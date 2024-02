Oroscopo Paolo Fox & Almanacco di oggi 3 febbraio

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo Paolo Fox 3 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, in amore attenzione perché potreste vivere qualche momento di tensione nella coppia. Sul piano professionale bisogna rischiare un po' di più per avere maggiori soddisfazioni.

Toro - Cari toro, questa giornata vi regala una bella dose di emozioni e sul lavoro prendetevi un pausa. Fare tutto e subito non è sempre la soluzione giusta.

Gemelli - Cari gemelli, oggi riuscirete a verificare la tenuta di un amore e sul piano lavorativo aspettatevi dei cambiamenti in arrivo.

Cancro - Cari cancretti, se siete in coppia sfruttate questa giornata per chiarire ciò che non sta funzionando. Sul lavoro, invece, arrivano belle novità, sfruttatele.

Leone - Cari leone, la luna protegge la vostra sfera sentimentale quindi ci sarà modo di superare qualsiasi problema. Sul lavoro è arrivato il momento di guardare avanti e lasciarsi il passato indietro.

Vergine - Cari vergine, in amore è arrivato il momento di vivere al massimo le emozioni, senza più paure Sul lavoro fate vedere a tutti cosa siete in grado di fare.

Bilancia - Cari bilancia, in amore via libera ai chiarimenti, soprattutto se c'è qualcosa che non vi sta proprio convincendo. Sul piano lavorativo è arrivato il momento di ricominciare da zero.

Scorpione - Cari scorpione, il cielo di oggi favorisce tutti gli amori nati da poco e sul lavoro è arrivato il momento di ottenere qualche riconoscimento.

Sagittario - Cari sagittario, oggi massima attenzione in amore perché le stelle vi fanno qualche dispetto. Sul lavoro c'è qualche problema da affrontare.

Capricorno - Cari capricorno, i pianeti sono dalla vostra parte ma l'amore stenta ancora a decollare. Sul lavoro è arrivato il momento di prendere in mano le redini e iniziare a muoversi verso i propri obiettivi.

Acquario - Cari acquario, in amore è arrivato il momento di affrontare i problemi e sul lavoro, meglio essere diplomatici. Evitate i litigi con i colleghi.

Pesci - Cari pesciolini, bella questa giornata per vivere al massimo l'amore. Godetevi questo momento di felicità e sul lavoro non abbiate paura, siete stimati da tutti.

Almanacco

E’ il 34° giorno dell’anno, 6ª settimana. Alla fine mancano 331 giorni.

Santi del giorno: San Biagio (Vescovo e Martire)

Etimologia: Biagio, deriva dal nome latino Blasius a sua volta legato all’aggettivo blaesus che significa “balbuziente”.

Nati 3 febbraio

Sei nato oggi? Hai grandi capacità dialettiche e l’eloquenza ti aiuta ad affermare le tue ragioni in tutti gli ambiti della vita. Questa dote, unita al dinamismo e alla velocità con cui sai prendere decisioni azzeccate, ti garantisce il successo nel lavoro. In amore sai affascinare il partner ed ottenere da lui quel che desideri: bada solo a non esagerare!

1959 – Ferzan Özpetek: È il regista delle diversità che scompaginano l’esistenza tranquilla e conformista dei suoi personaggi, che scoprono la verità dei propri sentimenti. Nato a Istanbul.

Accadde Oggi

Va in onda Carosello, strage del Cermis, Giulio Regeni viene ritrovato morto

1468- Muore a Magonza, il tipografo tedesco Johann Gutenberg. Inventore del primo sistema europeo di stampa a caratteri mobili, fatti in lega di piombo e antimonio, Gutenberg è ricordato per aver rivoluzionato il sistema di stampa, consentendo la produzione in serie di libri.

1488- Il navigatore portoghese Bartolomeo Diaz, nel tentativo di raggiungere le Indie via mare, doppia il Capo di Buona Speranza e raggiunge la baia da lui battezzata Aguada de Sào Bras, in seguito chiamata Mossell Bay.

1957 – In onda Carosello: Fare zapping non si poteva, perché il telecomando sarebbe arrivato vent’anni dopo. Tuttavia, quando arrivava la pubblicità nessuno sbuffava, al contrario tutta la famiglia si godeva il piccolo teatrino di personaggi reali e immaginari associati ad altrettanti prodotti commerciali. Ultimi scampoli degli anni Cinquanta, in TV compare per la prima volta Carosello.

1960- Muore a Roma, a 39 anni, in un incidente stradale, Fred Buscaglione. Baffi alla Clark Gable, sigaretta a penzoloni all’angolo della bocca, brillantina sui capelli e in mano un bicchiere di superalcolico con ghiaccio: è questo il modo più “Buscaglionesco” per ricordare il grande Fred.

1969- Si riunisce a Il Cairo il Congresso Nazionale palestinese. Yasser Arafat è eletto presidente del Comitato esecutivo della O.L.P, l’ Organizzazione per la Liberazione della Palestina.

1986- Giovanni Paolo II visita a Calcutta il Nirmil Hriday. Ad accoglierlo la fondatrice della casa che cura i malati e moribondi, Madre Teresa.

1998 – Strage del Cermis: Nel pomeriggio, un aereo in volo d’addestramento, partito dalla base Nato di Aviano, trancia i cavi della funivia che da Cavalese porta al monte Cermis. Una cabina della funivia precipita a valle e muoiono 20 persone.

La stagione invernale in Trentino è nel suo periodo di massima affluenza e la funivia trasporta ogni giorno centinaia di persone dalla stazione di Cavalese, in provincia di Trento, agli impianti sciistici del Cermis. Sono da poco passate le 15, quando una cabina con venti persone (7 tedeschi, 5 belgi, 3 italiani, 2 austriaci, 2 polacchi e 1 olandese di 14 anni) a bordo inizia la discesa verso Cavalese. A 300 m dall’arrivo, con le lancette sulle 15,13, accade l’impensabile: un aereo militare Prowler del corpo dei Marines, decollato dalla base Nato di Aviano, tenta una manovra azzardata, ai limiti della follia.

2000 – La Corte Costituzionale dichiara ammissibili 7 referendum. Si voterà, tra l’altro, sulla abolizione della quota proporzionale nella elezione della Camera, sulla separazione delle carriere in magistratura, e sulla reintegrazione nel posto di lavoro.

2011 – Muore a Parigi per un tumore polmonare a 58 anni l’attrice Maria Schneider, nota anche per la interpretazione nel 1972 del film “Ultimo tango a Parigi” con Marlon Brando.

2016 – Giulio Regeni viene ritrovato in un fosso lungo la strada che conduce dal Cairo ad Alessandria d’Egitto. E’ un maldestro tentativo di farlo apparire vittima di un incidente stradale e non delle atroci torture subite durante un interrogatorio poliziesco. Regeni era un dottorando italiano dell'Università di Cambridge rapito il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. Il corpo presentava evidenti segni di tortura, così martoriato che la madre lo riconobbe «dalla punta del naso».