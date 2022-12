Sabato 31 dicembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 31 dicembre è il 365º ed ultimo giorno del calendario gregoriano.

L’ultimo dell’anno: l’ultima festa dell’anno e la prima dell’anno nuovo! Una festa a cavallo tra due anni che vede allegria e sorrisi, ricordi e speranze. Alla mezzanotte si dà il benvenuto al al nuovo anno e ci si dà gli auguri, festeggiando insieme!

Santi del giorno: San Silvestro, è il protettore di muratori, tagliapietre, animali domestici e bovini.

Accadde oggi

192 – L’imperatore romano Commodo, vittima di una congiura, viene assassinato nel bagno da Narcisso dopo essere sfuggito all’avvelenamento durante un banchetto.

1861 – Primo censimento in Italia: Nella notte tra il 31 dicembre 1861 e il 1° gennaio 1862, a nove mesi dalla nascita del Regno d’Italia, gli italiani provarono a contarsi e a tracciare la prima radiografia della popolazione, suddivisa per sesso, età e stato civile.

1932 – Fa la sua comparsa nelle edicole italiane Il Giornale di “Topolino”, pubblicato dalla Casa Editrice Nerbini di Firenze. È il primo periodico italiano dedicato ai personaggi di Walt Disney

1955 – La General Motors diventa la prima compagnia statunitense a fatturare oltre un miliardo di dollari in un anno

1961 – Il Piano Marshall cessa, dopo aver distribuito più di 12 miliardi di dollari in aiuti per ricostruire l’Europa

1970 – Si sciolgono legalmente i Beatles.

1990 – Il russo Garri Kasparov conserva il titolo di campione del mondo degli scacchi, battendo il compatriota Anatolij Karpov

1991 – L’Unione Sovietica si dissolve ufficialmente in tante repubbliche autonome, la maggiore è la Russia.

1991 – Nascono 8 nuove province: Lecco, Biella, Lodi, Verbania, Rimini, Prato, Crotone, Vibo Valentia.

1999 – Boris Eltsin si dimette da presidente della Russia, arriva al potere Vladimir Putin

2002 - In Cina viene inaugurato il primo tratto ferroviario (30 km) servito da un treno a levitazione magnetica. Velocità massima raggiunta: 430 km/h

2006 – Viene eseguita a Baghdad la condanna a morte dell’ex dittatore iracheno Saddam Hussein.

2010 – Scatta in Italia il divieto dell’uso dei sacchetti di plastica. Ne vengono consumati circa 20 miliardi all’anno, con una media di circa 300 a persona. Ma questo divieto verrà costantemente violato.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre.

Ariete:

L'ultimo giorno dell’anno, vi sentite positivi e carichi di energia. Forse per alcuni di voi ci sarà qualche piccolo problema da risolvere, ma niente di particolare.

Toro:

Alcuni di voi si sentono un poco svogliati, infatti tenderete a trascorrere questa ultima giornata dell’anno lontani dalla confusione. Porterete avanti i vostri progetti e riuscirete a concludere situazioni importanti.

Gemelli:

Tu sei anche abbastanza sereno, ma sono le persone che ti circondano a pressarti, questo ti ha provocato un senso di malessere o ti ha portato a chiuderti.

Cancro:

Nel campo sentimentale siete combattuti, cercate, con l’anno nuovo, di fare chiarezza e capire cosa e chi volete veramente.

Leone:

Sarà una giornata che fa da preludio ad un 2023 che ti vedrà carico, pronto ad agire per tornare sulla cresta dell’onda e mettere in mostra le tue capacità.

Vergine:

Alcune situazioni lavorative vi preoccupano e vi fanno essere molto tesi e stressati. Cercate di trascorrere un buon Capodanno accanto ad amici e familiari che vi vogliono bene e vedrete che tutto andrà per il verso giusto.

Bilancia:

Questa giornata ti servirà a tirare le somme, ma il consiglio è quello di non vedere tutto negativo.

Scorpione:

Anche se alcuni di voi si sentono un poco stanchi, anche grazie ad una Luna positiva, riuscirete a trascorrere un buon Capodanno in allegria. Festeggerete con una persona a voi molto cara. Attenzione a non giocare troppo con i sentimenti degli altri.

Sagittario:

Fine anno sottotono, ma non perderti d’animo: il 2023 sarà per te un grande anno. Forse, il motivo di una giornata così poco energetica può dipendere da situazioni familiari che ti preoccupano o da impegni lavorativi

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che gli astri sono molto positivi e invitano a realizzare progetti nuovi ed ambiziosi per il futuro. Non siate testardi e non pretendete di avere sempre ragione. Sfruttate a pieno le situazioni positive che vi capiteranno.

Acquario:

Sei troppo stressato, nonostante tu non sia comunque demotivato, meglio passare il Capodanno con poche persone fidate piuttosto che stare in mezzo al chiasso. Il consiglio è quello di lasciare spazio ai sentimenti, anche perché Venere è favorevole.

Pesci:

Finalmente siamo arrivati alla fine con l’augurio di un migliore 2023. I giovani trascorreranno un Capodanno con amici in luoghi affollati, ma attenzione a scegliere adeguatamente la location. Siete in cerca di emozioni vere ed uniche.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 31 dicembre possiedono una forte inclinazione verso le esperienze estetiche di diverso tipo e dedicano spesso la carriera alla promozione della bellezza e dell’armonia, in una forma piuttosto che in un’altra: molti rivelano una sorta di adorazione per la letteratura, l’arte e la musica.

1932 – Paolo Villaggio: Identificarne la quarantennale carriera solo con il più bistrattato e frustrato impiegato della televisione italiana sarebbe riduttivo, al netto della stima ricevuta da insigni registi quali Fellini e Olmi.