Oroscopo Paolo Fox & Almanacco di oggi 28 marzo

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 28 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, ottime notizie per l'amore e le storie che iniziano ora sono molto promettenti. Sul lavoro aumenta la vostra creatività ma meglio tenere a bada l'ansia che potrebbe salire.

Toro - Cari toro, attenzione oggi perché potreste sentirvi un po' sotto pressione in amore. Sul lavoro è un periodo un po' sottotono anche se da domani andrà meglio.

Gemelli - Cari gemelli, la giornata di oggi è ideale per cercare l'amore e vivere nuove emozioni. Sul lavoro arriva un momento di recupero.

Cancro - Cari cancretti, oggi siete pieni di energia e avete una grande voglia di ricucire gli strappi del vostro rapporto. Sul lavoro Giove aiuta chiunque voglia cambiare strada e avviare una nuova attività.

Leone - Cari leoncini, la luna è opposta quindi attenzione in amore anche se le coppie stabili non hanno nulla di cui preoccuparsi. Per il lavoro non è il momento migliore ma manca poco alla vostra rivincita.

Vergine - Cari vergine, fate attenzione in amore perché potrebbero emergere litigi. Sul lavoro la voglia di risolvere i problemi è tanta così come le provocazioni da parte di capi e colleghi.

Bilancia - Cari bilancia, oggi potreste fare un incontro speciale. Tenete gli occhi aperti! Sul lavoro chi ha avuto problemi di recente potrà recuperare.

Scorpione - Cari scorpioncini, la luna è contraria quindi attenzione a questo lunedì che parte un po' sottotono. Sul lavoro, invece, è un ottimo periodo per avanzare richieste.

Sagittario - Cari sagittario, la luna è dalla vostra parte e vi aiuta ad avere una bella capacità d'azione in amore. Sul lavoro il cielo spinge a curare i contatti in vista di una svolta professionale.

Capricorno - Cari capricorno, sia Mercurio che il Sole sono dissonanti quindi attenzione massima in amore. Sul lavoro arrivano riconferme in base al bel lavoro fatto lo scorso anno.

Acquario - Cari acquario, il cielo di oggi parla d'amore con Luna, Venere e Mercurio nel segno. Sul lavoro concentratevi di più per risolvere i problemi, soprattutto quelli relativi ai soldi.

Pesci - Cari pesciolini, la giornata di oggi e anche le prossime saranno molto interessanti per i sentimenti. Sul lavoro avrete modo di dimostrare a tutti il vostro valore.

Almanacco

Il 28 marzo è l’85º giorno del calendario gregoriano. Mancano 278 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santo Stefano Harding

La storia di Stefano Harding rimanda alle origini dell’ordine monastico dei cistercensi, tra la fine dell’XI e l’inizio del XII secolo. Questo monaco inglese, San Roberto di Molesme e Alberico nel 1098 fondano il nuovo monastero a Citeaux in Borgogna.

Nati 28 marzo

Sei nato oggi? Ami molto la tua libertà, hai grande fiducia in te stesso e sei molto coraggioso. In alcuni periodi della tua vita la fortuna ti assisterà in modo particolare e se saprai approfittarne, otterrai straordinari successi. In amore sei molto romantico e hai qualche difficoltà nell’accettare gli inevitabili compromessi che la vita a due comporta. La solitudine, d’altra parte, non fa per te e dunque dovrai imparare a considerare le cose con occhio più realistico.

1986 – Lady Gaga: Artista pop tra le più amate del pianeta, all’indubbio talento artistico accompagna uno stile eccentrico che la distingue dai suoi colleghi. Nata a New York da famiglia di origini italiane.

1483 – Raffaello Sanzio: Pittore e architetto tra i più rappresentativi del Cinquecento, con Leonardo e Michelangelo completa la triade dei grandi maestri del Rinascimento italiano. Nato ad Urbino.

Scomparsi oggi:

1985 – Marc Chagall: Le tradizioni della natia Russia, i ricordi dell’infanzia, l’amore per gli animali domestici. Questi i temi ricorrenti della produzione di un artista di straordinaria suggestione. Nato a Vitebsk.

1941. Muore suicida la scrittrice Virginia Woolf. Membro del circolo letterario di Bloomsbury, con il marito Leonard fonda la casa editrice Hogarth Press. Tre le sue opere più famose “La signora Dalloway”, “Gita al faro”, “Orlando” e “Una stanza tutta per sé”.

Accadde Oggi