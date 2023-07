Oggi 4 luglio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 4 luglio: amore, fortuna, lavoro, ecco cosa dicono le stelle.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Sono un po’ giornate difficili ma con il giusto spirito potrai andare avanti e cercare di trovare il lato positivo delle cose. A lavoro cerca di far valere il tuo pensiero e non metterti in secondo piano.

Oroscopo Paolo Fox Toro: L’amore a volte è incomprensibile. Ci sono dei momenti in cui le cose non solo del tutto chiare e sarebbe meglio parlarne subito. Il lavoro va a gonfie vele, continua così.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Questo periodo ti sta mettendo a dura prova. Cerca di fidarti del tuo partner e di appoggiarti a chi ti vuole bene. A volte non pensare a lavoro non è un errore.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Hai bisogno di mettere a posto qualche tassello del tuo passato che non fa altro che tornare. Affronta le situazioni più scomode e cerca di liberartene al più presto.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Il tuo carattere forte e determinato ti sta mettendo alla prova. Ansia e stress sono i tuoi compagni di viaggio. Prova a cambiare la settimana iniziando con un bel progetto.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: La tua giornata prevede tante sorprese. Affidati al caso e lasciati trasportare. La Luna sembra che oggi voglia farti arrivare un messaggio.

roscopo Paolo Fox Bilancia: Usa la tua tranquillità come meglio credi. Non perdere le energie rincorrendo persone che non vogliono stare al tuo passo. A lavoro ascolta il tuo capo, potrebbe insegnarti una ‘chicca’ che ti sarà utile.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Sembra che tu abbia trovato la serenità anche se il periodo è un po’ frenetico. Goditi questo momento. Il lavoro avrà qualche sorpresa.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Ti senti sempre sopraffatto dalle cose e l’estate non ti sta piacendo come sempre. Ricordati però che puoi cambiare le cose ogni giorno. Lascia il lavoro se non ti piace.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: La tua determinazione ti sta mettendo in crisi. Devi prendere una scelta ma non sai cosa seguire. Cerca di ascoltare solo te stesso. E buttati.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Sei sommerso dal lavoro e non sai se questo sia un bene o un male. Continua ad andare avanti perché avrai tante sorprese.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Sembra che quell’incontro sia stato davvero magico. Non far rovinare tutto dalla paura. Tra poco inizierai un’esperienza lavorativa davvero gratificante.

Almanacco

Il 4 luglio è il 185° giorno del calendario gregoriano. Mancano 180 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Elisabetta del Portogallo (Regina)

Etimologia: Elisabetta, nome biblico, che in latino appare come “Elisabet”, deriva dall’ebraico “El”-sheba”, composto di “El”, “Dio”, unito a “sheba”, “sette”, nel significato di “il mio Dio è perfezione”.

Nati 4 Luglio

Sei nato oggi? I nati il 4 luglio si sentono realizzati quando rappresentano un gruppo di cui sono orgogliosi: sia esso famigliare, regionale, razziale, politico, economico. Le radici sono molto importanti per loro e raramente permettono agli altri di dimenticare da dove essi provengano. Queste persone appaiono meno complesse di quanto siano in realtà, perché di solito tendono a reprimere le contraddizioni umane che a loro avviso limitano la loro capacità di agire efficacemente.

1807 – Giuseppe Garibaldi: Le cronache storiche lo citano come eroe dei due mondi, generale e condottiero di imprese militari compiute sia in Europa che in America meridionale.

1927 – Gina Lollobrigida: Icona di fascino e bellezza del cinema italiano nel ventennio ’50-’60, per anni è stata la principale antagonista di Sofia Loren.

Scomparsi

1992 – Astor Piazzolla: Innovatore del tango argentino, è stato uno dei più valenti musicisti del Novecento.

2003 – Barry White muore a Los Angeles. Se ne va a soli 58 anni una leggenda della musica pop americana, dal soul alla disco. Una delle voci più profonde e romantiche della storia della musica.

Accadde Oggi

Nascono gli Stati Uniti d’America, debutta la nuova Fiat 500, la nazionale italiana di calcio batte la Germania.