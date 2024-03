Oroscopo Paolo Fox & Almanacco di oggi 4 marzo

Eseguita l’ultima condanna a morte in Italia, Putin diventa presidente, nasce Lucio Dalla.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 4 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, in questa giornata attenzione a questo Saturno opposto che potrebbe causare qualche piccolo problemino nella vita lavorativa ma anche privata. È tempo di impegnarvi molto per ottenere ciò che desiderate.

Toro - Cari toro, attenzione perché oggi siete un po' provati dallo stress accumulato. Cercate di trovare un po' di tempo per riposarvi e recuperare e organizzate qualche uscita fuori porta con il partner.

Gemelli - Cari gemelli, in questa giornata dopo giorni particolarmente complicati, arriva il momento della rivincita. Sul lavoro arrivano soddisfazioni e anche in amore torna un po' di serenità.

Cancro - Cari cancretti, bella questa giornata per l'amore, nonostante qualche piccola difficoltà dell'ultimo periodo. Sul lavoro tutto inizia ad andare nel verso giusto ma cercate di credere un po' di più in voi stessi.

Leone - Cari leoncini, in questa giornata dovreste cercare di ritrovare un po' di equilibrio interiore. Siete molto stressati a causa del troppo lavoro ma non dimenticatevi di voi stessi e della vita di coppia che andrebbe curata un po' di più.

Vergine - Cari vergine, in questa giornata torna un po' di sereno in amore dopo giornate "no" e anche belle soddisfazioni dal punto di vista professionale.

Bilancia - Cari bilancia, oggi c'è un po' di nervosismo nell'aria quindi attenzione a lavoro ma anche in amore dove rischiate di riversare il vostro malcontento. Cercate di restare sereni e non farvi prendere da troppa ansia.

Scorpione - Cari scorpioncini, bello questo sabato che preannuncia un weekend molto positivo per l'amore. Se avete conosciuto qualcuno da poco allora otterrete belle conferme e sul lavoro l'impegno sarà ripagato.

Sagittario - Cari sagittario, in amore arriva il momento di scegliere da che parte stare e sul lavoro cercate di tenere tirare fuori tutta la vostra ginta perché ne avrete bisogno per dimostrare agli altri tutto il vostro valore.

Capricorno - Cari capricorno, è arrivato il momento di fare progetti lavorativi un po' più concreti per il futuro e l'amore ne gioverà di conseguenza.

Acquario - Cari acquario, oggi arriva un bel recupero di energie quindi cercate di sfruttarle al meglio per fare qualcosa di bello con il partner. Rilassatevi e al lavoro siate gentili.

Pesci - Cari pesciolini, siete persone molto ambiziose e questa è una vostra grande dote. Se continuate con questo impegno sul lavoro otterrete grandissimi risultati quindi niente paura e avanti tutta così.

Almanacco

Oggi 4 marzo. E’ il 63° giorno dell’anno, 9ª settimana. Alla fine mancano 302 giorni.

Santi del giorno: San Basino di Treviri (Vescovo)

Nati 4 marzo

Sei nato oggi 4 marzo? Quando ti prefiggi uno scopo è praticamente impossibile fermarti. La tua forza di volontà e la tua determinazione ti permettono di superare qualsiasi ostacolo e, soprattutto in campo professionale, di ottenere quello che vuoi. Ami molto viaggiare e troverai un lavoro che soddisfa questa tua passione. In amore sei a volte un po’ troppo teso ed irritabile: evita di scaricare sul partner le tensioni che ti derivano dagli impegni.

1943 – Lucio Dalla : Nel gotha dei cantautori italiani, il Lucio “nazionale” ha dato del tu all’arte nelle sue svariate forme, dalla musica al cinema, passando per la pittura. Nato a Bologna.

1964 – Paolo Virzì: Regista tra i più quotati e innovativi della commedia all’italiana, con i suoi film a metà tra impegno e intrattenimento ha saputo rappresentare il cambiamento della società italiana, tra fine Novecento e inizio del terzo millennio.

1916 – Giorgio Bassani: Autore profondamente calato nel proprio tempo, fu testimone diretto della ferocia nazi-fascista e interprete raffinato di temi universali, quali la solitudine umana e il conflitto fra realtà ed illusione, portati alla massima espressione poetica nel romanzo capolavoro Il giardino dei Finzi-Contini.

