Oroscopo Paolo Fox & Almanacco di oggi 4 luglio

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo Paolo Fox 4 luglio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete: Sono un po’ giornate difficili ma con il giusto spirito potrai andare avanti e cercare di trovare il lato positivo delle cose. A lavoro cerca di far valere il tuo pensiero e non metterti in secondo piano.

Toro: L’amore a volte è incomprensibile. Ci sono dei momenti in cui le cose non solo del tutto chiare e sarebbe meglio parlarne subito. Il lavoro va a gonfie vele, continua così.

Gemelli: Questo periodo ti sta mettendo a dura prova. Cerca di fidarti del tuo partner e di appoggiarti a chi ti vuole bene. A volte non pensare a lavoro non è un errore.

Cancro: Hai bisogno di mettere a posto qualche tassello del tuo passato che non fa altro che tornare. Affronta le situazioni più scomode e cerca di liberartene al più presto.

Leone: Il tuo carattere forte e determinato ti sta mettendo alla prova. Ansia e stress sono i tuoi compagni di viaggio. Prova a cambiare la settimana iniziando con un bel progetto.

Vergine: La tua giornata prevede tante sorprese. Affidati al caso e lasciati trasportare. La Luna sembra che oggi voglia farti arrivare un messaggio.

Bilancia: Usa la tua tranquillità come meglio credi. Non perdere le energie rincorrendo persone che non vogliono stare al tuo passo. A lavoro ascolta il tuo capo, potrebbe insegnarti una ‘chicca’ che ti sarà utile.

Scorpione: Sembra che tu abbia trovato la serenità anche se il periodo è un po’ frenetico. Goditi questo momento. Il lavoro avrà qualche sorpresa.

Sagittario: Ti senti sempre sopraffatto dalle cose e l’estate non ti sta piacendo come sempre. Ricordati però che puoi cambiare le cose ogni giorno. Lascia il lavoro se non ti piace.

Capricorno: La tua determinazione ti sta mettendo in crisi. Devi prendere una scelta ma non sai cosa seguire. Cerca di ascoltare solo te stesso. E buttati.

Acquario: Sei sommerso dal lavoro e non sai se questo sia un bene o un male. Continua ad andare avanti perché avrai tante sorprese.

Pesci: Sembra che quell’incontro sia stato davvero magico. Non far rovinare tutto dalla paura. Tra poco inizierai un’esperienza lavorativa davvero gratificante.

Almanacco

Il 4 luglio è il 185° giorno del calendario gregoriano. Mancano 180 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Elisabetta del Portogallo (Regina)

Etimologia: Elisabetta, nome biblico, che in latino appare come “Elisabet”, deriva dall’ebraico “El”-sheba”, composto di “El”, “Dio”, unito a “sheba”, “sette”, nel significato di “il mio Dio è perfezione”.

Nati 4 Luglio

Sei nato oggi? I nati il 4 luglio si sentono realizzati quando rappresentano un gruppo di cui sono orgogliosi: sia esso famigliare, regionale, razziale, politico, economico. Le radici sono molto importanti per loro e raramente permettono agli altri di dimenticare da dove essi provengano. Queste persone appaiono meno complesse di quanto siano in realtà, perché di solito tendono a reprimere le contraddizioni umane che a loro avviso limitano la loro capacità di agire efficacemente.

1807 – Giuseppe Garibaldi: Le cronache storiche lo citano come eroe dei due mondi, generale e condottiero di imprese militari compiute sia in Europa che in America meridionale.

Scomparsi

1992 – Astor Piazzolla: Innovatore del tango argentino, è stato uno dei più valenti musicisti del Novecento.

2003 – Barry White muore a Los Angeles. Se ne va a soli 58 anni una leggenda della musica pop americana, dal soul alla disco. Una delle voci più profonde e romantiche della storia della musica.

Accadde Oggi

Nascono gli Stati Uniti d’America, debutta la nuova Fiat 500, la nazionale italiana di calcio batte la Germania.