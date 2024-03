Oroscopo Paolo Fox & Almanacco di oggi 31 marzo

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 31 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, oggi vi vede pieni di voglia di amare e la luna nel segno porterà belle novità nella vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro c'è un bel cielo che parla di soddisfazioni e anche di contatti che torneranno utili in futuro.

Toro - Cari toro, buona giornata per affrontare discorsi difficili con il partner che aiuterebbero molto la coppia. Per quanto riguarda il lavoro arrivano belle soddisfazioni.

Gemelli - Cari gemelli, il cielo di oggi vi regalerà bellissime emozioni e anche qualche bella soddisfazione in amore. Sul lavoro sarete particolarmente intuitivi quindi via libera alla creatività.

Cancro - Cari cancro, sarete molto energici nelle ore mattutine e un po' meno nel pomeriggio. Il lavoro sta andando alla grande e riuscirete a togliervi anche qualche bella soddisfazione.

Leone - Cari leone, bella questa giornata per dare un po' di spinta in più alla vita di coppia. Se siete single, via libera alle nuove conoscenze e sul lavoro attenzione a qualche imprevisto ma siete sulla strada giusta.

Vergine - Cari vergine, attenzione perché siete un po' spenti, soprattutto la mattina. Sul lavoro riuscirete a portare a termine progetti importanti. Occhio solo alle uscite.

Bilancia - Cari bilancia, in amore cercate di vivere il presente e non pensare solo al passato. Sul lavoro dovreste guardarvi dentro e capire quali sono i vostri obiettivi principali.

Scorpione - Cari scorpione, in amore oggi è litigarello questa quindi attenzione, soprattutto alle parole. Sul lavoro vi vorrebbe un po' di prudenza in più, potrebbero esserci piccoli problemi da risolvere.

Sagittario - Cari sagittario, questa giornata vi vuole più ottimisti, soprattutto in amore. Sul lavoro lo stress è tanto e potrebbe stancarvi particolarmente e anche demotivarvi.

Capricorno - Cari capricorno, in amore perché siete piuttosto agitati e potreste arrivare a litigare con il partner per un nulla. Sul lavoro meglio evitare le provocazioni dei colleghi.

Acquario - Cari acquario, la giornata è ideale per i cuori solitari che hanno voglia di conoscere persone nuove. Siete pieni di energia ma sul lavoro sentite sempre il bisogno di cambiare le cose.

Pesci - Cari pesci, buone emozioni oggi, godetevele tutte. Sul lavoro grazie a Giove riuscirete a ottenere tanto, continuate con questa grinta.

Almanacco

Il 31 marzo è l’90º giorno del calendario gregoriano. Mancano 275 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Beniamino (Diacono e Martire)

Etimologia: Beniamino, deriva dal nome ebraico Benyamin e significa “figlio della destra, prediletto”. Nell’Antico Testamento, Beniamino è l’ultimo figlio di Giacobbe, il secondo di Rachele; è il solo figlio di Giacobbe nato in terra d’Israele. Sua madre, morta mettendolo al mondo, aveva scelto per lui il nome Ben-Oni, “figlio del mio dolore”, ma suo padre lo chiamò Ben-Yamine, “figlio della destra” cioè “figlio della fortuna”.

Giornata mondiale del backup, introdotta dal 2011 per consapevolizzare gli utenti riguardo questa importante pratica.

Nati 31 marzo

Sei nato oggi? I nati il 31 marzo sono dei grandi combattenti, che andranno avanti con tenacia per la loro strada senza mai lasciarsene distogliere. Generalmente non è facile lavorare con loro, poiché tendono ad essere polemici ed esigenti con i loro colleghi. Queste persone si trovano bene quando rivestono posizioni di preminenza, ma rendono ancora meglio se si mettono in società con altri, in modo che il loro talento innovativo e creativo contribuisca a uno sforzo di squadra. Hanno molto bisogno di affetto, sono molto intuitivi e pretendono che anche chi li ama lo sia, e che magari li capisca anche senza parlare.

1596 – Cartesio: Universalmente riconosciuto come il padre della filosofia moderna, il suo metodo d’indagine ha rivoluzionato le diverse forme del sapere, dalla matematica alla letteratura.

1934 – Carlo Rubbia: Fisico di fama mondiale, è una delle personalità più eminenti della scienza contemporanea, premiato dai più prestigiosi atenei internazionali con 28 lauree honoris causa.

Accadde Oggi

1492 – I Re di Spagna Ferdinando e Isabella firmano il decreto di espulsione dai loro stati degli ebrei, dopo anni di pressioni e vista l’inutilità dell’Inquisizione

1504 – Armistizio di Lione (il Regno di Napoli passa alla Spagna, il Ducato di Milano va alla Francia)

1814 – Occupazione di Parigi da parte di Alessandro I di Russia per costringere Napoleone ad abdicare

1935: Il re Vittorio Emanuele III inaugura la città universitaria di Roma, sede ufficiale di “La Sapienza”

1949: Karl Abarth, austriaco naturalizzato italiano, fonda la Società Abarth & C., ditta specializzata in elaborazioni di automobili. Scelse come simbolo lo scorpione, in riferimento al suo segno zodiacale

1951: La Remington Rand consegna il primo computer UNIVAC I agli uffici del censimento degli Stati Uniti

1966 – L’Unione Sovietica lancia Luna 10, il primo velivolo spaziale ad entrare nell’orbita lunare

1991: Termina il Patto di Varsavia, l’alleanza militare tra gli Stati socialisti del Blocco orientale, nata nel 1955 in contrapposizione all’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (NATO)

1994 – La pubblicazione Nature riferisce del ritrovamento in Etiopia del primo teschio completo di Australopithecus afarensis

2005: Washington: Muore Terri Schiavo, dopo aver vissuto per 15 anni in coma vegetativo. Il 18 marzo il marito Michael aveva ottenuto dal Tribunale l’autorizzazione ad interrompere l’alimentazione artificiale della moglie, malgrado i genitori della donna fossero decisamente contrari. La lenta morte della donna diventa un grande caso mediatico sia negli USA che nel resto del mondo;

2012: A Londra, sullo Shard London Bridge, il grattacielo progettato dall’architetto italiano Renzo Piano, viene installata la guglia, raggiungendo così l’altezza di 310 metri e diventando il più alto edificio dell’Unione Europea.

1889 – Inaugurata la Torre Eiffel: Concepita per esaltare il progresso scientifico e tecnologico e destinata a vita breve, la Torre Eiffel finì col diventare l’elemento cardine dello skyline di Parigi e insieme il simbolo incontrastato della “grandeur” francese. Per i suoi concittadini è la dame de fer, la “signora di ferro”.

1999 – Debutta al cinema “Matrix”: «Che cos’è Matrix? È controllo. Matrix è un mondo virtuale elaborato al computer, creato per tenerci sotto controllo, al fine di convertire l’essere umano in questa…» È la scioccante verità che Morpheus sbatte in faccia a Neo mostrandogli una “batteria” e alludendo con essa che le macchine, che dominano il mondo, utilizzano gli esseri umani come fonte d’energia, imprigionandoli in “baccelli” riempiti di liquido e collegandoli a cavi elettrici. Sono le prime scene di Matrix, film diretto dai fratelli Andy e Larry Wachowski, che venne proiettato per la prima volta nelle sale statunitensi il 31 marzo del 1999.