arrivato il momento di mettersi in gioco in qualcosa di nuovo.

Sagittario - Cari sagittario vi trovate in un momento della vita dove siete aperti al nuovo e avete la possibilità di conoscere persone che potrebbero farvi battere il cuore. Sul lavoro, novità in arrivo.

Capricorno - Cari capricorno la domanica vi regala belle emozioni con la luna nel vostro segno. Sul lavoro meglio non arrabbiarsi se l'impegno è superiore alla vostra paga, per ora bisogna pazientare.

Acquario - Cari acquario, potrebbe esserci qualche piccola tensione in amore quindi attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, tutti quelli che ricoprono un ruolo da dipendenti saranno chiamati a prendere decisioni importanti.

Pesci - Cari pesciolini, la situazione è un po' tesa in amore ma dal pomeriggio migliorerà. Sul lavoro non vi preoccupate perchè il cielo, così come il futuro, sono dalla vostra parte.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 5 dicembre possiedono un’immensa fiducia nella propria abilità di portare le cose a compimento; a volte si tratta di una sicurezza effettivamente giustificata, a volte invece no. Infatti, sebbene siano capaci di mosse brillanti e geniali, può anche succedere che falliscano in pieno per una visione del mondo troppo colorata di rosa.

1901 – Walt Disney: L’uomo che riuscì a tradurre i propri sogni su pellicola da 8 millimetri, tirando fuori tutta la poesia della settima arte.

1959 – Maurizio Crozza: L’altra faccia della società italiana, dai politici ai personaggi famosi, quella che fa sorridere con i propri tic e gaffe, portate all’esasperazione dal popolare comico televisivo.

1968 – Roberta Capua: Nata a Napoli, è un volto popolare del piccolo schermo, dove arriva nel 1986 grazie alla vittoria di Miss Italia (come la madre Marisa Jossa, nel 1959).

Scomparsi oggi:

1791 – Wolfgang Amadeus Mozart: Non ci sono dubbi che sia lui il più grande compositore di tutti i tempi, anche se un certo Beethoven provò a contendergli degnamente il primato.

2013 – Nelson Mandela: Politico sudafricano, nato a Mvezo (nel Sudafrica sud-orientale) e registrato all’anagrafe come Nelson Rolihlahla Mandela.

1870 – Alexandre Dumas: Con personaggi senza tempo come D’Artagnan ed Edmond Dantès ha lasciato un’impronta marcata nella letteratura mondiale, da cui viene celebrato come “maestro del romanzo storico“.

1974 – Pietro Germi: Al di qua e al di là della cinepresa ha lasciato, dal neorealismo alla commedia, pagine memorabili nella storia del cinema italiano, meritandosi i più alti riconoscimenti