Oggi 3 gennaio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Dall’amore al lavoro passando per la fortuna, Oroscopo di Paolo Fox 3 gennaio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio: Ariete

Cari ariete, sono tante le emozioni d'amore "strane" che questa giornata vi porta quindi non cadete nel vortice della gelosia e se avete qualcosa da dire al partner, fatelo domani! Per quanto riguarda il lavoro ci sono un po' troppe polemiche nell'aria.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio: Toro

Cari toro, oggi è una di quelle giornate in cui dovreste fare le cose senza rimandarle. Sul lavoro inizia una fase molto interessante che porta molta serenità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio: Gemelli

Ai gemelli il cielo chiede di lasciare il passato alle spalle e guardare avanti con fiducia. Sul lavoro avete sempre una grande intraprendenza ma questo vi porta spesso a discutere con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio: Cancro

Cari cancretti, in amore ci sono rapporti che inizierete a mettere un po' in dubbio ma siete ancora indecisi sul da farsi. Sul lavoro se volete fare un salto di qualità parlate chiaro con i vostri capi ma meglio non pretendere tutto subito.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio: Leone

Cari leoncini, in amore se c'è qualcosa da chiarire fatelo oggi, soprattutto perché già da domani arriva una luna opposta che vi fa qualche dispetto. Sul lavoro la giornata di oggi è molto bella ma fate attenzione a qualche imprevisto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio: Vergine

Cari vergine, l'amore procede a gonfie vele quindi avanti così. Il lavoro ha ancora qualche questione da risolvere, soprattutto per quanto riguarda le finanze. Cercate qualcosa che vi faccia guadagnare di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio: Bilancia

Cari bilancia, non siete del tutto sicuri della vostra storia d'amore ma dovete ancora capire cos'è che non va. Sul lavoro inizia una fase di relax con Mercurio che sta per arrivare nel vostro cielo a portare soluzioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio: Scorpione

Cari scorpioncini, la luna splende nel vostro cielo quindi non rimandate le decisoni a domani e godetevi questa bella giornata con il partner. Sul lavoro arrivano belle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio: Sagittario

Cari sagittario, l'amore procede a gonfie vele e questo è un periodo molto liberatorio per voi. Sul lavoro arrivano nuove collaborazioni da cogliere al volo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio: Capricorno

Cari capricorno, la giornata di oggi è ideale per l'amore e soprattutto per le coppie stabili che vogliono fare quel passo in avanti. Sul lavoro i nuovi progetti procedono bene, quindi, andate avanti così.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio: Acquario

Cari acquario, bella questa luna che illumina il vostro cielo di oggi che si accompagna a delle stelle vincenti. Sul lavoro arrivano i tanti sperati cambiamenti e il successo è dietro l'angolo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio: Pesci

Cari pesciolini, in amore non fissatevi sul passato, andate avanti. Se vi trovate bene nella vostra relazione progettate qualcosa di bello come un matrimonio o un figlio. Sul lavoro se c'è qualche problemino, superatelo.

Almanacco

Il 3 gennaio è il 3º giorno del calendario gregoriano. Mancano 362 giorni alla fine dell’anno. In questo giorno la Terra può trovarsi in perielio.

Santi del giorno: Santissimo Nome di Gesù, Santa Genoveffa (Genevieve, Vergine)

Etimologia: Genoveffa, deriva dall’antico nome francese Genevieve, diffuso in Italia nella forma medioevale Genovefa. È composto dalla radice gallica geno, stirpe, e dal termine germanico wifa, donna con il significato pertanto di “fanciulla di nobili origini”.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 3 di gennaio sono individui convincenti e testardi; se si impegnano con una persona o in un progetto si impegnano al cento per cento e il loro coinvolgimento è totale. Sono i professionisti più affidabili in assoluto, attenti, precisi e zelanti.

1929 – Sergio Leone: Padre del genere spaghetti-western, è stimato e venerato dai migliori registi di Hollywood, da Stanley Kubrick a Quentin Tarantino, da Martin Scorsese a Clint Eastwood.

1956 – Mel Gibson: Nato a Peekskill, nello stato di New York, è una star di Hollywwod, dove lavora come attore, sceneggiatore e regista.

1969 – Michael Schumacher: Nato a Hermülheim (Germania), è stato un famoso pilota tedesco di Formula Uno, ritenuto dagli addetti ai lavori il più grande campione della Formula Uno di tutti i tempi.

Accadde oggi

1117 – Nord Italia: Terremoto del 3 gennaio 1117 (circa 30 000 vittime).

1496 – Leonardo da Vinci sperimenta senza successo una macchina volante.

1521 – Papa Leone X scomunica Martin Lutero con la bolla Decet Romanum Pontificem .

. 1870 – Inizia la costruzione del ponte di Brooklyn.

1925 – Benito Mussolini pronuncia il discorso col quale sancisce la svolta dittatoriale del regime fascista, sfidando la Camera dei Deputati a incriminarlo e rivendicando “la responsabilità politica, morale e storica” di quanto era avvenuto di recente nel Paese ma rigettando d’essere il mandante del delitto Matteotti.

1954 – Iniziano ufficialmente le trasmissioni televisive, su un unico canale, della Rai-Radio Televisione Italiana. In questa data, inoltre, va in onda la prima edizione del telegiornale.

1968 – David Gilmour entra ufficialmente a far parte dei Pink Floyd.

1982 – Da un’idea dell’editore di carta stampata Edilio Rusconi nasce Italia 1,attuale secondo canale televisivo di Mediaset.

1986 – L’Unione europea adotta la bandiera europea.

1987 – Aretha Franklin è la prima donna inserita nella Rock and Roll Hall of Fame.

2000 – Esce l’ultima striscia giornaliera dei Peanuts.

2009 – I Bitcoin vengono introdotti per la prima volta dal giapponese Satoshi Nakamoto.

2018 - Al Palazzo Ducale di Venezia vengono rubati alcuni monili dal valore di milioni di euro.

1954 – Nasce la televisione italiana: “La RAI Radiotelevisione Italiana inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive”. È lo storico incipit di Fulvia Colombo, la decana di tutte le “signorine buonasera”, che dagli studi di Milano annuncia l’inizio ufficiale del regolare servizio di trasmissioni televisive in Italia. L’evento è seguito da 15mila apparecchi in tutto il territorio nazionale, distribuiti tra abitazioni e bar dove sono raccolti migliaia di italiani.