Venerdì 5 agosto: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 5 agosto è il 217° giorno del calendario gregoriano. Mancano 148 giorni alla fine dell’anno.

Santa Maria della Neve: la festa della Beata Vergine della Neve è una delle più celebri, specie in Italia, ove numerosi sono i Santuari dedicati alla Madonna sotto questo titolo.

Accadde Oggi

352 – Miracolosa nevicata a Roma sul colle Esquilino

1284 – La flotta genovese, al comando dei diarchi Oberto Doria ed Oberto Spinola, aiutata dai legni di Benedetto Zaccaria, annienta la flotta pisana, comandata dal veneziano Alberto Morosini, presso le secche della Meloria, di fronte alla costa toscana

1905 - In Francia ha luogo la prima riunione di campeggiatori en plein air. Viene considerata la nascita ufficiale del campeggio

1914 – Arriva il semaforo elettrico: Sono le cinque del pomeriggio a Cleveland (Ohio) e una folla di autorità, forze dell’ordine, giornalisti e curiosi si raduna all’incrocio per assistere all’inaugurazione di un nuovo strumento per regolare il traffico urbano.

1938: Esce il Manifesto della razza. Quel giorno l'Italia si schierò ufficialmente contro la comunità ebraica.

1944 - Olocausto: Gli insorti polacchi liberano un campo di lavoro tedesco a Varsavia, liberando 348 prigionieri ebrei;

Le truppe naziste compiono in Toscana la strage di Castello

1962 - Marilyn Monroe viene trovata morta nella sua casa di Los Angeles, apparentemente a causa di un’overdose di sonniferi. La prima icona della cultura pop e la prima vera sex symbol. Nata a Los Angeles e morta il 5 agosto del 1962 in circostanze sospette, ha avuto una fulgida quanto breve carriera di attrice e cantante.

1974 – Nasce TMC: il canale tv del principato di Monaco è visibile in Italia è la fine del monopolio televisivo della Rai

2012 – Il corridore giamaicano Usain Bolt stabilisce il nuovo record olimpico per la seconda volta nei 100 metri piani di atletica leggera alle Olimpiadi di Londra

Nati

Sei nato oggi? I nati il 5 agosto sono in grado di prendere decisioni, e poi di conformarvisi, con grande risolutezza e determinazione; anche se per natura sono spesso alquanto emotivi, mostrano una notevole padronanza dei propri sentimenti e cercano di realizzare i propri obiettivi in maniera semplici e naturale. Essi hanno bisogno della libertà di agire rapidamente, di prendere decisioni senza costrizioni.

1930 – Neil Armstrong: astronauta e pilota aeronautico.

1988 - Federica Pellegrini: A 16 anni conquista l'argento olimpico nei 200 metri stile libero. Nata a Mirano (in provincia di Venezia), è una campionessa di nuoto e detentrice ai Mondiali di 6 ori, 4 argenti e 1 bronzo, e agli Europei 7 ori, 6 argenti e 7 bronzi.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 5 Agosto. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: In amore se vedi che c’è qualcosa che non va attivati per trovare velocemente delle soluzioni. Sul lavoro invece tieni gli occhi ben aperti, presto potrebbero arrivare delle belle novità.

Toro: Giornata interessante per i sentimenti, non aspettare il weekend per farti avanti. Sul lavoro invece se hai dubbi, cerca di chiarirli entro venerdì.

Gemelli: In amore, Venere contraria consiglia di allontare inutili tensioni. Sul lavoro invece i dipendenti otterranno un buon successo anche se dovranno rimboccarsi le maniche.

Cancro: Buona giornata per i sentimenti, la Luna è nel segno! Sul lavoro invece buone notizie in arrivo, favoriti i ruoli creativi.

Leone: Ottimo periodo per i sentimenti, agosto è il mese della passione ritrovata. Lavorativamente parlando senti di avere la mani legate, forse il lavoro che stai svolgendo non è come te lo aspettavi.

Vergine: Non essere timido, ogni incontro potrebbe essere importante per riscoprire le emozioni. Sul lavoro invece buone notizie in arrivo ma non pretendere tutto subito.

Bilancia: In amore evita complicazioni fino a domani sera. Sul lavoro invece non farti il sangue amaro senza motivo, la Luna dissonante indica piccoli contrattempi.

Scorpione: Non rimandare a domani quei piccoli problemi personali che stanno creando qualche intoppo nei sentimenti. Sul lavoro invece cerca di ritrovare la motivazione, con il Sole dissonanante è possibile qualche complicazione di troppo.

Sagittario: In amore potresti provare attrazione per una persona lontana o particolarmente complicata. Sul lavoro invece se sei un libero professionista, porta pazienza. In arrivo novità a fine mese.

Capricorno: In amore saranno 3 giornate particolari. Se hai qualcosa da dire conta fino a dieci. Sul lavoro invece devi risolvedere dei problemi legati al denaro.

Acquario: C’è aria di tensione, merito della Luna opposta. Mantieniti lontano da polveroni inutili. Sul lavoro invece c’è la possibilità che qualche impegno salti.

Pesci: In amore se negli ultimi due giorni ci sono stati dei problemi ora devi superarli. Sul lavoro invece non lasciarti abbattere, ora è il momento di fare dei progetti e costruire il proprio futuro