Oggi 3 luglio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 3 luglio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, in amore bisogna che siate più onesti con il partner. Se ci sono problemi, parlate e cercate una soluzione. Sul lavoro si riuscirà a portare a termine un progetto con successo.

Toro - Cari toro, attenzione in amore perché le stelle parlano di qualche litigio, meglio evitare di discutere per cose futili. Sul lavoro non correte troppi rischi, meglio essere cauti per ora.

Gemelli - Cari gemelli, in amore ci sono un po' di insicurezze ma bisogna che capiate cosa volete davvero. Sul lavoro c'è una bella spinta quindi sfruttate questo momento per fare qualcosa in più.

Cancro - Cari cancretti, vi fate sempre molti problemi ma spesso è tutto nella vostra testa. Non agitate troppo le acque in amore. Sul lavoro, meglio riflettere bene prima di parlare.

Leone - Cari leoncini, in amore potrebbe esserci una piccola crisi ma evitate di risolverla guardandovi attorno. Sul lavoro prendetevi un momento di relax per godervi una giornata al mare e staccare la testa.

Vergine - Cari vergine, la luna vi dà una bella spinta emotiva quindi, se siete single, non chiudetevi in casa. Sul lavoro fatevi sentire se gli altri non vi ascoltano.

Bilancia - Cari bilancia, in amore la luna vi sostiene quindi lasciatevi andare alle emozioni del momento. Sul lavoro dovete farvi valere di più.

Scorpione - Cari scorpioncini, la luna è favorevole quindi l'amore potrebbe sbocciare anche se siete sempre un po' troppo diffidenti nei confronti degli altri. Sul lavoro anche se lo stress è tanto, portate a termine i progetti.

Sagittario - Cari sagittario, l'amore è un po' sottotono in questa giornata quindi massima attenzione. Sul lavoro, invece, va meglio anche se adesso è ora di prendersi una pausa.

Capricorno - Cari capricorno, in amore bisogna restare calmi e non accanirsi nel voler trovare per forza qualcuno se siete single. Sul lavoro prima di fare un mossa, osservate bene tutto.

Acquario - Cari acquario, la giornata di oggi è molto interessante dal punto di vista emotivo, attenzione solo solo ai brutti incontri. Sul lavoro arrivao nuove sfide ma siete pronti ad affrontarle.

Pesci - Cari pesciolini, le ore pomeridiane potrebbero essere un po' nervose in amore. Meglio non cadere alle provocazioni. Sul lavoro vi sembra sempre tutto difficile ma dovete solo credere un po' di più in voi stessi.

Almanacco

Il 3 luglio è il 184º giorno del calendario gregoriano. Mancano 181 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Tommaso (Apostolo), protettore di architetti, artisti, carpentieri, geometri, giudici, muratori e scalpellini.

Etimologia: Tommaso, nome che deriva dall’aramaico Taóma e significa ‘gemello’. Nel Nuovo Testamento, Tommaso è quello che tra i dodici apostoli non crede alla resurrezione di Cristo

Nati 3 luglio

Sei nato oggi? I nati il 3 luglio hanno una predisposizione naturale a raccogliere, raccontare e commentare avvenimenti e tradizioni. Molti si considerano investiti dalla missione di sostenere i diritti dell’uomo comune e in questa veste fanno presa sugli individui più eccentrici e ribelli della società, anche se, per aspetto e abitudini, sono decisamente conservatori. Tendono ad essere molto filosofici e distaccati dalla vita.

1962 – Tom Cruise: Da pilota dell’aeronautica americana ad agente speciale della CIA, i numerosi personaggi interpretati l’hanno proiettato nell’Olimpo delle star di Hollywood e tra i produttori di maggior successo.

1883 – Franz Kafka: Introspezione psicologica e speculazione filosofica sull’esistenza umana sono le due principali direttrici che riassumono l’opera di uno dei maggiori autori del Novecento, il più illustre della letteratura boema.

Accadde Oggi

Presentata la prima automobile, muore Jim Morrison, Cossiga diventa presidente.

1450 – Ribelli del Kent, capeggiati da Jack Cade, occupano Londra, la saccheggiano e fanno decapitare alcuni membri della corte reale

1935- Muore a Parigi André-Gustave Citroën , l’industriale francese che importa in Europa il metodo della produzione in serie di Henry Ford.

1985- Francesco Cossiga presta giuramento come Presidente della Repubblica. Cossiga, nato a Sassari nel 1928, esponente di spicco della Democrazia Cristiana, è eletto il 24 giugno al primo scrutinio, come accaduto solo a Enrico De Nicola.

1886 – Presentata la prima automobile: Di corsa, per decine di metri, tra lo stupore della gente e con il figlio che lo segue a piedi per rifornire di benzina il carburatore, allora di dimensioni limitate. Così, una mattina di luglio del 1886, Carl Benz presenta al mondo il suo Patent Motorwagen, noto anche come Velociped, considerato il primo modello di automobile con motore a scoppio.

1985 – Ritorno al futuro sbarca al cinema: Marty McFly è un diciassettenne scontento della situazione familiare e del fatto che non riesce a sfondare come musicista. In una DeLorean DMC-12, si ritrova, involontariamente, catapultato nel 1955 e nelle condizioni di modificare il corso della propria storia familiare.