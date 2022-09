Giovedì 29 settembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 29 settembre il 272° giorno del calendario gregoriano. Mancano 93 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santi Michele, Gabriele e Raffaele (Arcangeli)

San Gabriele è il protettore di postini, ambasciatori, giornalai, corrieri, filatelici, radiotelevisione e telecomunicazione.

San Raffaele è il protettore di ciechi, adolescenti e viaggi.

San Michele è il Santo patrono della Polizia di Stato.

Etimologia: Raffaele, come nome personale, l’ebraico “Repha’el”, “guarito dal Signore”, è presente già nell’Antico Testamento.

Accadde Oggi

480 a.C. – Battaglia di Salamina: la flotta ateniese riporta una decisiva vittoria su quella persiana

1227 – Papa Gregorio IX scomunica l’Imperatore Federico II di Svevia

1902 . Muore a Parigi Emile Zola . Dopo aver lavorato come fattorino presso la casa editrice Hachette, gli viene presto affidata la direzione dell’ufficio pubblicità. Entra così in contatto con il mondo letterario del tempo e nel 1864, dopo aver cominciato a scrivere come giornalista, pubblica il primo romanzo. Ma il suo libro più celebre per la risonanza che ebbe il J’accuse indirizzato, nel 1898, al Presidente della Repubblica in relazione all’ affaire Dreyfus .

. Muore a Parigi . Dopo aver lavorato come fattorino presso la casa editrice Hachette, gli viene presto affidata la direzione dell’ufficio pubblicità. Entra così in contatto con il mondo letterario del tempo e nel 1864, dopo aver cominciato a scrivere come giornalista, pubblica il primo romanzo. Ma il suo libro più celebre per la risonanza che ebbe il indirizzato, nel 1898, al Presidente della Repubblica in relazione all’ . 1936. Inizia una sollevazione di militari spagnoli delle guarnigioni marocchine, diretta ad abbattere il potere legittimo di Madrid, e guidata da Francisco Franco , ufficialmente dichiarato Generalísimo de los ejércitos de Tierra, Mar y Aire . Dopo tre anni di guerra civile, sarà lui ad assumere, con il titolo di Caudillo , il potere instaurando in Spagna un regime dittatoriale che durerà sino al 1975.

Inizia una sollevazione di militari spagnoli delle guarnigioni marocchine, diretta ad abbattere il potere legittimo di Madrid, e guidata da , ufficialmente dichiarato . Dopo tre anni di guerra civile, sarà lui ad assumere, con il titolo di , il potere instaurando in Spagna un regime dittatoriale che durerà sino al 1975. 1941. A Kiev si compie il massacro di Babi Yar : 33.771 ebrei ucraini vengono massacrati e buttati in una fossa comune dai nazisti.

A Kiev si compie : 33.771 ebrei ucraini vengono massacrati e buttati in una fossa comune dai nazisti. 1943 . Il maresciallo d’Italia Pierto Badoglio e il generale americano Dwight Eisenhower (che poi diventerà presidente degli Stati Uniti) firmano sulla corazzata “Nelson” al largo di Malta l’armistizio lungo per porre fine alle ostilità della seconda guerra mondiale tra l’Italia e gli alleati.

. Il maresciallo d’Italia e il generale americano (che poi diventerà presidente degli Stati Uniti) firmano sulla corazzata “Nelson” al largo di Malta per porre fine alle ostilità della seconda guerra mondiale tra l’Italia e gli alleati. 1944. Ha inizio il più feroce massacro perpetrato dai nazisti in Italia. Quasi duemila civili verranno sterminati a Marzabotto e in alcuni comuni emiliani limitrofi. Altre 55 persone troveranno la morte, fino al 1965, a causa delle mine fatte disseminare nel territorio dal maggiore delle SS Walter Reder.

Ha inizio il più feroce massacro perpetrato dai nazisti in Italia. Quasi duemila civili verranno sterminati a e in alcuni comuni emiliani limitrofi. Altre 55 persone troveranno la morte, fino al 1965, a causa delle mine fatte disseminare nel territorio dal maggiore delle SS Walter Reder. 1975. Nella notte viene compiuto quello che le cronache nere definiranno il massacro del Circeo . Due amiche, Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, vengono sequestrate, violentate e seviziate da tre amici occasionali: Angelo Izzo, Gianni Guido e Andrea Ghira, che poi decidono di ucciderle; ma Donatella Colasanti sopravvive alle atroci torture fingendosi morta e denuncerà gli assassini. Tornato in libertà, diversi anni dopo, Izzo si macchierà di nuovo di un delitto in famiglia.

Nella notte viene compiuto quello che le cronache nere definiranno . Due amiche, Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, vengono sequestrate, violentate e seviziate da tre amici occasionali: Angelo Izzo, Gianni Guido e Andrea Ghira, che poi decidono di ucciderle; ma sopravvive alle atroci torture fingendosi morta e denuncerà gli assassini. Tornato in libertà, diversi anni dopo, si macchierà di nuovo di un delitto in famiglia. 1980. La Fiat annuncia la cassa integrazione per 23.000 lavoratori . Alla decisione dell’azienda automobilistica reagiscono con durezza i sindacati . Inizia un lungo braccio di ferro che avrà una svolta con la Marcia dei 40mila .

La annuncia la . Alla decisione dell’azienda automobilistica reagiscono con durezza i sindacati . Inizia un lungo braccio di ferro che avrà una svolta con la . 1983 – Esce negli Stati Uniti Il grande freddo, film di Lawrence Kasdan

1995: Il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ammette pubblicamente per la prima volta l’esistenza della base segreta militare denominata Area 51

2013 – Nigeria: durante l’insurrezione di Boko Haram viene compiuto il massacro di Gujba che vede l’uccisione di 44 persone, 4 feriti e 18 dispersi, tutti civili

1964 – Nasce il fumetto di Mafalda:Una bambina di sei anni dalla chioma ribelle e fiocchetto in testa, tutta presa da grandi interrogativi esistenziali sull’umanità e sui destini del mondo. Sulla rivista “Primera Plana” si presenta così Mafalda, la protagonista dell’omonima striscia a fumetti creata dalla penna di Joaquìn Lavado, disegnatore argentino conosciuto con il nome d’arte di Quino.

1944 – Strage nazista di Marzabotto: Le operazioni di rastrellamento delle truppe tedesche costrinsero la gente di Casaglia di Monte Sole a cercare rifugio nella chiesa di Santa Maria Assunta, dove iniziarono a pregare. Ma la furia assassina dei nazisti non si fermò nemmeno di fronte a un luogo di preghiera: qui furono trucidati il parroco e un’anziana disabile; tutti gli altri, riuniti nel cimitero, furono finiti da una raffica di mitragliatrice posta all’ingresso per impedire qualsiasi tentativo di fuga.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 29 settembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – In amore cerca di risolvere un problema, meglio non innervosirsi con Marte in opposizione. Sul lavoro, il periodo non è semplice, ma nel futuro tutto andrà per il verso giusto!

Toro – Venere è in opposizione, meglio non fare passi falsi: occhio alle relazioni sbocciate da poco. Sul lavoro, il periodo è buono per studiare i progetti in vista del futuro!

Gemelli – Cerca di tenere sotto controllo le spese, soprattutto se con il tuo partner discuti di questo da tempo. Sul lavoro, chi lavora nel mondo della comunicazione ora potrà ricevere, finalmente, una bella sorpresa!

Cancro – La Luna è dalla tua parte così come Venere, lasciati andare all’amore e vivi belle emozioni. Sul lavoro, non sottovalutare i progetti, anche se tutto partirà con calma!

Leone – In amore se ci sono delle incomprensioni aspetta prima di parlare e dare in escandescenze, meglio farlo la prima settimana di ottobre. Sul lavoro, non discutere perché chi ti conosce sa cosa vuoi e come la pensi, meglio non creare polemiche ritondanti!

Vergine – Buone notizie per l’amore perché le storie nate da poco possono diventare importanti. Sul lavoro, ci sono tanti progetti da portare avanti, forza!

Bilancia – Sole, Mercurio e Marte sono dalla tua parte: in amore sfoggia tutta la tua intraprendenza, forza. Sul lavoro, cerca di agire ora anche perché l’ispirazione non ti manca!

Scorpione – La Luna è dalla tua parte e le nuove conoscenze sono favorite. Sul lavoro, occhio perché riceverai una proposta niente male!

Sagittario – Fine del mese importante per i sentimenti con Marte dalla tua parte, lasciati andare alle nuove emozioni. Sul lavoro, non ti sta bene nulla ultimamente: hai voglia di dare una svolta alla tua vita, ma non sai bene come muoverti. Meglio riposarsi!

Capricorno – La Luna è in opposizione, in amore quindi meglio mantenere la calma! Sul lavoro, oggi e domani cerca di mantenerti lontano da ogni discussione inutile, non ne vale la pena!

Acquario – Chi ha vissuto una crisi ora deve recuperare il filo del discorso. Sul lavoro, a volte serve una piccola bugia per togliersi da ogni impiccio!

Pesci – La Luna è dalla tua parte e gli amori che nascono ora sono davvero passionali e speciali. Sul lavoro, potresti avere una bella intuizione, approfittane e sfruttala!

Nati

Sei nato oggi? I nati il 29 settembre combattono una continua battaglia per conservare una stabilità nella loro vita: essi alternano, infatti, momenti in cui si sentono padroni dell’universo ad altri in cui si considerano delle nullità. Tali sbalzi di umore e di autostima sono molto spesso dovuti a una latente mancanza di fiducia in sé stessi.

1936 – Silvio Berlusconi:Imprenditore “prestato” alla politica, è nato a Milano ed è chiamato “il Cavaliere” in riferimento all’onorificenza di Cavaliere del Lavoro che ha ricevuto nel 1977.

1571 – Caravaggio: Artista tra i massimi che l’umanità abbia mai conosciuto, con il suo stile ha segnato una profonda cesura nella storia della pittura.

1901 – Enrico Fermi: Scienziato tra i più eccelsi della storia, è comunemente indicato come il padre della fisica nucleare, per le rivoluzionarie scoperte sui neutroni e la radioattività.