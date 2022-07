Domenica 3 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 3 luglio è il 184º giorno del calendario gregoriano. Mancano 181 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Tommaso (Apostolo), protettore di architetti, artisti, carpentieri, geometri, giudici, muratori e scalpellini.

Etimologia: Tommaso, nome che deriva dall’aramaico Taóma e significa ‘gemello’. Nel Nuovo Testamento, Tommaso è quello che tra i dodici apostoli non crede alla resurrezione di Cristo

Accadde Oggi

1450 – Ribelli del Kent, capeggiati da Jack Cade, occupano Londra, la saccheggiano e fanno decapitare alcuni membri della corte reale

1935- Muore a Parigi André-Gustave Citroën , l’industriale francese che importa in Europa il metodo della produzione in serie di Henry Ford.

, legittimando così i risultati del referendum popolare con il quale gli algerini hanno scelto per la propria indipendenza. 1971- Non c’è dubbio che sia stato lui il più bohémien degli artisti rock del secolo scorso: una vita breve ma intensa, vissuta da “maledetto” sul palco e fuori. M uore a Parigi, a soli 27 anni, Jim Morrison , cantante, poeta e leader dei The Doors. Le circostanze e le cause della sua morte sono tuttora ignote.

1985- Francesco Cossiga presta giuramento come Presidente della Repubblica . Cossiga, nato a Sassari nel 1928, esponente di spicco della Democrazia Cristiana, è eletto il 24 giugno al primo scrutinio, come accaduto solo a Enrico De Nicola.

1886 – Presentata la prima automobile: Di corsa, per decine di metri, tra lo stupore della gente e con il figlio che lo segue a piedi per rifornire di benzina il carburatore, allora di dimensioni limitate. Così, una mattina di luglio del 1886, Carl Benz presenta al mondo il suo Patent Motorwagen, noto anche come Velociped, considerato il primo modello di automobile con motore a scoppio.

1985 – Ritorno al futuro sbarca al cinema: Marty McFly è un diciassettenne scontento della situazione familiare e del fatto che non riesce a sfondare come musicista. In una DeLorean DMC-12, si ritrova, involontariamente, catapultato nel 1955 e nelle condizioni di modificare il corso della propria storia familiare.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 3 luglio hanno una predisposizione naturale a raccogliere, raccontare e commentare avvenimenti e tradizioni. Molti si considerano investiti dalla missione di sostenere i diritti dell’uomo comune e in questa veste fanno presa sugli individui più eccentrici e ribelli della società, anche se, per aspetto e abitudini, sono decisamente conservatori. Tendono ad essere molto filosofici e distaccati dalla vita.

1962 – Tom Cruise: Da pilota dell’aeronautica americana ad agente speciale della CIA, i numerosi personaggi interpretati l’hanno proiettato nell’Olimpo delle star di Hollywood e tra i produttori di maggior successo.

1883 – Franz Kafka: Introspezione psicologica e speculazione filosofica sull’esistenza umana sono le due principali direttrici che riassumono l’opera di uno dei maggiori autori del Novecento, il più illustre della letteratura boema.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 3 luglio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: La giornata porta consiglio, arrivano novità per chi è single! Nel lavoro tutti i progetti che stanno nascendo possono essere vantaggiosi: occhi ben aperti.

Toro: I nuovi amori sono pochi chiari, nelle coppie di lunga data bisogna stare attenti alle provocazioni. Quando abbiamo un cielo così controverso nel lavoro non bisogna cercare di risolvere le cose velocemente.

Gemelli: Se senti che il partner ha voglia di discutere lascia stare; solo in caso ci sia una separazione bisogna guardare oltre. Nel lavoro non ci sono cose gravi ma devi risolvere dei piccoli problemi.

Cancro: Il pomeriggio sarà migliore della mattinata quindi approfittane dell’amore. Nel lavoro la giornata partirà un po’ al rallentatore, ma nel pomeriggio sarai più produttivo.

Leone: E’ un buon momento per i sentimenti, ma nel pomeriggio potrebbero nascere polemiche banali. Nel lavoro c’è sempre qualche preoccupazione legata alla sfera professionale. Cerca di mantenere la calma!

Vergine: La situazione oggi è favorevole, con la Luna in buon aspetto. Mi sembra che alcuni chiarimenti siano inevitabili. Non sempre nel lavoro sei soddisfatto, è già in corso una discussione in merito ad un progetto.

Bilancia: E’ una giornata che inizia con un po’ di confusione in amore. Per coloro che cercano nuove strade ci sono delle opportunità.

Scorpione: I nuovi incontri sono importanti, tuttavia stai prendendo tutto sottogamba. Nel lavoro le cose che progetti vanno meglio, gli studenti o professionisti devono cercare di risolvere problemi.

Sagittario: Se i problemi nati nelle scorse settimane non sono ancora risolti, con un oroscopo positivo come questo e un po’ di pazienza si può arrivare a un compromesso. Presta particolare attenzione ai conti e all’aspetto economico.

Capricorno: In questo fine settimana c’è la possibilità di vivere emozioni. Inizia a muoversi qualcosa, una tua richiesta fatta agli inizi dell’anno.

Acquario: Cerca di evitare ogni tipo di polemica e di risolvere una questione importante. Hai una grande voglia di rimettere in gioco con un progetto a cui tieni.

Pesci: Tra qualche settimana Venere sarà in opposizione, quindi conviene parlare subito. Ora più che mai è necessario ascoltare le proposte che arrivano!